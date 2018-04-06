ພວກຜູ້ນຳ ຂອງປະເທດ ຕັ້ງຢູ່ແຄມນໍ້າຂອງ ມິດງຽບ ຕໍ່ການເຕືອນ ໃນການສ້າງເຂື່ອນ

ການສະເໜີ ທີ່ໜ້າ “ຢ້ານກົວ” ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເນື່ອງມາຈາກການສ້າງເຂື່ອນ
ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດສະມາຊິກ ໃນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍຫຍັງຫຼາຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທົບທວນຄືນ ເຖິງນະໂຍບາຍພື້ນຖານ ຂອງແມ່ນໍ້າ ທີ່ມີຫຼາຍໆ
ປະເທດຊົມໃຊ້ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຫວຽດນາມ.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສາມ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ຫຼື
MRC ທີ່ເມືອງສຽມຣຽບ ປະເທດກຳປູເຈຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສີ່ປະເທດສະມາ
ຊິກທີ່ຊົມໃຊ້ແມ່ນໍ້າຂອງຮ່ວມກັນ ໄດ້ສະໜອງຕອບ ຕໍ່ການສຶກສາໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງ
ຂວາງເປັນເວລາ 6 ປີ ໂດຍຄະນະສະພາ ຂອງກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນທີ່ໄດ້
ເຕືອນເຖິງຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຖ້າຫາກແຜນການສ້າງເຂື່ອນ ທີ່ມີຢູ່ໃນ
ປັດຈຸບັນ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ຮວມຢູ່ໃນການພົບເຫັນ ທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈທີ່ສຸດ ຈາກໂຕຢ່າງເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ນັ້ນກໍ ແມ່ນ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະສູນເສຍດິນຕົມ 97 ໄປຍັງເຂດສາມຫລ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າ
ຂອງ ພາຍໃນປີ 2040 ຖ້າຫາກການພັດທະນາຕາມແຜນການໃນປັດຈຸບັນ ຍັງດຳເນີນ
ໄປຢ່າງເຕັມທີ່.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ທ່ານຫງຽວນ ຊວນ ຟຸກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮັບມື
ຢ່າງແຂງຂັນ ໂດຍກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດວ່າ “ລະບົບນິເວດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ໄພແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ແກ່ຍາວ ນໍ້າເຄັມທີ່ໄຫຼເຂົ້າມາ ການເຈື່ອນຂອງຝັ່ງທະເລແລະແມ່ນໍ້າ ແລະດິນດອນຈົມລົງ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 20 ກວ່າລ້ານຄົນ. ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ທັນກັບເວລາ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າ ເຂດສາມ ຫລ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງ ຈະສືບຕໍ່ການດຳເນີນພັດທະນາແລະເຮັດວຽກໃນຖານະ ເປັນບ່ອນປູກເຂົ້າທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານຢູ່ໃນຂົງເຂດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເປັນຖ້ວຍເຂົ້າ ແລະບ່ອນຫາປາຂອງຂົງເຂດມາເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນດານັກວິທະຍາສາດຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຢ່າງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ “ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນ” ເພື່ອປັບ
ປຸງໂຄງລ່າງດ້ານກະສິກຳໃໝ່ ແລະຮັບເອົາການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີທີ່
ນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເຊັ່ນວ່າ ລົມ ແລະແສງຕາເວັນ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ຮ່ອງຮອຍທີ່ເປັນທາງລົບທັງໝົດນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນແລະຮ້າຍ
ແຮງ ຢູ່ໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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