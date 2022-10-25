ການທີ່ກຳປັ່ນຫລູຫລາຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍໄປຮອດຮົງກົງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກ່າວເຕືອນຈາກພວກສືບສວນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງວ່າ ເມືອງນີ້ອາດຈະກາຍເປັນບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງພວກຮັ່ງມີ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຫລົບຫລີກການລົງໂທດຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ກຳປັ່ນນອດ (Nord) ຊຶ່ງເປັນກຳປັ່ນທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານໂດລາ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບມະຫາເສດຖີຣັດເຊຍ ອາເລັກເຊ ມໍດາສຊອຟ (Alexei Mordashov) ໄດ້ໃຊ້ ເວລາຫຼາຍກວ່າສາມອາທິດ ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຈີນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະອອກຈາກບ່ອນນັ້ນໄປ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ທ່ານມໍດາສຊອຟ (Mordashov) ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາມະຫາເສດຖີທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດຈາກສະຫະ ລັດ, ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອັງກິດ ຫລັງຈາກການບຸກລຸກຂອງມົສກູເຂົ້າໄປໃນງຢູເຄຣນ.
ເຂດອຳນາດການປົກຄອງຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນຫລູຫລາ ແລະຊັບສິນອື່ນໆຂອງພວກຮັ່ງມີ ທີ່ມີການພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີອຳນາດຣັດເຊຍ ໃນປີນີ້. ແຕ່ຮົງກົງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຕົນຈະບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ, ໂດຍກ່າວວ່າຕົນພຽງແຕ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຈະບໍ່ເຮັດຕາມມາດຕະການແບບ “ຝ່າຍດຽວ”.
ສະພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຕຳໜິຢ່າງແຮງຈາກວໍຊິງຕັນວ່າ ຊື່ສຽງຂອງຮົງກົງໃນຖານະທີ່ເປັນສູນກາງທຸລະກິດສາກົນອາດຈະຖືກທຳລາຍ.
ແຕ່ທ່ານນາງໄມຣາ ມາຕິນີ (Maira Martini), ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການຄວາມໂປ່ງ ໃສສາກົນໃນດ້ານການໄຫຼວຽນຂອງເງິນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ກ່າວວ່າ ເມືອງດັ່ງກ່າວ ເປັນເຂດປົກຄອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ທີ່ "ຢາກປິດບັງຊັບສິນ ແລະ ຟອກເງິນ ເປື້ອນ."
ທ່ານນາງອ້າງເຖິງ "ການຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນໄດ້ແບບງ່າຍໆ ຂອງຮົງກົງທີ່ ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນຊຸກເຊື່ອງເງິນທຶນໃນເປັນຫລືບເປັນຊັ້ນ ແລະປົກປິດ ເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງ."
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ "ການປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຂອງລັດຖະ ບານວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດການລົງໂທດນັ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຮົງກົງ ເປັນ ທາງເລືອກທີ່ດຶງດູດໃຈຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບພວກຊົນຊັ້ນສູງຂອງຣັດເຊຍ."
ຮົງກົງແມ່ນນັບມື້ນັບ ໄດ້ຮັບສັນຍານມາຈາກປັກກິ່ງ, ພັນທະມິດທີ່ສໍາຄັນຂອງມົສກູ, ອີງຕາມທ່ານແອນໂທນີ ຣຸກຈິອໍໂຣ (Anthony Ruggioro), ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄວບຄຸມການແຜ່ຂະຫຍາຍປະຈຳມູນນິທິ ປ້ອງກັນຊາດຂອງບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕ ກ່່າວ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ AFP ວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໃນເວລານີ້ ແລະໃນລະດັບນີ້, ພວກເຮົາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ຮົງກົງແບບດຽວກັນກັບຈີນແທ້ໆ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຮ່ວມມືກ່ຽວ ກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍ, ຫຼືໃນກໍລະນີນີ້, ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຮ່ວມມືໃນການກົດດັນຣັດເຊຍ."
ຜູ້ນໍາຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຈອນ ລີ (John Lee) ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນອື່ນໆ ເຂົາເຈົ້າເອງກໍຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີດຳຂອງວໍຊິງຕັນເຊັ່ນກັນ ສຳລັບບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປາບປາມສິດເສລີພາບທາງການເມືອງ.