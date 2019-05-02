ຕຳຫລວດຢູ່ນະຄອນຫລວງປາຣີ ໄດ້ຍິງອາຍແກັສນ້ຳຕາໃສ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຫລາຍພັນຄົນ ຊຶ່ງລວມທັງພວກປະທ້ວງເສື້ອກັກສີເຫລືອງທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະພວກໃສ່ຊຸດສີດຳທີ່ຖືຕົນເອງວ່າເປັນກຸ່ມນິຍົມອະນາທິປະໄຕ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນການປະທ້ວງຕ່າງໆໃນວັນກຳມະກອນ ຫລື May Day ຢູ່ໃນຝຣັ່ງໃນຫລາຍໆ ປີຜ່ານມາ.
ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ຫລື May Day, ຍັງເອີ້ນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ວັນກຳມະກອນສາກົນ ຊຶ່ງເປັນເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ໂດ່ງດັງຍ້ອນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳມະກອນສາກົນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະພາບການອອກແຮງງານທີ່ດີຂຶ້ນ. ຕາມປະເພນີແລ້ວ ມັນຈະເປັນວັນສຳລັບການເດີນຂະບວນທາງການເມືອງ.
ຢູ່ອີຕາລີ
ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນຊຸມປີກ່ອນໆນັ້ນ ພ້ອມທັງມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງປະຈຳອາທິດຂອງພວກເສື້ອກັກສີເຫລືອງ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ຈຶ່ງໄດ້ມີຕຳຫລວດຫລາຍກວ່າ 7,000 ຄົນ ມາປະຈຳການຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຂອງຝຣັ່ງ ເພື່ອຮັບມືກັບການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນນັ້ນ. ທຸລະກິດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຫລາຍຮ້ອຍຮ້ານຖືກປິດໄວ້ ກ່ອນ ຮອດວັນດັ່ງກ່າວ ພາຍຫລັງທີ່ມີການທໍາລາຍສິ່ງຂອງຢູ່ໜ້າຮ້ານຄ້າ ຈຳນວນນຶ່ງໃນປີກາຍນີ້.
ຢູ່ຣັດເຊຍ
ມີລາຍງານວ່າ ຕຳຫລວດໄດ້ໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາຍິງໃສ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ໃກ້ສະຖານີລົດໄຟມົງປານາຊ໌ (Montparnasse) ໃນນະຄອນປາຣີ.ໄດ້ມີການຈັດການເດີນຂະບວນຢູ່ໃນເມືອງອື່ນໆ ຂອງຝຣັ່ງ, ຢູ່ທົ່ວທະວີບຢູໂຣບ ແລະທົ່ວສະຫະລັດອາເມຣິກາ.
ສ່ວນຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກນັ້ນ ມີຫລາຍຮ້ອຍຄົນພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕຶກທີ່ເປັນຂອງ ແລະໃສ່ຊື່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດຢູ່ຍ່ານຕະຫລາດຮຸ້ນ ຫລື Wall Street ແລະຢູ່ໃນວົງວຽນ Columbus ເພື່ອປະທ້ວງ ຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆຫລາຍອັນ. ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ພາກັນຈັດການໂຮມຊຸມນຸມ ຢູ່ນະຄອນ Seattle, Los Angeles, ແລະໃນ Puerto Rico ອີກດ້ວຍ.
ຢູ່ຝຣັ່ງ
ມີກຸ່ມນຶ່ງທີ່ຊື່ວ່າ OVD-Info ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການຈັບກຸມຍ້ອນເລື້ອງການເມືອງ ລາຍງານວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນຖືກຈັບຢູ່ໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ໃນວັນກຳມະກອນ ຫລື May Day ຢູ່ຣັດເຊຍ. ມີລາຍງານວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 68 ຄົນຖືກ ຈັບຢູ່ນະຄອນ St. Petersburg ຊຶ່ງເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ອັນດັບສອງຂອງຣັດເຊຍ, ບ່ອນທີ່ອົງການຂ່າວເອພີ ຫລື Associated Press ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນນຶ່ງຖືກຈັບກຸມເປັນເວລາສັ້ນໆ ແລ້ວກໍຖືກປ່ອຍຕົວໄປ.
ຢູ່ເກົາຫລີໃຕ້
ໃນຂະນະທີ່ຝຣັ່ງ ແລະຣັດເຊຍເປັນເວທີຂອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຈຳນວນນຶ່ງ, ກໍຍັງມີການປະທ້ວງເກີດຂຶ້ນອີກຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງ ໂກເປັນເຮເກັນ (Copenhagen) ຂອງເດັນມາກ; ນະຄອນກອດເທັນເກ (Gothenburg) ຂອງສະວີເດັນ; ແລະເບີລິນ (Berlin) ຂອງເຢຍຣະມັນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຢູ່ໃນມື້ດຽວກັນ ກໍມີການໂຮມຊຸມນຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້, ພ້ອມທັງຢູ່ໃນ ຟີລິບປິນ, ມາເລເຊຍ, ກຳປູເຈຍ ແລະມຽນມາ ອີກດ້ວຍ.
ທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
Police in Paris fired tear gas on thousands of demonstrators who marched through the streets of the French capital Wednesday to commemorate May Day.
The demonstrators included both the anti-government Yellow Vest protesters and black-clad, self-described anarchist groups that have caused violence at May Day protests in France in years past.
More than 7,000 police were deployed in the French capital city to deal with possible violence. Hundreds of businesses were closed ahead of time, following vandalism to a number of storefronts during last year's May Day celebrations. ((:31))
SOUNDBITE IN FRENCH: Bernard Dantec//Paris May Day Protester:
"The May Day protest was a good protest. I came here to protest just like any other May Day. There have been some excessive actions from the part of some people, but we have to especially talk about the damage that's being done to society. Stop talking about the hooligans. We don't care about the hooligans."
Paris has been wracked by the Yellow Vest demonstrations that have been held weekly since last September, which have often turned violent.
Marches were also held in other French cities, across Europe and in the United States.
In New York, hundreds gathered in front of building owned by and bearing the name of U.S. President Donald Trump on Wall Street and in Columbus Circle to protest a range of issues. ((:29))
The first of May, or May Day, is also known as International Workers' Day, an event popularized by the international labor movement to call for better working conditions. It is traditionally a day for political demonstrations.
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