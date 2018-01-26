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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ກໍາລັງ​ຂະຫຍາຍ ສາຍ​ສໍ​າພັນ ​ກັບ​ຫວຽດນາມ ໃຫ້ໃກ້ຊິດກັນ ຫລາຍຂຶ້ນ

ທ່ານ ຈີມ ​ແມັດຕິ​ສ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ (ຊ້າຍ) ຈັບມືກັບທ່ານ ເຈີ້ນ ດາຍ ກວາງ (Tran Dai Quang) ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານທັງສອງພົບປະກັນທີ່ ທໍານຽບປະທານປະເທດ ໃນນະຄອນຫລວງຮາໂນ່ຍ ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ, 2018.

ທ່ານ ຈີມ ​ແມັດຕິ​ສ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ໄດ້​ສັນລະ​ເສີນ
​ກ່ຽວກັບ​ການ​ທີ່ກໍາປັ່ນບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ຂອງ​ສະຫະລັດຈະ​ໄປແວ່ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ​
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ມ້ວນທ້າຍ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຮາ​ໂນ່ຍ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

ທ່ານແມັດຕິ​ສ ກ່າວ​ຕໍ່ທ່ານ Nguyen Phu Trong ຜູ້ນຳພັກ​ຄອມ​ມີ​ວນິສຫວຽດນາມ​ວ່າ
"ພວ​ກເຮົາຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄາມຂອບໃຈ ຕໍ່ຫວຽດນາມ ທີ່​ໄດ້​ເພີ້ມຄວາມ​ເປັນ​ພາຄີ​ກັນ ​ໂດຍ​ອະນຸຍາດໃຫ້​ກໍາ​ປັນ​ບັນທຸກ​ເຮືອບິນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ເຂົ້າມາຈອດຢູ່​ນະຄອນ​ດານັງ ​ໃນ
​ເດືອນ​ມີນາ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.”

ທ. ຈີມ ​ແມັດຕິ​ສ ພົບປະກັບ ທ. ເຈີ້ນ ດາຍ ກວາງ, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ, 2018
ທ. ຈີມ ​ແມັດຕິ​ສ ພົບປະກັບ ທ. ເຈີ້ນ ດາຍ ກວາງ, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ, 2018

ການ​ແວ່​ຢ້ຽມຂອງ​ກໍາປັ່ນບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ແບບ​ບໍ່​ເຄີຍ​
ມີ​ມາ​ກ່ອນ ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ເຮືອ​ຂອງຫວຽດນາມນັ້ນ ຈະ​ເປັນ​ຮ່ອງຮອຍ​ທີ່​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທໍາ​ຂອງ
ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ ​ໃນສາຍ​ສໍາພັນ​ລະຫວ່າງ ອະດີດ​ຄູ່​ສັດຕູ​ກັນ ​ໃນ​ສະ​ໄໝສົງຄາມ.

​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ທໍານຽບຫ້າ​ແຈ ​ເນັ້ນໜັກວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ​ແລະປະມຸກທີ່
ເປັນທາງການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຂັ້ນສຸດທ້າຍ ​ຕໍ່ການແວ່​ຢ້ຽມ ຢາມຂອງກໍາປັ່ນບັນທຸກ​ເຮືອບິນສະຫະລັດ.

ທ່ານແມັດຕິ​ສກ່າວຕໍ່ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ "ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເທື່ອ ​
ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງທີ່ໃຫ້​ກໍາລັງໃຈ​ຫລາຍຂຶ້ນ."

ສະຫະລັດ​ໄດ້​ຮັດ​ແໜ້ນສາຍ​ສໍ​າພັນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ຫວຽດນາມ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ໃນ​ການ​
ທີ່​ຮາ​ໂນ່ຍຍີ​ນດີ ​ທີ່​ຈະ​ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ອ້າງ​ເອົາເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງ​ຈີນ​ ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ
​ຈີນ​ໃຕ້.

ທ່ານແມັດຕິ​ສກ່າວມ້ວນທ້າຍ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ນອນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່
ດີທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ ທີ່​ເຫັນຫວຽດນາມ​ເປັນປະ​ເທດ​ເອກະລາດ​ ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ​
ຮັ່ງມີ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຢາກ​ເປັນ​ພາຄີ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ
​ເຮົາ​ກ້າວໄປ​ຂ້າງໜ້າ."

ການ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຫວຽດນາມ​ຂອງທ່ານແມັດຕິ​ສ ມີ​ຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນ​ວັນ​ຄົບຮອບ
50 ປີ​ ໃນການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄລຍະບຸນປີ​ໃໝ່ຫວຽດນາມ ຫຼື Tet ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນຶ່ງໃນການ​ໂຈມຕີ
ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສົງຄາມຫວຽດນາມ ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ປະຫວັດ​
ສາດທີ່​ມີ​ບັນຫາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້.

ທ່ານແມັສຕິສຮັບຮູ້ວ່່າ “ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ກຳຈັດ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມ. ພວກເຮົາໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ອະດີດ ແຕ່ແນ່ນອນ ແມ່ນເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ.”

ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຂົງເຂດວຽກງານທີ່ມີການຕົກລົງກັນໄດ້.

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