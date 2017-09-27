ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ 'ບໍ່ເຊົາ ສູ້ລົບ' ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນ
ປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍຍຸດທະສາດ
ໃໝ່ ເພື່ອທັບມ້າງສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ກັບພວກກະບົດຕາລີບານນັ້ນ ແມ່ນຈະບໍ່
ລົດລະໃນການຕໍ່ສູ້ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂດຍການມີຍຸດທະສາດໃໝ່ ທີ່ອີງຕາມເງຶື່ອນໄຂໃນເຂດ
ເອເຊຍໃຕ້ນັ້ນ ພວກເຮົາຈະມີທ່າທີທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງອັຟການິສຖານ ຕ່າວປີ້ນສະພາບການຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່
ການຮ້າຍ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະຖິ້ມອັຟການິສຖານ ໃຫ້ພວກສັດຕູທີ່ໂຫດຫ້ຽມ ທີ່
ພະຍາຍາມເຂັ່ນຂ້າ ຈົນພວກເຂົາໄດ້ກຳອຳນາດ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການເນໂຕ ທ່ານ Jens Stoltenberg ທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ
ກາບູລ ເຊັ່ນກັນ ກໍໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ຄວາມໝາຍໝັ້ນ ຂອງອົງການເນໂຕ ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ອົງການເນໂຕ ຈະບໍ່ຢຸດເຊົາເວລາໃດ ທີ່ສະພາບການມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ພວກເຮົາຈະຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາ.”
ແຜນການສຳລັບອັຟການິສຖານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖືກປະກາດ
ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍມີວິໄສທັດໃຫ້ປະເທດທີ່ສຳຄັນໆໃນຂົງເຂດມີບົດບາດ ຫຼາຍ
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຮວມທັງອິນເດຍນຳດ້ວຍ.
ນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ແມ່ນເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທີສອງ ໃນການເດີນທາງໄປຍັງເຂດ
ເອເຊຍໃຕ້ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ.
ໃນລະຫວ່າງການຢຸດແວ່ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງອິນເດຍນັ້ນ ທ່ານ Mattis ໄດ້ຍົກຍ້ອງ
ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອັຟການິສຖານ ຂອງອິນເດຍ ທີ່ “ລ້ຳຄ່າ” ແລະ ຍິນດີຮັບເອົາ
“ການສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງເສີມ ປະຊາທິປະໄຕ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອັຟການິສຖານ.”
ສ່ວນຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ Mattis ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ ທ່ານນາງ
Nirmala Sitharaman ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືກັບ
ອັຟການນິສຖານ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມ ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ໃນການທີ່ຈະສົ່ງທະຫານອິນເດຍ ໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ແຜນການຂອງສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານ ໄປປະຈຳການຢູ່ໃນ
ອັຟການິສຖານ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ທ່ານ Mattis ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ
ສະຫະລັດ ຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານ ອາເມຣິກັນ ຕື່ມອີກ 3,000 ຄົນໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວ
ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈຳນວນທະຫານອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ເພິ້ມຂຶ້ນເປັນ ຫຼາຍກວ່າ
14,000 ຄົນ.
ແຜນການຂອງທ່ານທຣຳ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຖິ້ມລະເບີດຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວເລກທີ່ເປັນ
ທາງການຂອງກອງທັບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດຢູ່ໃນ
ອັຟການິສຖານ ໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ ຫຼາຍກວ່າເດືອນອື່ນໆໃດທັງໝົດ ພາຍໃນ
ເວລາເດືອນດຽວ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ຫຼັງຈາກ 16 ປີຂອງການສູ້ລົບ ພວກທະຫານສະຫະລັດ
ຕົ້ນຕໍແມ່ນໄດ້ພົວພັນ ໃນບົດບາດທີ່ບໍ່ແມ່ນການສູ້ລົບໃນສະໜາມ ໂດຍການສະໜອງ
ການແນະນຳ ແລະ ການຊ່ອຍເຫຼືອ ຕໍ່ກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັຟການິສຖານ ແລະ
ສະຖາບັນຕ່າງໆ.
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