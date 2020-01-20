ມາເລເຊຍ ໄດ້ສົ່ງຕູ້ສິນຄ້າ 150 ຕູ້ ທີ່ບັນຈຸຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກ ກັບຄືນໄປຍັງ 13 ປະເທດໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີສາມຂອງປີກາຍນີ້ ໂດຍທີ່ລັດຖະມົນຕີສະພາບແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວເຕືອນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ວ່າ ຈຳພວກນີ້ ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດກາຍເປັນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງໂລກ ສາມາດ “ຝັນຕໍ່ໄປໄດ້.”
ສິນຄ້າຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທັງຫຼາຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ຖືກຫັນສົ່ງໄປຍັງປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ຈີນ ໄດ້ຫ້າມການນຳເຂົ້າຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ມາເລເຊຍ ແລະພວກປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາອື່ນໆ ແມ່ນພວມຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນຄືນ.
ລັດຖະມົນຕີສະພາບແວດລ້ອມຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານນາງ ຢຽວ ບີ ຢິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີກ 110 ຕູ້ສິນຄ້າ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປ ພາຍໃນກາງເດືອນນີ້.
ທ່ານນາງຢຽວ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ການສົ່ງກັບຄືນປະເທດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນທັງໝົດ 4,120 ໂຕນ ນັ້ນ ເປັນທີ່ສຳເລັດຜົນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດ ຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອຂອງມາເລເຊຍ ທີ່ສຳຄັນແຫ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລັກລອບຂີ້ເຫຍືອ ແລະນຳສົ່ງ ພວກໂຮງງານໝຸນໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼາຍກວ່າ 200 ແຫ່ງ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ໃນຈຳນວນ 150 ຕູ້ຂີ້ເຫຍື້ອ 43 ຕູ້ ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປ ຝຣັ່ງ 42 ຕູ້ ສົ່ງກັບຄືນໄປ ອັງກິດ 17 ຕູ້ ສົ່ງກັບຄືນໄປ ສະຫະລັດ 11 ຕູ້ ສົ່ງກັບຄືນໄປ ການາດາ 10 ຕູ້ໄປ ສະເປນ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ໄປຍັງ ຮົງກົງ ຍີ່ປຸ່ນ ສິງກະໂປ ປອກຕຸຍການ ຈີນ ບັງກລາແດັສ ສຣີລັງກາ ແລະລີທົວເນຍ ອີງຕາມການກ່າວຈາກກະຊວງ ຂອງທ່ານນາງຢຽວ.
Malaysia has sent back 150 containers of plastic waste to 13 mainly rich countries since the third quarter last year, with the environment minster warning on Monday that those who want to make the country a rubbish bin of the world can "dream on."
Shipments of unwanted rubbish have been rerouted to Southeast Asia since China banned the import of plastic waste in 2018, but Malaysia and other developing countries are fighting back.
Environment Minister Yeo Bee Yin said another 110 containers are expected to be sent back by the middle of this year.
Yeo said the successful repatriation of a total 3,737 metric tonnes (4,120 U.S. tons) of waste followed strict enforcement at key Malaysian ports to block smuggling of waste and shuttering more than 200 illegal plastic recycling factories.
Of the 150 containers, 43 were returned to France, 42 to the United Kingdom, 17 to the United States, 11 to Canada, 10 to Spain and the rest to Hong Kong, Japan, Singapore, Portugal, China, Bangladesh, Sri Lanka and Lithuania, her ministry said.
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