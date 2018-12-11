ປ. ມາຄຣົງ ຂອງຝຣັ່ງ ກ່າວວ່າ ຕົນ 'ຮັບເອົາ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ' ສຳລັບ ການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານ ລັດຖະບານ

ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມແມນູແອລ ມາຄຣົງ ທັງມີຄວາມຖ່ອມໂຕ ແລະເດັດດ່ຽວ
ພ້ອມກັນ ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຕໍ່ມວນຊົນເປັນເທື່ອທຳອິດ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດ
ຖະບານ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດສັ່ນຄອນ.
ທ່ານ ມາຄຣົງ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທີ່ຖ່າຍທອດໄປທົ່ວປະເທດ ໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ຮັບເອົາສ່ວນທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ອາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຈັບປວດຍ້ອນຄຳເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຂຶ້ນພາສີຕໍ່ເງິນບຳນານນັ້ນ ແມ່ນ
“ບໍ່ເປັນທຳ.”
ແຕ່ທ່ານ ມາຄຣົງ ໄດ້ເອີ້ນຄວາມຄຽດແຄ້ນ ທີ່ຟົດເດືອດກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ ໃນ
ຕະຫຼອດຫຼາຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້ວ່າ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເປັນສິ່ງ ທີ່ທ່ານອະທິບາຍວ່າ
ເປັນ “ຄວາມເຈັບປວດ” ມາດົນນານເຖິງ 40 ປີ ໂດຍສະເພາະສຳລັບພວກຊາວຝຣັ່ງ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ “ປະເທດຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະສັງຄົມ.”
ພ້ອມໆກັບການຕັດພາສີສຳລັບເງິນບຳນານ ລັດຖະບານຈະສະໜັບສະໜຸນການເພີ່ມ
ເງິນເດືອນຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ໃນຈຳນວນ 113 ໂດລາ, ຍົກເລີກການເກັບພາສີສຳລັບເງິນລ່ວງ
ເວລາ ແລະຂໍຮ້ອງທຸລະກິດຂະນາດໃຫຍ່ທັງຫລາຍ ໃຫ້ເງິນບຳເນັດແກ່ພວກຄົນງານ
ໃນທ້າຍທຸກໆສາມໂດຍໃຫ້ຍົກເວັ້ນພາສີນຳ.
ແຕ່ທ່ານ ມາຄຣົງ ໄດ້ຍຶດໝັ້ນໃນການຕໍ່ຕ້ານການປະທ້ວງຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໂດຍກ່າວ
ວ່າ ຈະບໍ່ຍອມ “ປ່ອຍໃຫ້ເຮັດຕາມໃຈ” ສຳລັບພວກຜູ້ທີ່ທຸບແກ້ວ ແລະທຳການຈະລາ ຈົນຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ແລະ ໂຈມຕີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.
ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກສັນຍານໃດໆ ທີ່ຈະຍິນຍ້ອມຕໍ່ນຶ່ງໃນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ອັນດັບສູງ
ຂອງພວກປະທ້ວງ ນັ້ນກໍຄື ໃຫ້ທ່ານລາອອກນັ້ນ.
ທ່ານມາຄຣົງ ໄດ້ຍົກເລີກການຂຶ້ນພາສີນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຂຶ້ນ
ເກືອບນຶ່ງເດືອນຜ່ານມານັ້ນ ໄປແລ້ວ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປເກີນກວ່າການຂຶ້ນພາສີ ຈົນເຖິງຄວາມບໍ່ພໍອົກ
ພໍໃຈ ຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂດຍທົ່ວໄປ ຊຶ່ງພວກປະທ້ວງຫຼາຍໆຄົນ ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ສົນໃຈແຕ່ພວກຄົນຮັ່ງມີ ຫຼາຍກວ່າພວກພົນລະເມືອງຝຣັ່ງ ທຳມະດາສາມັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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