ການໄດ້ຮັບສິດທິຖືຄອງທີ່ດິນຢ່າງຍາວນານຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ຈີນ ຫຼັ່ງໄຫຼມາລົງທຶນໃນ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດໂດຍກວມເອົາເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງສຳປະທານທີ່ດິນທັງໝົດ.
ດຣ. ໄພຈິດ ວິບູນທະນະສານ ເລຂາທິການຫໍການຄ້າໄທໃນ ຈີນ ເປີດເຜີຍວ່າພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ຈີນ ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນຢູ່ໃນປະເທດໃດດ້ວຍການພິຈາລະນາຈາກການໄດ້ຮັບສິດປະໂຫຍດຈາກການຖືຄອງທີ່ດິນຢ່າງຍາວນານເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດໂດຍເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຈາກການລົງທຶນໃນລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງຈີນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບທີ 1 ແລະ ຄອບຄອງສຳປະທານທີ່ດິນເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງສຳປະທານທັງໝົດດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄດ້ຮັບສິດສຳປະທານທີ່ດິນເຖິງ 100 ປີນັ້ນກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມທຸລະກິດ ຈີນ ໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ດຣ. ໄພຈິດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ເລື່ອງຂອງສິດປະໂຫຍດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງໆຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງສິດໃນການໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທີ່ດິນ, ສິດທິໃນການເຊົ່າໃນການຖືຄອງທີ່ດິນ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ສິດຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍຕໍ່ຄັ້ງ, ສອງຄັ້ງ, ສາມຄັ້ງແລ້ວກໍອາດຈະເຂົ້າໄປເຖິງ 100 ປີ ອັນນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ຈີນ ຖືກໃຈເພາະບາງເທື່ອເຂົາມານີ້ເຂົາຢາກໄດ້ການຮັບປະກັນໃນເລື່ອງຂອງການໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທີ່ດິນ ເພາະເຂົາຢາກມາຢູ່ຍາວ ເຂົາກໍນົດ 50 ແລ້ວກໍບວກໄດ້ອີກ 50 ຊຶ່ງອັນນີ້ມັນເປັນປັດໄຈປະກອບຕົວນຶ່ງທີ່ນັກລົງທຶນ ຈີນ ຢາກເຂົ້າໄປລົງທຶນ.”
ດຣ. ໄພຈິດ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ສຳຄັນອີກປະການນຶ່ງທີ່ບັນດາເອກະຊົນ ຈີນ ໃຊ້ພິຈາລະນາປະກອບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນກໍຄືສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງຂອງແຕ່ລະປະເທດເພາະບໍລິສັດຈີນຖືວ່າສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງຄືຫຼັກປະກັນການລົງທຶນໄລຍະຍາວຂອງ ຈີນ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທັງນີ້ບໍລິສັດ ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 1 ຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດທັງໝົດໃນຊ່ວງປີ 1988-2021 ທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດການລົງທຶນ 4,775 ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າລວມກວ່າ 45,000 ລ້ານໂດລາໃນນີ້ເປັນການລົງທຶນຂອງ ຈີນ 821 ໂຄງການມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 16,000 ລ້ານໂດລາ ກວມເອົາເກີນກວ່າ 35 ເປີເຊັນຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ແລະ ຍັງຈະມີການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃນພາກຜະລິດກະສິກຳພາກການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ສື່ສານ, ພາກພະລັງງານ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນັ້ນ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ ແຕ່ໃນປີ 2021 ກໍຍັງປາກົດມີການລົງທຶນຂອງຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ 28 ໂຄງການມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 2,500 ລ້ານໂດລາທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າບັນດາບໍລິສັດ ຈີນ ຈະຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພາະວ່າເລັງເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຊົມໃຊ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນເອງ.
ໂດຍໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສຳຫຼວດພົບແຮ່ທາດໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 570 ແຫຼ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິໂລແມັດມົນທົນ ຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງລາວ ໃນນີ້ທາງການລາວໄດ້ອະນຸຍາດສຳປະທານໃນແກ່ເອກະຊົນ ລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດໄປແລ້ວ 649 ລາຍໃນ 942 ກິດຈະການທົ່ວປະເທດ ສ່ວນແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 90 ແຫ່ງທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງເກືອບ 11,000 ເມກະວັດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຂາຍໃຫ້ໄທ 5,620 ເມກະວັດນັ້ນກໍສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ຫາກແຕ່ວ່າລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວກໍຄືສ່ວນທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດ ສ່ວນເຄືອຂ່າຍການພັດທະນາແບບເປີດ ລາຍງານວ່າລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດສຳປະທານທີ່ດິນໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຕ່າງຊາດ 1,758 ໂຄງການມີພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມກວ່າ 11 ລ້ານເຮັກຕາ ແຕ່ນຳໃຊ້ຈິງພຽງ 550,000ເຮັກຕາ ຊຶ່ງເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນເປັນເຂດສຳປະທານຂອງຈີນ.
ທາງດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານເງິນຕາຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍຢືນຢັນວ່າການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໃຊ້ເງິນຢວນ-ເງິນກີບ ເພື່ອຊຳລະລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ທີ່ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນມາເຮັດໃຫ້ເງິນຢວນຂອງ ຈີນ ກາຍເປັນສະກຸນເງິນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ເສດຖະກິດລາວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເຫັນໄດ້ຈາກການຄ້າລາວ-ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3,780 ລ້ານໂດລາເປັນ 4,500 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2021 ແລະ ລັດຖະບານລາວຍັງເປັນໜີ້ເງິນກູ້ຢືມຈາກລັດຖະບານ ຈີນ ຫຼາຍກວ່າ 38,000 ລ້ານຢວນອີກດ້ວຍ.