ໂຄວິດໄລຍະຍາວ: ມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເຈົ້າຈະປົວມັນແນວໃດ?

ຄວາມອິດເມື່ອຍຊໍາເຮື້ອ, ສະໝອງສັບສົນ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ບັນຫາທາງຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຫາຍໃຈ, ສິ່ງທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນພຽງບາງອາການຂອງ COVID ໄລຍະຍາວ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລີເຊຍ ບາຄາເລັດສ໌ (Lesia Bakalets) ໄດ້ສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າ ອາການ COVID ໄລຍະຍາວ ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ບັນດາແພດໝໍ ສະຫະລັດ ຈະປິ່ນປົວອາການດັ່ງກ່າວແນວໃດ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ແມ່ນກະທັ້ງວ່າໄດ້ຫາຍດີຈາກ COVID-19 ແລ້ວກໍຕາມ ຫຼາຍຄົນໄດ້ລາຍງານວ່າຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ແກ່ຍາວໄປເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ອີງຕາມລາຍງານໂດຍອົງການ FAIR Health, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບນັ້ນ, ປະມານ 15-20 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດໄວຣັສດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ມີອາ ການຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາ.
ນາງຊຽນນາ ອາຍຸ 14 ປີຈາກນະຄອນ ຄລີຟແລນ ລັດໂອໄຮໂອ ໄດ້ຕິດ COVID ປະມານ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ນາງ ຊຽນນາ ມໍຕັນ, ຜູ້ຕິດ COVID-19 ໄລຍະຍາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເວລາທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ກິ່ນກັບຄືນມາແລ້ວ, ມັນກັບມາທັງໝົດແບບຕ່າງເກົ່າຢ່າງສິ້ນເຊີງເລີຍຄືມັນຜິດກິ່ນ ແລະ ທຸກຢ່າງ. ສະນັ້ນຄືອາຫານທົ່ວໄປຈະມີລົດຊາດຄືທີ່ຂ້ານ້ອຍມັກຈະອະທິບາຍມັນຄືກັນກັບກິ່ນຢາງໄໝ້, ມັນເປັນກິ່ນ ແປກແທ້ໆ.”
ບັນດາແພດໝໍເອີ້ນຂັ້ ນຕອນການບຳບັດໄລຍະຍາວນັ້ນວ່າ “COVID ໄລຍຍາວ.” ອົງການອະນາໄມໂລກເອີ້ນອາການທີ່ຍັງມີຢູ່ນີ້ວ່າ “ອາການຫຼັງ COVID.”
ທ່ານນາງຈາແນັດ ດີແອສ, ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໃນບຸກຄົນທີ່ມີປະຫວັດຂອງການຕິດເຊື້ອທີ່ອາດເປັນ ຫຼື ຖືກຢືນຢັນວ່າເປັນໂຣກ SARS-CoV-2, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຈະເປັນສາມເດືອນຕໍ່ມາຫລັງຈາກມີອາການຂອງ COVID-19. ດ້ວຍອາການຕ່າງໆທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາສອງເດືອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍການກວດໂຣກແນວອື່ນ.
ສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດລາຍຊື່ 18 ອາການທົ່ວໄປເຫລົ່ານີ້ ລວມມີ ໄອ, ເຈັບຫົວ, ຫາຍໃຈບໍ່ທົ່ວປອດ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ໃຈສັ່ນ ແລະ ອິດເມື່ອຍຊໍາເຮື້ອເລື້ອຍໆ.
ທ່ານນາງລິນດາ ເກັງ, ຈາກຄລີນິກ Standford PACS ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນອັນທີ່ໂດດເດັ່ນແທ້ໆ. ແລະ ຄວາມອິດເມື່ອຍມັກຈະມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ຄົນໄຂ້ອະທິບາຍວ່າເປັນ “ສະໝອງສັບສົນ, ເຊິ່ງອາດເປັນບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃຊ້ຄວາມຄິດ, ຄວາມມືດມົວ.”
ທ່ານນາງລິນດາ ເກັງ ເຮັດວຽກກັບຄົນໄຂ້ຫຼັງ COVID ຢູ່ຄລີນິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສແຕນຝອດ.
ສິ່ງທ້າທາຍອັນນຶ່ງກໍແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າອາການທົ່ວໄປພວກນີ້ແມ່ນຫຼັງ COVID ແລະບໍ່ແມ່ນຢ່າງອື່ນ.
ທ່ານນາງລິນດາ ເກັງ ກ່າວວ່າ “ມັນມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງເວລາທີ່ມີອາການຄົງຕົວຢູ່ສະເໝີທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີກ່ອນເປັນ COVID ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນເຫດການອື່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວ ກັນ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຂອງສຸຂະພາບ. ຖ້າເປັນແນວນັ້ນແລ້ວມັນກໍຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະລົບຄວາມເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆ ອອກໄປ.”
ສູນກາງປົວ COVID ໄລຍະຍາວແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ທົ່ວ ສະຫະລັດ.
ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນສື່ສັງສົມແມ່ນກຳລັງຊ່ວຍບັນດາຄົນໄຂ້ຮັບມືກັບຜົນກະທົບທາງຈິດຂອງອາການຫຼັງ COVID.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ອາລົມແປປວນ, ຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມກົດດັນແມ່ນສິ່ງທີ່ທຳມະດາຫຼາຍ.
ອະດີດພະຍາບານ ທ່ານນາງ ເລນີ ບັອນ ກ່າວວ່າກຸ່ມສະໜັບສະໜູນຂອງລາວໄດ້ຮັບຄົນໄຂ້ຕື່ມ 1,500 ຄົນຕໍ່ອາທິດ.
ທ່ານນາງເລນີ ບັອນ ຈາກກຸ່ມເບິ່ງແຍງ COVID ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າການອົບຮົມພະຍາບານຄົ້ນໄຂ້.”
ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດໂຄງການມູນຄ່າ 470 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອເພັ່ງເລັງໃສ່ການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ອາການຫຼັງ COVID ແລະ ຊອກຫາວິທີການປິ່ນປົວ.
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