ສະມາຊິກສະພາທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງໃນຄະນະສືບສວນກ່ຽວກັບການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນປີກາຍນີ້ ກ່າວວ່າ ຖ້າກະຊວງຍຸຕິທຳຫາກສະຫລຸບວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນຜູ້ຍົວະໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ເພື່ອຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ສະພາຢັ້ງຢືນ ການເສຍໄຊ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກນັ້ນ ທາງກະຊວງກໍບໍ່ຄວນຈະລັງເລໃຈໃນການຟ້ອງຮ້ອງຜູ້ກ່ຽວ.
ສະມາຊິກສະພາລິສ ເຊນນີ (Liz Cheney) ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການສືບສວນການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະຜູ້ທີ່ກ້າຕ້ອງຕິທ່ານທຣຳໃນພັກຣີພັບບລີກັນ ຮັບຮູ້ຕໍ່ອົງການຂ່າວ ABC ວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈະເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ “ຫຍຸ້ງຍາກ” ທາງດ້ານການເມືອງທີ່ມີການແບ່ງແຍກໃນປະເທດຢູ່ແລ້ວ.
ແຕ່ສະມາຊິກສະພາ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດໄວໂອມິງກ່າວວ່າ ການບໍ່ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ມັນຈະເປັນ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ” ສຳລັບສະຫະລັດ. ທ່ານທຣຳ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແຕ່ມາຈົນຮອດມື້ນີ້ ຍັງກ່າວອ້າງວ່າ ການນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍໄຊ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດເມື່ອວັນພຸດແລ້ວ ທີ່ອອກອາກາດເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ໃນລາຍການ “This Week” ທ່ານນາງເຊນນີ ກ່າວວ່າ “ຖ້າປະທານາທິບໍດີຫາກສາມາດທຳການພົວພັນ ໃນກິດຈະການແບບນີ້ ແລະສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ໃນພັກ
ຂອງປະທານາທິບໍດີເອງເບິ່ງໄປທາງອື່ນ ຫຼືພວກເຮົາໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດຊາດຕັດສິນໃຈວ່າ ພວກເຮົາ ທີ່ຈິງແລ້ວ ຈະບໍ່ເຮັດພັນທະໜ້າທີ່ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈິງຈັງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍແທ້ໆ” ກວ່າການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້ ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງທີ່ເຫັນ ນອກຈາກທາງດ້ານການເມືອງແລ້ວ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄິດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເຫຼົ່ານີ້ ຈາກທັດສະນະຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ສຳລັບປະເທດຊາດ?”
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ບໍ່ມີຄຳຖາມເລີຍທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ພົວພັນກັບການກະທຳຜິດຕໍ່ໜ້າທີ່. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບໍ່ມີຄຳຖາມໃດໆເລີຍທີ່ວ່າ ມັນເປັນການທໍລະຍົດທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄຳສາບານເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ຂອງປະທານາທິບໍດີໃດໆກໍຕາມໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ. ມັນເປັນການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີໃດໆກໍຕາມໃນປະເທດຫວັດສາດຂອງປະເທດ.”
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ຄະນະກຳມະການຄວນສົ່ງທ່ານທຣຳ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆໄປໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳຟ້ອງຮ້ອງບໍ ທ່ານນາງເຊນນີຕອບວ່າ “ຖືກຕ້ອງແລ້ວ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳ “ບໍ່ຄວນທີ່ຈະລໍຖ້າ” ໃຫ້ທາງຄະນະກຳມະການເອົາບາດກ້າວ.