ທ່ານຫຼິວ ສຽວໂບ້ ທີ່ຊະນະ ລາງວັນ ໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍຈີນ

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ນັກໂທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດຈີນ ທ່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບ້ ໄດ້ເສຍຊີ ວິດແລ້ວ ຢູ່
ທີ່ໂຮງໝໍຈີນແຫ່ງນຶ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກມະເຮັງຕັບ. ນັກຂຽນ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວ
ອາຍຸ 61 ປີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບ ໃນປີ 2010 “ຍ້ອນການຕໍ່ສູ້
ແບບບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ມາເປັນເວລາດົນນານເພື່ອສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງມະນຸດ
ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ” ຍັງສືບຕໍ່ ໄດ້ຮັບການຖິ້ມໂທດໃສ່ ເຖິງແມ່ນໃນຂະນະທ່ານໃກ້ຈະ
ເສຍຊີວິດແລ້ວກໍຕາມ. ນັກຂ່່າວ ວີໂອເອ Natalie Liu ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ທ່່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບ້ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ Shenyang ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ ຖືກຍ້າຍມາ
ຈາກຄຸກເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຮ້າຍແຮງແລ້ວ. ຊຸມມື້ ໃນໄລຍະ
ສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ ການໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ຽວກັບການປະຕິເສດຂອງ
ປັກກິ່ງ ຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຄອບຄົວ ທີ່ໃຫ້ສົ່ງທ່ານໄປປິ່ນປົວຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫລື
ເຢຍຣະມັນ.
ທ່່ານຫຼິວ ມີຊື່ສຽງມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າ ເປັນນັກຄັດຄ້ານລັດຖະບານທີ່ກ້າ
ປາກກ້າເວົ້າຄົນນຶ່ງ. ທ່ານເປັນນັກປາຖະກະຖາ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະເປັນນັກ
ຂຽ ທີ່ຮູ້ກັນດີໃນການຕ້ອງຕິຂອງທ່ານກ່ຽວກັບປະເພນີຈີນທີ່ເຄີຍມີມາຂອງຈີນ ຊີວິດ
ການງານທີ່ຄາດກັນວ່າຈະໄປດີຂອງທ່ານ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງ ໄວເວລາທ່່ານໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງທີ່ນຳພາໂດຍພວກນັກສຶກສາ ຢູ່ຈະຕຸ ລັດທຽນອັນເໝິນ
ໃນປີ 1989.
ຫລັງຈາກການປາບປາມທັບມ້າງຢ່າງຮຸນແຮງຂອງທະຫານ ທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງວ່າ ການສັງໝູ່ ທີ່ທຽນອັນເໝິນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຖືກຂະໜານນາມວ່າ ເປັນ “ມືມືດ”
ແລະໄດ້ຖືກຕິດຄຸກ.
ເວລາທ່ານຖືກປ່ອຍໂຕອອກມາໃນປີ 1991 ທ່່ານຍັງສືບຮຽກຮ້ອງໃຫ່້ມີການປະຕິ
ຮູບທາງການເມືອງ.
ທ່່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບ້ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນຂະແໜງສັນຕິພາບ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກມີຄວາມ
ຄືບໜ້າ ຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະການເມືອງຂອງຈີນ ໃນ 20 ປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ທັງໝົດກໍແມ່ນເພາະວ່າປະຊາຊົນເປັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ໃນທີ່ສຸດການປ່ຽນແປງ
ກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ເວລາບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະມີປະຊາຊົນເປັນຫ່ວງ
ຢ່າງພຽງພໍ.”
ໃນປິ 2008 ທ່ານຫຼິວແລະພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານແລະບັນດານັກປັນຍາຊົນໄດ້
ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ກົດບັດ 08 ທີ່ໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິ ການປົກ
ຄອງ ແບບມີພັກການເມືອງພຽງພັກດຽວຂອງຈີນ ແລະສ້າງຕັ້ງສາທາ ລະນະລັດໃໝ່
ທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕຂຶ້ນແທນ.
ທ່່ານຫຼິວ ກ່າວວ່າ “ສຳລັບພວກເຮົາ ທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຄັດຄ້ານ ພາຍໃຕ້ລະບອບຜະເດັດການ ສ່ວນນຶ່ງໃນວຽກການຂອງພວກເຮົາກໍຄືປະເຊີນ
ໜ້າກັບຕຳຫລວດ ແລະໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນຄຸກ. ເພາະສະນັ້ນ ນັກຄັດຄ້ານລັດຖະ
ບານ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຈະຕໍ່ຕ້ານການກົດຂີ່ແບບໃດ ແຕ່ຍັງ
ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການປາບປາມແບບໃດ ແລະເວລາຢູ່ໃນຄຸກແບບ
ໃດ.”
ທ່ານຫຼິວ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກເປັນເວລາ 11 ປີ ໃນປີ 2009. ນຶ່ງປີຕໍ່ມາ ຊື່ຂອງທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານ Thorbjorn Jagland ປະທານຄະນະກຳມະການໃຫ້ລາງວັນໂນແບລນໍເວ
ກ່າວວ່າ “ຄະນະກຳມະການໂນແບລນໍເວ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ມອບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບປີ 2010 ໃຫ້ແກ່ທ່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບ້ ຍ້ອນການຕໍ່ສູ້ທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງ ມາເປັນເວລາດົນນານຂອງທ່ານ ເພື່ອພື້ນຖານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.”
ລາງວັນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດຂອງຊາວຈີນຫລາຍໆຄົນ ທັງຢູ່ໃນ ແລະນອກ
ປະເທດຈີນ ເພຶ່ອສ້າງຕັ້ງສິດທິມະນຸດສາກົນຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນ.
ທ່ານຫຼິວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ມີອຳນາດຢູ່ໃນກຳມືຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດຈັບກຸມປະຊາຊົນ ພວກເຮົາບໍ່ມີອຳນາດແບບນັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ
ເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຕໍ່ຕ້ານສິ່ງນີ້.”
ທ່ານຫຼິວ ຍັງອີກສາມປີ ຈຶ່ງຈະພົ້ນຈາກກຳນົດການຕິດຄຸກ ເວລາທ່ານເສຍຊີວິດ.
ຍານາງຫຼິວ ເຊ້ຍ ພັນລະຍາທີ່ແຕ່ງງານກັບທ່ານມາໄດ້ 21 ປີແລ້ວໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຄຳກອນວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແຕ້ມຮູບພວກຕົ້ນໄມ້ ເປັນຫຍັງ? ຂ້າພະເຈົ້າມັກຮູບພາບທີ່ຕົ້ນ ໄມ້ພາກັນຢືນຢູ່. ເພິ່ນວ່າ ຊີວິດທີ່ໄດ້ຢືນຢູ່ ຄົງຈະອິດເໝື່ອຍ ຂ້າພະເຈົ້າຕອບວ່າ
ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ຢ່າງໃດຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈະຕ້ອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ