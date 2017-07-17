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ທ່ານຫຼິວ ສຽວໂບ້ ທີ່ຊະນະ ລາງວັນ ໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍຈີນ

Liu Xiaobao, Nobel Peace Prize Winner, Dies in Chinese Hospital
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ລິງໂດຍກົງ

ນັກໂທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວ​ເພື່ອສິດທິມະນຸດຈີນ ທ່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບ້ ໄດ້ເສຍຊີ ວິດແລ້ວ ຢູ່
ທີ່ໂຮງໝໍຈີນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບ​ໂຣກມະເຮັງຕັບ. ນັກຂຽນ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວ
ອາຍຸ 61 ປີທີ່ໄດ້​ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະ​ແໜງສັນຕິພາບ ໃນປີ 2010 “ຍ້ອນ​ການ​ຕໍ່ສູ້
​ແບບ​ບໍ່​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນນານເພື່ອ​ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງມະນຸດ
ຢູ່ໃນປະ​ເທດຈີນ” ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ ໄດ້​ຮັບ​ການຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ ​ເຖິງ​ແມ່ນໃນ​ຂະນະທ່ານ​ໃກ້​ຈະ
​ເສຍ​ຊີວິດ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ. ນັກຂ່່າວ ວີໂອເອ Natalie Liu ມີລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍ​ລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບ້ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ Shenyang ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ ຖືກຍ້າຍມາ
ຈາກຄຸກເພື່ອຮັບ​ການປິ່ນປົວ​ໂຣກມະເຮັງທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຮ້າຍ​ແຮງ​ແລ້ວ. ຊຸມ​ມື້​ ໃນ​ໄລຍະ
ສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ ​ແມ່ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ ການໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະຕິ​ເສດຂອງ
ປັກກິ່ງ​ ຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຄອບຄົວ ທີ່ໃຫ້ສົ່ງທ່ານໄປປິ່ນປົວຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫລື
ເຢຍຣະມັນ.

ທ່່ານຫຼິວ ມີຊື່ສຽງມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ​ວ່າ ເປັນນັກ​ຄັດຄ້ານ​ລັດຖະບານທີ່ກ້າ
ປາກກ້າເວົ້າຄົນນຶ່ງ. ທ່ານ​ເປັນນັກປາຖະກະຖາ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະເປັນນັກ
ຂຽ ທີ່ຮູ້ກັນດີໃນການ​ຕ້ອງ​ຕິຂອງທ່ານກ່ຽວກັບປະເພນີຈີນທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາຂອງ​ຈີນ ຊີວິດ​
ການງານທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ​ຈະ​ໄປ​ດີຂອງທ່ານ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງ ໄວເວລາທ່່ານໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມການປະ​ທ້ວງທີ່ນຳພາ​ໂດຍພວກນັກສຶກສາ ຢູ່ຈະຕຸ ລັດທຽນອັນເໝິນ
ໃນປີ 1989.

ຫລັງຈາກການປາບ​ປາມທັບມ້າງຢ່າງຮຸນແຮງຂອງທະຫານ ທີ່ຮູ້​ກັນ​ຢ່າງ​ກວ້າງ
ຂວາງວ່າ ການສັງ​ໝູ່ ​ທີ່ທຽນອັນເໝິນ ຊຶ່ງທ່ານ​ໄດ້​ຖືກຂະໜານ​ນາມວ່າ ເປັນ “ມືມືດ”
ແລະໄດ້ຖືກຕິດຄຸກ.

ເວລາທ່ານຖືກປ່ອຍໂຕອອກ​ມາໃນປີ 1991 ທ່່ານຍັງສືບຮຽກຮ້ອງໃຫ່້ມີການປະຕິ
ຮູບທາງການເມືອງ.

ທ່່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບ້ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນຂະ​ແໜງສັນຕິພາບ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກມີຄວາມ
ຄືບໜ້າ ຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະການເມືອງຂອງຈີນ ໃນ 20 ປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ທັງໝົດກໍ​ແມ່ນເພາະວ່າປະຊາຊົນ​ເປັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ໃນທີ່ສຸດການປ່ຽນແປງ
ກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ເວລາບັນຫາ​ເຫຼົ່ານັ້ນຍັງມີຢູ່ຕໍ່​ໄປ ແລະມີປະຊາຊົນເປັນຫ່ວງ
ຢ່າງພຽງພໍ.”

ໃນປິ 2008 ທ່ານຫຼິວແລະພວກ​ຄັດຄ້ານ​ລັດຖະບານແລະບັນດານັກປັນຍາຊົນໄດ້
ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຮູ້ກັນ​ໃນ​ຊື່ ກົດ​ບັດ 08 ທີ່ໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິ ການປົກ
ຄອງ ແບບ​ມີພັກການເມືອງພຽງ​ພັກດຽວຂອງຈີນ ແລະສ້າງຕັ້ງສາທາ ລະນະລັດໃໝ່
ທີ່​ເປັນປະຊາທິປະໄຕຂຶ້ນ​ແທນ.

ທ່່ານຫຼິວ ກ່າວວ່າ “ສຳລັບພວກເຮົາ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການເຄື່ອນໄຫວຄັດຄ້ານ ພາຍໃຕ້ລະບອບຜະເດັດການ ສ່ວນນຶ່ງ​ໃນວຽກການຂອງພວກເຮົາກໍຄືປະເຊີນ
ໜ້າກັບຕຳຫລວດ ແລະໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນຄຸກ. ເພາະສະນັ້ນ ນັກຄັດຄ້ານ​ລັດຖະ
ບານ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຈະ​ຕໍ່ຕ້ານການກົດຂີ່​ແບບ​ໃດ ແຕ່ຍັງ
ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບ​ການ​ປາບ​ປາມ​ແບບ​ໃດ ແລະເວລາຢູ່ໃນຄຸກ​ແບບ
​ໃດ.”

ທ່ານຫຼິວ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກເປັນເວລາ 11 ປີ ໃນປີ 2009. ນຶ່ງປີຕໍ່ມາ ຊື່ຂອງທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່​ໃນທົ່ວ​ໂລກ.

ທ່ານ Thorbjorn Jagland ປະທານຄະນະກຳມະການ​ໃຫ້​ລາງວັນໂນແບລນໍເວ
ກ່າວວ່າ “ຄະນະກຳມະການໂນແບລນໍເວ ໄດ້ຕັດສິນ​ໃຈ ມອບລາງວັນໂນແບລຂະ​ແໜງສັນຕິພາບປີ 2010 ໃຫ້ແກ່ທ່ານຫຼິວ ສ່ຽວໂບ້ ຍ້ອນ​ການ​ຕໍ່ສູ້ທີ່​ບໍ່ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​
ແຮງ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອພື້ນຖານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນປະ​ເທດຈີນ.”

ລາງວັນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ໄດ້ຮັບຮູ້​ເຖິງບົດບາດຂອງຊາວຈີນຫລາຍໆຄົນ ທັງຢູ່ໃນ ແລະນອກ
ປະເທດຈີນ ເພຶ່ອສ້າງຕັ້ງສິດທິມະນຸດສາກົນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປະ​ເທ​ດຈີນ.

ທ່ານຫຼິວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ມີອຳນາດຢູ່ໃນກຳມືຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດຈັບກຸມປະຊາຊົນ ພວກເຮົາບໍ່ມີອຳນາດ​ແບບນັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ
ເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຕໍ່ຕ້ານສິ່ງນີ້.”

ທ່ານຫຼິວ ຍັງອີກສາມປີ ຈຶ່ງຈະພົ້ນຈາກກຳນົດການຕິດຄຸກ ເວລາທ່ານເສຍຊີວິດ.
ຍານາງຫຼິວ ເຊ້ຍ ພັນລະຍາທີ່​ແຕ່ງງານ​ກັບທ່ານມາ​ໄດ້ 21 ປີ​ແລ້ວໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຄຳກອນວ່າ

“​ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແຕ້ມຮູບພວກຕົ້ນໄມ້ ເປັນຫຍັງ? ​ຂ້າພະເຈົ້າມັກຮູບພາບທີ່ຕົ້ນ ໄມ້ພາກັນຢືນຢູ່. ​ເພິ່ນ​ວ່າ ຊີວິດທີ່ໄດ້ຢືນຢູ່ ຄົງຈະອິດເໝື່ອຍ ​ຂ້າພະເຈົ້າຕອບວ່າ
ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ຢ່າງໃດຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈະຕ້ອງ.”

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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