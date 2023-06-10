ຫລາຍທ່ານຄົນຄົງມີຄວາມສົນໃຈວ່າ ເຮັດແນວໃດຈະເວົ້າພາສາອັງກິດເກັ່ງ ເພື່ອຈະສື່ສານກັບຄົນທີ່ມາຈາກຫລາຍປະເທດໃນໂລກນີ້ໄດ້ ໃນລາຍການສຶກສາຂອງວີໂອເອມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາບົດຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມລາວສາມຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດລະດັບສູງໃນດ້ານການຮຽນພາສາອັງກິດ ຈົນສາມາດກ້າວຂາເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເວທີສາກົນໄດ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ່ຄົນນຳໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເມື່ອປີ 2022 ແມ່ນມີ ຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ 4 ແສນຄົນທີ່ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງສະມາຄົມຮຽນຮູ້ພາສາ Association Language Learning ຊຶ່ງເປັນອົງການການກຸສົນ ດ້ານການສິດສອນພາສາທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດອັງກິດ. ແລ້ວ ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະເວົ້າພາສາອັງກິດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວໄດ້. ອີງຕາມປະສົບການຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ 3 ຄົນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນາໆຊາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງນັ້ນ ກໍຄື ຖ້າຢາກເວົ້າອັງກິດໄດ້ດີ ນອກຈາກການຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວນັກຮຽນຕ້ອງຝຶກຝົນການເວົ້າ ແລະຟັງໃນເວລາຫວ່າງ ຫລື ຢູ່ ນອກຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຫລາຍໆ ແລະເຮັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງກໍຄື ຕ້ອງທຸ້ມເທເວລາໃຫ້ກັບມັນ. ທ້າວທິນາກອນ ຊຶ່ງເປັນຊາວໜຸ່ມຜູ້ນຶ່ງໃນ 15 ຄົນຈາກທົ່ວໂລກທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຜູ້ນຳ ໄວໜຸ່ມຂອງ ອົງການ National Geographic ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນແນະນຳນັກຮຽນພາສາອັງກິດວ່າ:
“ນ້ອງຢາກບອກກໍຄື ເຮົາຕ້ອງ Invest ຫລືວ່າລົງທຶນໃນຕົນເອງໃຫ້ຫລາຍໆເນາະ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດອີ່ຫລີ ຢາກໄດ້ອີ່ຫລີ ຄືສົມມຸດນ້ອງກະສົນໃຈພາສາອັງກິດຢູ້ແລ້ວແຕ່ນ້ອຍເນາະ ແລ້ວນ້ອງກະເລີຍພະຍາຍາມຮຽນ ພະຍາຍາມຝຶກເວົ້າຫັ້ນນະ ເພາະວ່າມື້ໃດມື້ນຶ່ງ ເພາະວ່າເຮົາມີຄວາມຝັນຢາກຈະໄປທ່ຽວຫລາຍໆ ບ່ອນໃນໂລກຫັ້ນນະ ພາສາອັງກິດເປັນພາສາກາງເນາະ ແລ້ວເຮົາກະເລີຍຕັ້ງໃຈຮຽນມັນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຄວາມສາມາດເຮົາຈະເຮັດໄດ້ ກວ່າຊິເວົ້າໄດ້ກະໃຊ້ເວລາຫລາຍປີເຕີບ ກະຄືນ້ອງເວົ້າຫັ້ນຫລະນ້ອງກະໄດ້ຮຽນມາແດ່ ແລະກໍຮຽນດ້ວຍໂຕເອງແດ່.”
ເພື່ອຝຶກເວົ້າ ແລະຟັງພາສາອັງກິດຢ່າງເປັນລະບົບເປັນຫລາຍເດືອນ ຫລືຫລາຍປີໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງມີນາຍຄູມາຄວບຄຸມນັ້ນ ນັກຮຽນຕ້ອງຊອກຟັງພາສາອັງກິດທີ່ເວົ້າໂດຍຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ. ໃນການເຮັດເຊັ່ນນີ້ນາງອຸໄລພອນ ສີລິມະສັກ ຊຶ່ງຮູ້ກັນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າຄູນົກທີ່ຕັ້ງໂຮງຮຽນສອນພາສາຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເວົ້າວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໃຊ້ແຫລ່ງຂ່າວສານ ແລະໂທລະພາບມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງ ເຊັ່ນເຄື່ອຂ່າຍໂທລະພາບ HBO ຂອງບໍລິສັດ Home Box Office ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະແຫລ່ງອື່ນໆຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວກັບຄາດວ່າ ເປັນຂອງອາເມຣິກັນ ພ້ອມທັງຟັງລາຍການຂ່າວຂອງວີໂອເອທີ່ເວົ້າເປັນພາສາອັງກິດນັ້ນນຳອີກດ້ວຍ. ນາງໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
“ໜ້າຈະແມ່ນອາເມຣິກາ ເພາະວ່າສ່ວນຫລາຍຄື HBO ກະແມ່ນຊ້ອງອາເມຣິກາ ລະກະວີໂອເອກະເຄີຍຟັງແຕ່ກີ້ມັນມີຢູ່ວິທະຍຸ ດຽວນີ້ມັນຮັບບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ສະໄໝນັ້ນເປີດເປັນຂ່າວວີໂອເອ ຫລະ.”
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ລາຍການຂ່າວວີໂອເອທາງວິທະຍຸ ອາດຈະຫາຟັງໄດ້ຍາກໃນຍຸກນີ້ ແຕ່ທາງວີໂອເອກໍມີລາຍການຮຽນພາສາອັງກິດໃນຫລາກຫລາຍຮູບແບບລວມທັງແບບເປັນວີດິໂອສາຍຜ່ານທາງຢູທູບ ແລະ ເຟັສບຸກອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງນັກຮຽນນັກສຶກສາສາມາດໃຊ້ເພື່ອຝຶກທັກສະໃນການຟັງ ແລະການເວົ້າ ພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ ແລະເພີ້ມພູນຄວາມຮູ້ຮອບຕົວໄປນຳ. ປ່າ ເຢັງ ຊາລໍ, ນາງງາມຈັກກະວານລາວປີ 2022 ທີ່ເລີ້ມຮຽນພາສາອັງກິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໄລຍະທີ່ຮຽນຢູ່ມັດທະຍົມປາຍ ກໍຄືບໍ່ຮອດ 10 ປີ ຜ່ານມານີ້ນາງເຫັນວ່າ ລາຍການພາສາອັງກິດພິເສດຂອງວີໂອເອ ຫລື VOA Special English ເປັນແຫລ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດອັນມີຄຸນຄ່າແຫລ່ງນຶ່ງ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳຕົວວ່າເປັນນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ນາງອຸທານອອກມາດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນທັນທີວ່າ:
“ໂອ້ວີໂອເອ Yeah I practice English ນ້ອງຟັງເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າ ແລ້ວເວົ້າຕາມຫລັງ ເພາະວ່າມັນມີໂຕໜັງສືຂຶ້ນມາຂຶ້ນມາເນາະ ແລ້ວນ້ອງກະຈະຟັງ ແລ້ວໂກປີສຽງ ກະຮຽນຈາກນັ້ນໄດ໋ VOA Special English ຮຽນຈາກອັນນັ້ນແຫລະ ຝຶກໂຕນີ້ຫລາຍຊ່ວງນັ້ນໜະ ດົນເປັນເດືອນພຸ້ນແຫລະ.”
ບັນດາທ່ານ ໂດຍສະເພາະນ້ອງໆ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາທີ່ຕິດຕາມຟັງລາຍການຂອງວີໂອເອ ກໍຍັງສາມາດຮຽນພາສາອັງກິດຈາກເວັບໄຊທ໌, ເຟສບຸກ ແລະວິທະຍຸຂອງພວກເຮົາໄດ້ອີກ ຊຶ່ງພວກເຮົາມີລາຍການຄຳສັບໃນຂ່າວ (News Words) ແລະ ອັງກິດໃນ 1 ນາທີ (English in a Minute). ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຂ່າວໃນລາວບາງອົງການ ເຊັ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ແລະວິທະຍຸກະສຽງແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອຜະລິດແລະເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນຜ່ານວິທະຍຸໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ຟັງ ແລະຮຽນພາສາອັງກິດ ເປັນປະຈຳເກືອບທຸກວັນໃນແຕ່ລະອາທິດອີກດ້ວຍ.
ເມື່ເວົ້າເຖິງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການເວົ້າພາສາອັງກິດນັ້ນ ແມ່ນມີຢູ່ 5 ລະດັບ ຄື ລະດັບ Distinguished, Superior, Advanced, Intermediate ແລະ Novice ຊຶ່ງແປວ່າ ລະດັບຍອດຢ້ຽມ, ດີເລີດ, ກ້າວໜ້າ, ປານກາງ ແລະເລີ້ມຕົ້ນ, ອີງຕາມສະພາສອນພາສາຕ່າງປະເທດຂອງອາເມຣິກາ ຫລື ACTFL. ໃນລະດັບຍອດຢ້ຽມນັ້ນ ຜູ້ເວົ້າສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ມິປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ, ເປັນຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງ ແລະສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາທຸກຢ່າງໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈໄດ້ ບໍ່ວ່າມັນຈະມີຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນຫລາຍປານໃດກໍຕາມ. ໃນລະດັບດີເລີດນັ້ນ ຜູ້ເວົ້າສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກດິໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທັງໃນສະຖານະການທີ່ເປັນທາງການ ແລະບໍ່ເປັນທາງການ. ໃນລະດັບກ້າວໜ້ານັ້ນ ຜູ້ເວົ້າສາມາດໂອ້ລົມເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວກັບຊີວະປະຫວັດ ເຊັ່ນແລື້ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ, ສັນຊາດ ແລະສາກົນ. ສ່ວນລະດັບປານກາງນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ເວົ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຕົນເອງຄຸ້ນເຄີຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນເທົ່ານັ້ນໄດ້. ແລະໃນລະດັບເລີ້ມຕົ້ນນັ້ນ ຜູ້ເວົ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າອັນສັ້ນໆກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ຜູ້ກ່ຽວປະສົບໃນແຕ່ລະວັນ ຊຶ່ງອາດຈະບໍ່ຊັດເຈນປານໃດ ແລ້ວຜູ້ຟັງພໍຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ດ້ວຍການຄາດເດົາເອົາ.