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ທ່ານເລໂອນິດ ຄຣັຟຈຸກ, ປະທານາທິ ບໍດີຄົນທໍາອິດຂອງ ຢູເຄຣນ ຫລັງ​ໄດ້​ຮັບເອກະລາດ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ລວມ​ອາ​ຍຸ ​ໄດ້ 88 ປີ

ທ່ານ​ເລ​ໂອ​ນິດ ຄ​ຣັ​ຟ​ຈຸກ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີຄົນຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວ​ຕໍ່​ຝຸງ​ຊົນ​ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມຫາ​ສຽງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກີ​ຢິບຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ວັນ​ທີ 22 ມັງ​ກອນ, 2019

ທ່ານ​ເລ​ໂອ​ນິດ ຄ​ຣັ​ຟ​ຈຸກ (Leonid Kravchuk), ອະດີດຄອມມິວນິສຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຊັນຄໍາສັ່ງປະຫານຊີວິດຄົນຂອງ ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທໍາອິດຂອງຢູເຄຣນເມື່ອ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ຮັບເອກະ ລາດ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ລວມອາຍຸໄດ້ 88 ປີ, ອີງ​ຕາມລາຍ​ງານ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຣອຍ​ເຕ​ສ໌ (Reuters).

ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ໌​ກີ ທີ່ປັດຈຸບັນນໍາພາປະເທດຢູເຄ​ຣນ ຂະນະທີ່ມັນ ປະເຊີນຫນ້າກັບກໍາລັງທະ​ຫານ ຂອງຣັດ​ເຊຍທີ່ຮຸກຮານນັ້ນ ໄດ້ພັນ​ລະ​ນາກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ​ຄ​ຣັ​ຟ​ຈຸກວ່າເປັນຜູ້ນໍາທີ່ສະຫລາດທີ່ນໍາພາປະເທດໃນ ຊຸມປີທໍາອິດທີ່ມີ​ຄວາມວຸ້ນວາຍຫລັງ​ຈາກ​ປະ​ເທດຊາດໄດ້​ຮັບເອກະລາດຈາກການປົກຄອງ ຂອງໂຊຫວຽດນັ້ນ.

“ທ່ານເປັນບຸກຄົນທີ່ສາມາດຊອກຫາຄໍາເວົ້າທີ່ສະຫລາດ ແລະສະແດງມັນ​ອອກ​ມາໃນລັກສະນະທີ່ເຮັດ​ໃຫ້ຊາວຢູ​ເຄ​ຣນທັງຫມົດເຊື່ອ​ຟັງ​ໄດ້​ສະ​ເໝີ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນວິດີໂອຂອງທ່ານ ໃນຕອນ ກາງຄືນນັ້ນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່າ "ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມີວິກິດການ. ໃນເວລາທີ່ອະນາຄົດ ຂອງປະເທດ ຊາດທັງຫມົດ ສາມາດເພິ່ງພາສະ​ຕິປັນຍາຂອງຄົນ ຄົນນຶ່ງໄດ້."

ທ່ານປະທານາທິບໍດີຢູ​ເຄ​ຣນກ່າວອີກ​ວ່າ ທ່ານຄ​ຣັ​ຟ​ຈຸກ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ສະຕິ​ປັນຍາ ແບບ​ທີ່​ວ່າ ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ຊຸມ​ປີ 1980 ໂດຍໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຈຸດສູງ​ສຸດໃນ​ການ​ລົງ​ປະຊາ​ມະຕິ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ​ປີ 1991 ທີ່​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງຫລາຍ​ກວ່າ 90 ເປີ​ເຊັນ​ ເລືອກ​ເອົາ​ການ​ເປັນ ເອກະລາດນັ້ນ.

ທ່ານຄ​ຣັ​ຟ​ຈຸກ ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນນັ້ນ​ເລີຍ.

ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີກ່າວວ່າ "ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດການຢ່າງສະ​ຫລຽວສະຫຼາດໃນປີ 1991 ແລະດຽວນີ້ປະກົດວ່າ ສິ່ງຕ່າງໆ ກໍ​ມີ​ແຕ່​ເປັນ​ເລື້ອງງ່າຍສຳລັບທ່ານ."

ທ່ານຄ​ຣັ​ຟ​ຈຸກ ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ໃນນາມ “ໝາປ່າທີ່​ມີ​ເລ້​ຫລ່ຽມ” ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານພຸ້ງຂຶ້ນຜ່ານຊັ້ນ​ຕ່າງໆ ຂອງ ພັກກອມມູນິສຢູເຄຣນ ໂດຍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນຫົວໜ້າລັດຖະສະພາຢູ່ໃນສະໄໝນັ້ນ ຊຶ່ງແມ່ນ ສາທາລະ ນະລັດໂຊຫວຽດ ໃນປີ 1990.

​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ບໍ່​ດົນ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ກໍ່​ລັດຖະປະຫານ​ທີ່​ບໍ່​ສຳ​ເລັດ​ຕໍ່​ຜູ້ນຳ​ໂຊ​ຫວຽດ, ທ່ານ​ມິ​ເຄລ ກໍບາຊອບ (Mikhail Gorbachev) ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ປີ 1991. ລັດຖະສະພາ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ການ​ປະກາດ​ເອກະ ລາດ​ໃນ​ເດືອນ​ດຽວ​ກັນນັ້ນ.

ໃນເດືອນທັນວາປີ 1991, ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາເບ​ໂລ​ເວ​ສ​ຊາ (Belovezha) ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານ​ບໍ​ຣິ​ສ ເຢ​ລ​ຊິນ (Boris Yeltsin) ແລະຜູ້ນໍາເບ​ລາ​ຣຸ​ສ, ທ່ານ​ສ​ຕາ​ນິ​ສ​ລາ​ຟ ຊຸ​ສ​ເຄວິກ​ຄ໌ (Stanislav Shushkevich), ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົ້ມສະ​ຫຼາຍຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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