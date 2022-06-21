ສອງເດືອນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ, ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ຊະ ນະການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ ເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ 2, ບັດນີ້ ທ່ານ ໄດ້ຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍການປິດຕັນ ແລະວິກິດການທາງດ້ານ ການເມືອງ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ພັກນິຍົມສາຍກາງຂອງທ່ານ ໄດ້ສູນເສຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ຄວບຄຸມໃນສະພາຕໍ່າ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ. ລີຊາ ບຣາຍແອັນ (Lisa Bryant) ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອ, ຈາກ ນະຄອນປາຣີ ກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພານິຕິບັນຍັດທີ່ເຫັນວ່າ ມີການເພີ່ມ ຂຶ້ນຂອງພວກນິຍົມຊ້າຍ ຈັດ ແລະຂວາຈັດ - ແລະການງົດອອກສຽງທີ່ເກືອບວ່າທຳລາຍສະຖິຕິເລີຍ. ບົວສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດເລື້ອນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝຣັ່ງ, ທ່ານນາງ ເອລີຊາເບັດ ບອນເນີ (Elisabeth Borne) ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ມາຈາກ ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ໃຫ້ພັກ Ensemble ຫຼື ພັນທະມິດພ້ອມພຽງກັນ ທີ່ນິຍົມແນວທາງເປັນກາງ ເຊິ່ງມີຈຳນວນບ່ອນນັ່ງທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ - ແຕ່ໄດ້ເສຍສະຖານະພາບການເປັນພັກທີ່ມີສຽງ ສ່ວນຫຼາຍ ໃນການຄວບຄຸມສະພາ. ທ່ານນາງໄດ້ເອີ້ນສະຖານະການດັ່ງກ່າວວ່າ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະປັບປຸງການເຮັດວຽກເປັນພັກທີ່ໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫລາຍ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຝ່າຍຊ້າຍຈັດ ແລະຂວາຈັດ ແມ່ນພາກັນສະເຫລີມ ສະຫຼອງຜົນງານ. ຜູ້ນຳທ່ານ ຊັງ-ລູກ ເມລັງຊົງ (Jean-Luc Melenchon) ຈາກພັກແນວໂຮມ ນູປສ໌ (NUPES) ທີ່ເປັນພັກຝ່າຍຊ້າຍໃໝ່, ເຊິ່ງໄດ້ເປັນອັນດັບສອງໃນການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ ເອີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງນີ້ວ່າ ເປັນການເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງສຳລັບປະ ທານາທິບໍດີ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພັນທະມິດຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນການລົງຄະແນນສຽງ ດີເທົ່າທີ່ທ່ານຄາດຫວັງໄວ້ - ໂດຍໄດ້ ຮັບພຽງແຕ່ 131 ບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາ ນິຕິບັນຍັດທີ່ມີທັງໝົດ 577 ບ່ອນນັ່ງນັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ 245 ບ່ອນນັ່ງ ຂອງທ່ານມາກຣົງ.
ທ່ານນາງ ມາຣີນ ເລີເພັນ (Marine Le Pen) ກ່າວເປັນພາສາຝຣັ່ງວ່າ:
“ໃນຫຼາຍດ້ານ, ໄຊຊະນະໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຕົກໄປເປັນຂອງພັກເຕົ້າໂຮມ ຊາດ ຫລື National Rally party ທີ່ນິຍົມຂວາຈັດ ທີ່ໄດ້ຍາດເອົາ 89 ບ່ອນນັ່ງເຊິ່ງເປັນຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບທີ່ສູງຢ່າງເປັນປະຫວັດການ.”
ຜູ້ນໍາຂອງພັກດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງມາຣີ ເລີເພັນ (Marine Le Pen) ເວົ້າວ່າ ສະພາບການນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພັກຂອງ ທ່ານນາງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ພັກ NUPES ຂອງທ່ານ ເມລັງຊົງ (Melenchon) ເປັນພັນທະມິດຂອງສີ່ພັກທີ່ນິຍົມຊ້າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກໍແມ່ນ ຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມທະເຍີທະຍານ ໃນ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ ຂອງທ່ານ ມາກຣົງ, ເຊິ່ງລວມມີການຮັບຮອງເອົາການປະຕິຮູບດ້ານງົບປະ ມານ ແລະ ເງິນບໍານານທີ່ສໍາຄັນ. ໃນໄລຍະໃກ້ໆນີ້ ມັນອາດຈະບັງຄັບໃຫ້ທ່ານສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງ, ລວມທັງການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຍຸຕິລົງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຊອກຫາວິທີປົກຄອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ນັກວິເຄາະດ້ານການເມືອງ, ທ່ານ ຊັງ ເປໂຕ (Jean Petaux ) ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບສະຖານະການ ທາງດ້ານການ ເມືອງຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບທ່ານມາກຣົງ ທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າວ່າ “ນັບແຕ່ຄວາມຫວັງທີ່ວ່າແນວໂຮມຂອງພັກ NUPES ຈະແຕກແຍກກັນ ແລະອ່ອນແອລົງ ໂດຍການຫາທາງໄປເປັນ ພັນທະມິດກັບພັກເລີ ເຣພຸບບລິແກງ (Les Republicains) ທີ່ນິຍົມກາງອຽງຂວາ ແລະພັກອື່ນໆເປັນແຕ່ລະກໍລະນີໄປ. ແລະອາດຈະເຖິງຂັ້ນທີ່ຫາທາງເຮັດໃຫ້ມີວິກິດການທາງການເມືອງເກີດຂຶ້ນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງສະພານິຕິບັນຍັດຄືນໃໝ່ໃນປີໜ້າ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີກວ່າ. ທັງໝົດນີ້ລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງການເມືອງທີ່ສັບສົນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ.”
ທ່ານ ເປໂຕກ່າວເປັນພາສາຝຣັ່ງອີກວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບອນເນີ (Borne) ອາດຈະ ຍັງຮັກສາຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງໄວ້ຢູ່.
ແຕ່ພັກ NUPES ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະນຳເອົາການສະເໜີໃຫ້ມີການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ທ່ານນາງຂຶ້ນມາ ສຳລັບການລົງຄະແນນສຽງໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດນີ້. ສິ່ງທີ່ດ່ວນໄປກວ່ານັ້ນອີກກໍຄື ລັດຖະມົນຕີສາມຄົນຂອງທ່ານ ມາກຣົງ ໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນໃນດ້ານນິຕິບັນຍັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນຫມາຍ ຄວາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ລາອອກ.