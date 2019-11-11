ທາງການ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ໃນທົ່ວເຂດແຄມຝັ່ງທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ມີບໍລິເວນກວ້າງຂວາງຂອງປະເທດ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ ກ່ອນເກີດໄຟປ່າທີ່ອາດຈະກາຍເປັນ “ໄພຫາຍະນະ” ນັ້ນ.
ໄຟປ່າໄດ້ເຜົາຜານໃນທົ່ວເຂດລັດ ນິວເຊົ້າເວລສ໌ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ NSW ແລະລັດຄວີນສແລນ ຊຶ່ງໄດ້ເອົາຊີວິດປະຊາຊົນ 3 ຄົນແລ້ວ ແລະໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານ ຫຼາຍກວ່າ 150 ຫຼັງ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄາດໝາຍວ່າ ຄວາມຮ້ອນອົບເອົ້າ ແລະສະພາບລົມພັດທີ່ຮຸນແຮງ ຈະສູງຂຶ້ນສຸດຂີດ ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້.
ໄຟປ່າມັກຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຮ້ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ແລະສະພາບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ແຕ່ໃນສະພາບການແຜ່ລາມຂອງໄຟປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້າຈຸດສູງສຸດຂອງລະດູຮ້ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງໂຕເລີຍ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ນິວເຊົ້າເວລສ໌ ທ່ານນາງ ເກລດີສ໌ ແບຣີຈິກລຽນ (Gladys Berejiklian) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນ ຊິດນີ ວ່າ “ໝົດທຸກຄົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະໝົດທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຄາດການວ່າ ຈະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ແລະພວກເຮົາບໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມໃຈເຢັນເຂົ້າມາໃນຈິດໃຈ.”
ຫົວເມືອງທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ຢູ່ໃນພາວະ “ໄພອັນຕະລາຍຈາກໄຟປ່າ” ສຳລັບວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ເມື່ອອຸນຫະພູມ ຈະສູງຂຶ້ນເຖິງ 37 ອົງສາແຊລສີອັສ ຫຼືເທົ່າກັບ 98.6 ອົງສາຟາເຣັນໄຮ້ ຕາມການພະຍາກອນອາກາດ ບວກເຂົ້າກັບລົມພັດແຮງ ຊຶ່ງອາດກາຍເປັນສະພາບການທີ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ. ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ນະຄອນຊິດນີ ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ ການຈັດອັນດັບໄຟປ່າທີ່ອັນຕະລາຍໃໝ່ນີ້ ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ ໃນປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ.
ນະຄອນຊິດນີ ເປັນຖິ່ນຖານບ້ານເກີດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ແມ່ນປົກຫຸ້ມໄປດ້ວຍພື້ນທີ່ທີ່ເປັນປ່າໄມ້ ໂດຍໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງຄົງແຫ້ງຊຶ່ງຈະຕິດໄຟໄດ້ງ່າຍ ຫຼັງຈາກທີີ່ມີຝົນຕົກພຽງເລັກນ້ອຍ ຢູ່ທາງແຄມຝັ່ງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ເມື່ອສອງສາມເດືອນບໍ່ດົນມານີ້.
ທ່ານນາງ ແບຣີຈິກລຽນ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ມື້ອື່ນນີ້ ເປັນເລື້ອງກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຊີວິດ ການປົກປ້ອງຊັບສິນ ແລະຮັບປະກັນວ່າ ໝົດທຸກຄົນ ປອດໄພດີ ຄັນເປັນໄປໄດ້.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາວະສຸກເສີນໃນທົ່ວລັດ ຈະອຳນວຍໃຫ້ພວກນັກດັບໄຟ ມີອຳນາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ຈະຄວບຄຸມແຫຼ່ງສັບພະຍາກອນຂອງລັດ ກົດດັນໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກໄປ ປິດຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ປິດສະຖານທີ່ບໍລິການດ້ານພະລັງງານ ຈະຍັງຄົງຖືກນຳໃຊ້ເປັນເວລາ 7 ວັນ.
ໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນມື້ນີ້ ກົມດັບເພີງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະຖານສັນຍານເຕືອນໄພໃນເຫດພາວະສຸກເສີນ ຊຶ່ງເປັນສັນຍານເຕືອນໄພ ແລະການດ້ວຍໄພດ້ວຍວາຈາ ທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປໃນວິທະຍຸ ແລະຕາມສະຖານີໂທລະພາບຕ່າງໆ ໃນທຸກ 1 ຊົ່ວໂມງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ