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ວັນອັງຄານ, 10 ພຶດສະພາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຈະ​ປະຊຸມ​ກັນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ​ສ​ຫລ ນຳ​ຫລັງ​ຈີນ ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ແກ່​ຂົງ​ເຂດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້

ຕຳ​ຫລວດ​ຢືນຍາມ​ຢູ່ນອກ​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາແຫ່ງ​ຊາດ Morodok Techo ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ລ້າ​ຈາກ​ຈີນ ​ພາຍ​ໃຕ້ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ້ມ​ນຶ່ງ​ແລວ-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ພິ​ທີມອບ​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ພະ​ນົມ​ເປັນໃນັວນ​ທີ 12 ກັນ​ຍາ, 2021.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນໃຫ້​ມີ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດໃຫ້​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ຈີນ​ແກ່ຂົງ​ເຂດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ທີ່ເປັນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ມີປະ​ຊາ​ກອນ 680 ລ້ານ​ຄົນ​ນັ້ນ, ອີງ​ຕາມ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເວົ້າ.

ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ເຊື່ອ​ວ່າ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຢາກ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ທາງ​ດ້ານການ​ຄ້າ​ແລະ​ການ​ລົງທຶນຕໍ່​ຈີນຫລາຍ​ຈົນ​ເກີນ​ໄປ. ​ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍກ່າວ​ວ່າ ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ເຫັນ​ວ່າ​ມີການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ສະຫະລັດພຽງໜ້ອຍ​ດຽວ. ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ດ້ານ​ເສດ ຖະກິດ​ຂອງ​ສະຫະລັດໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ ອາດ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຸກຍູ້ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ພິ​ເສດ​ລະ​ຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະອາ​ຊຽນ ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ ແລະ​ວັນ​ສຸກຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

"ໄດ້ມີການເນັ້ນຫນັກໃສ່ດ້ານການເມືອງ ແລະຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ ແລະຂໍ້ລິເລີ່ມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ລາກ​ຫລັງ​ໝູ່," ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານອາ​ຣອນ ແຣ​ເບ​ນາ (Aaron Rabena) ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງມູນ​ນິ​ທິເສັ້ນ​ທາງ​ໄປສູ່​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ຫລື Asia Pacific Pathways to Progress Foundation ໃນນະຄອນຫຼວງມະ​ນີ​ລາ.

ບັນ​ດາຜູ້ນຳຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ກຸ່ມອາ​ຊຽນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ປະຊາ​ຊາດໃນ​ເຂດເ​ອເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ທີ່ມີສະມາຊິກ 10 ປະເທດ​ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ນັກ ທຸລະກິດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າ​ທາງການ​ຄ້າຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ​ນາງ​ແຄັ​ດ​ເທີ​ຣິນ ທາຍ​ (Katherine Tai) ແລະ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ, ທ່ານ​ນາງ​ຈີ​ນາ ເຣມມອນ​ໂດ (Gina Raimondo) ຢູ່ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ນີ້ ​ເພື່ອ "ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ," ອີງ​ຕາມ​ວາ​ລະ​ກອງ​ປະ​ຊຸມທີ່​ຈັດ​ໄວ້.

ຈີນ​ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ​ປະ​ເທດ​ນ້ອຍກວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ປັກ​ກິ່ງ​ຂະຫຍາຍ​ເສດຖະກິດ​ ແລະການ​ທະຫານອອກໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ວັງ​ຕໍ່​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຈີນ​ ໃນເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ໄປ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ​ແລະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ​ຟີ​ລິບ​ປິນເປັນ​ບາງ​ຄັ້ງ​ຄາວ.

ການ​ຄ້າ​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ໂດຍ​ກົງ ​ເປັນ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້ ​ນັບ​ເປັນສິບ​ລ້ານ​ຄົນ​ທີ່​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ.

ຈີນ​ໄດ້​ເປັນ​ຄູ່​ການ​ຄ້າ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2008 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ​ແລະ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ປະມານ 731,9 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2020, ອີງ​ຕາມລາຍ​ງານຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ Global Times ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ​.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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