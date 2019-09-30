ບັນດາທະນາຍຄວາມ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ແຈ້ງຄວາມ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ whistleblower ຜູ້
ທີ່ໄດ້ອອກມາຮ້ອງທຸກ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສອບຖາມ ໃນເລື້ອງການຟ້ອງປົດ ປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ນັ້ນ ແມ່ນເນັ້ນໜັກເຖິງການຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງຕົວ
ຕົນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກ່າວວ່າ ທ່ານຄວນໄດ້ “ພົບກັບຜູ້ກ່າວ
ຫາຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທີມນັກກົດໝາຍ ທີ່ນຳພາໂດຍ ທ່ານແອນດຣູ ບາກຄາຈ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະ
ບັບນຶ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ກ່າວວ່າ ບັນດາທະນາຍຄວາມ ພວມສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ
ບັນດາສະມາຊິກຈາກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນລັດຖະສະພາ ເພື່ອ
ສະຫລຸບໃນດ້ານຂອງການຈັດແຈງວາງແຜນຕ່າງໆ ເພື່ອທີ່ຈະນຳເອົາຜູ້ແຈ້ງຄວາມ
ມາພົບກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາທັງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດວັນແລະເວລາເທື່ອ.
ທະນາຍຄວາມອີກຄົນນຶ່ງ ທ່ານມາກ ຊາອີດ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າ ຜູ້ແຈ້ງ
ຄວາມ ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກປ້ອງຂອງລັດຖະບານກາງ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນ
ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ.
ກຸ່ມດ້ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພິມອອກເຜີຍແຜ່ ສຳເນົາໜັງສືສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຕົນໄດ້ສົ່ງ
ໄປຍັງ ສຳນັກງານຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່າວວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນເລື້ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມນັ້ນ ແມ່ນມີຫຼາຍຂຶ້ນ
ໃນລະຫວ່າງນຶ່ງສັບປະດາຜ່ານມານີ້ ແລະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ຄາດໝາຍວ່າ ສະຖາ
ນະການຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.” ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ອ້າງເຖິງຫຼັກຖານທີ່ເປັນຖະແຫລງການ
ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ບັນດາທະນາຍຄວາມ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນ ຮູ້ດີວ່າ
ພວກຄົນທົ່ວໄປ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເງິນຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ສຳລັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຕົວຕົນ
ຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ນີ້ແມ່ນ
ໃຜ ຜູ້ທີ່ເອົາໃຫ້ຜູ້ແຈ້ງຄວາມ ບຸກຄົນຜູ້ໃດ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ແຈ້ງຄວາມ ເພາະວ່າ
ອັນນັ້ນ ກໍຊ່ຳກັບວ່າເປັນສາຍລັບ. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ແມ່ນຫຍງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດ ໃນ
ສະໄໝເກົ່າ ເວລາທີ່ພວກເຮົາສະຫຼຽວສະຫຼາດ? ແມ່ນບໍ່? ກັບພວກສາຍລັບ ແລະ
ພວກທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ ແມ່ນບໍ່? ພວກເຮົາເຄີຍຈັດການກັບພວກເຂົາ ແບບທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນໜ້ອຍນຶ່ງ ໃນເວລານັ້ນ ທຽບກັບທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃນດຽວນີ້.”
ໃນໜັງສືອີກສະບັບນຶ່ງຕ່າງຫາກ ທີ່ສົ່ງໄປຫາ ຜູ້ນຳຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງ
ທັງສະພາຕ່ຳແລະສະພາສູງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ກ່າວວ່າ
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໃຫ້
“ກ່າວຖະແຫລງເຫັນພ້ອມນຳ ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມ ແລະ
ໃຫ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ອັນນີ້ເປັນລະບົບການປົກປ້ອງ ບ່ອນທີ່ການຕອບໂຕ້ຄືນນັ້ນ ບໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທ່າງອ້ອມ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ ຫຼາຍຮອບ ເມື່ອຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍກ່າວ
ຢ້ຳ ເຖິງການແກ້ໂຕ້ຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາຜ່ານທາງໂທລະສັບ ໃນເດືອນ
ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ກັບປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ແຊລເລັນສກີ
ທີ່ຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງການຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມນັ້ນ.
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