ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດ ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ “ການເພີ້ມຂຶ້ນເມື່ອໄວໆມານີ້” ກ່ຽວກັບອຸບັດຕິເຫດທາງລົດໄຟ ຂອງຣັດເຊຍ ໃນເຂດຊາຍແດນຕິດກັບຢູເຄຣນ ແມ່ນເປັນ “ການກໍ່ວິນາດສະກຳຂອງພວກທີ່ບໍ່ຊາບຝ່າຍ.”
ໃນລາຍງານທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງທວີດເຕີ້ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ “ແມ່ນເກືອບເປັນທີ່ແນ່ນອນ” ເປັນຜົນດີ “ໃນໄລຍະສັ້ນລົບກວນການເຄື່ອນຍ້າຍທາງລົດໄຟຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.”
ກອງພັນທະຫານຊ່າງທາງລົດໄຟຂອງຣັດເຊຍສາມາດສ້ອມແປງເພື່ອຟື້ນຟູທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມຄວາມກົດດັນແລະ “ຈະມີທ່າທາງວ່າຍັງຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຕາໜ່າງທາງລົດໄຟ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມຂອງຣັດເຊຍຈາກການໂຈມຕີໄດ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ມີລາຍງານວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ຍິງໂດຣນຂອງຕົນລຳນຶ່ງຕົກ ທີ່ເກີດການຕິດຂັດທາງດ້ານເຄື່ອງຈັກ ຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງກີຢິບໃນຕອນແລງວັນພະຫັດນີ້.
ລາຍງານໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບບາຍຣັກຕາ TB2 ແມ່ນເປັນໂດຣນຂອງຝ່າຍສັດຕູ ແຕ່ຕໍ່ມາກອງທັບອາກາດເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຂອງຝ່າຍລັດຖະບານ.
ກອງທັບອາກາດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ໂດຣນທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ລຳດັ່ງກ່າວ ອາດຈະນຳໄປສູ່ “ຜົນຕິດຕາມມາທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາ.”
ບໍ່ມີລາຍງານໃດໆ ກ່ຽວກັບການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຈາກການຍິງໂດຣນລຳດັ່ງກ່າວຕົກ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ຍ້ອນການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງມົສກູ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ສານອາຍາສາກົນ ທີ່ນະຄອນເຮກ ປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີເວົ້າວ່າ “ມີແຕ່ອາຊະຍາກຳຂອງຣັດເຊຍອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ນຳໄປສູ່ອາຊະຍາກຳທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້: ນັ້ນກໍຄື ອາຊະຍາກຳໃນການຮຸກຮານ ການເລີ້ມຕົ້ນຂອງຜີມານ ແມ່ນຕົ້ນຕໍຂອງອາຊະຍາກຳ. ມັນຄວນຈະມີການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາຊະຍາກຳອັນນີ້.
ສານອາຍາສາກົນ ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາໄດ້ອອກໝາຍຈັບທ່ານປູຕິນ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ທີ່ພົວພັນກັບເນລະເທດແລະສົ່ງເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນໄປຣັດເຊຍ. ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວວ່າ ທ່ານປູຕິນ “ຄວນໄດ້ຮັບການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ທີ່ນີ້ ນະຄອນຫຼວງຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ.”
“ແລະຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ ເວລາພວກເຮົາຊະນະ. ແລະພວກເຮົາກໍຈະຊະນະ” ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວ.
ສານອາຍາສາກົນ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນຄະດີອາຊະຍາກຳ ໃນການເຮັດສົງຄາມຮຸກຮານດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ. ແຕ່ທ່ານເຊເລນສກີໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດສານພິເສດ ທີ່ສົມບູນແບບ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີລົງໂທດຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຍຸຕິທຳອັນແທ້ຈິງ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຊອກຫາຂໍ້ອ້າງ ແລະບໍ່ຄວນອ້າງອີງເຖິງການຂາດຕົກບົກຜ່ອງຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ເຮັດການຕັດສິນໃຈແບບກ້າຫານ ທີ່ຈະແກ້ໄຂການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ນັ້ນ.”
ທ່ານເຊເລນສກີໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບຢູ່ຂ້າງນອກຕຶກສານອາຍາສາກົນ ໂດຍປະທານ ສານ ທ່ານພີອອດເຕີ ຮອຟມານສກີ (Piotr Hofmanski) ທີ່ເປັນຄົນໂປແລນ. ບັນດາພະນັກງານຂອງສານໄດ້ພາກັນສ່ອງເບິ່ງການໄປເຖິງ ຂອງທ່ານເຊເລນສກີຢູ່ທາງປ່ອງຢ້ຽມ ແລະການຊັກທຸງຊາດຢູເຄຣນຂຶ້ນສູ່ຫຼັກທຸງຄຽງຄູ່ກັບທຸງຂອງສານຢູ່ນອກຕຶກອາຄານ.
ສານອາຍາສາກົນກ່າວໃນຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນທີ 18 ມີນາຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານປູຕິນ “ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ດ້ວຍການເນລະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ (ພວກເດັກນ້ອຍ) ແລະການສົ່ງ (ພວກເດັກນ້ອຍ) ແບບຜິດກົດໝາຍ ຈາກເຂດຢຶດຄອງໃນຢູເຄຣນ ໄປຍັງສະຫະພັນຣັດເຊຍ.”