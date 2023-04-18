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ສະຫະພາບຢູໂຣບ ປະຕິເສດທີ່ຈະສັ່ງຫ້າມກ່ຽວກັບອາຫານປະເພດເມັດ ຂອງຢູເຄຣນ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມຮູບ-ອາຫານປະເພດເມັດ ຂົນສົ່ງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຢູ່ທີ່ທ່າກໍາປັ່ນທະເລດໍາ ໃນເມືອງ Chornomorsk, ພູມິພາກ Odesa , ເຊິ່ງເປັນໂຄງການ "ອາຫານປະເພດເມັດຈາກ ຢູເຄຣນ," ວັນທີ 24 ມີນາ 2023.

ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊີລສ໌ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ ການຕັດສິນໃຈໂດຍ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກບາງສ່ວນ ເພື່ອຫ້າມການນຳເຂົ້າອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ ແລະ ສິ່ງຂອງອື່ນຈາກຢູເຄຣນ ໄວ້​ຊົ່ວ​ຄາວ.

ສ່ວນປະເທດ ສະໂລວາເກຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຮ່ວມກັນກັບ ໂປແລນ ແລະ ຮັງກາຣີ ​ໃນ​ການປະກາດຫ້າມນຳເຂົ້າອາຫານບາງຢ່າງຈາກຢູເຄຣນ ໂດຍມີປະ ເທດອື່ນໆ​ໃນພາກກາງ ແລະ ຕາເວັນອອກ​ຂອງ ຢູ​ໂຣບ ກ່າວວ່າພວກເຂົາ ເຈົ້າອາດຈະດຳເນີນການເຊັ່ນດຽວກັນ.

ສາມປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ມີລາຄາຕ່ຳ ຢ່າງເຫຼືອລົ້ນ ເປັນການເຮັດໃຫ້ພວກຊາວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ໂປແລນ ແລະ ຮັງກາຣີ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ໄດ້ ກ່າວວ່າການຫ້າມຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ຍັງຄົງ​ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ.

ນັບຈາກການໝຸນຂອງເຂັມໂມງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ໂຢຊິມະ ຮາຢາຊິ, ທ່ານນາງເມລານີ ໂຈລີ, ທ່ານນາງແຄັດເທີຣີນ ໂຄລອນນາ, ທ່ານແອນໂທນີໂອ ທາຈານີ, ທ່ານເອັນຣິກ ໂມຣາ, ທ່ານເຈມສ໌ ເຄລເວີລີ, ທ່ານນາງແອນນາເລນາ ແບບັອກ ແລະທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ຢູ່ໃນການປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ G-7 ໃນແຂວງຄາຣຸອິຊາວາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 15 ເມສາ 2023.
ນັບຈາກການໝຸນຂອງເຂັມໂມງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ໂຢຊິມະ ຮາຢາຊິ, ທ່ານນາງເມລານີ ໂຈລີ, ທ່ານນາງແຄັດເທີຣີນ ໂຄລອນນາ, ທ່ານແອນໂທນີໂອ ທາຈານີ, ທ່ານເອັນຣິກ ໂມຣາ, ທ່ານເຈມສ໌ ເຄລເວີລີ, ທ່ານນາງແອນນາເລນາ ແບບັອກ ແລະທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ຢູ່ໃນການປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ G-7 ໃນແຂວງຄາຣຸອິຊາວາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 15 ເມສາ 2023.

ໂຄສົກຂອງຄະນະກຳມາທິການສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຕ້ອງຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ໂຄງຮ່າງດ້ານກົດໝາຍຂອງອີຢູ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.

ໂຄສົກຂອງຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການ ອີຢູ ທ່ານ ແອຣິກ ມາແມຣ ໄດ້ອ້າງ ເຖິງຄຳເວົ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໂປແລນ ແລະປະເທດອື່ນໆ “ໄດ້ເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາ ມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ” ທີ່ຈະຊ່ອຍ ຢູເຄຣນ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະນັ້ນນີ້ແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການລົງໂທດ. ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງອີຢູ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດພ້ອມກັນກັບ ຢູເຄຣນ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບຢູໂຣບ ດ້ວຍ.”

ຢູເຄຮນ ແລະ ໂປແລນ ໄດ້ເລີ້ມການເຈລະຈາໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນ ຫຼວງ ວໍຊໍ ເພື່ອແນໃສ່ການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບບັນຫາເລື້ອງອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ.

“ຢູເຄຣນ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ແຕ່ຄ່າຂອງການຊ່ອຍເຫຼືອນີ້ ຄວນກະ ຈາຍໄປທົ່ວບັນດາປະເທດຂອງຢູໂຣບ ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນດາປະເທດຢູ່ໃນແຖວໜ້າ ເທົ່າ​ນັ້ນ, ໂດຍສະເພາະ ໂປແລນ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳຂອງ ໂປແລນ ທ່ານ ໂຣເບີດ ເທລູສ ທີ່ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການເຈລະ ຈາ.

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