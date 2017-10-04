ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນໃດໆ ກ່ຽວກັບສາເຫດ ຂອງ ການສັງຫານໝູ່ ໂດຍມືປືນ ທີ່ Las Vegas

ຕຳຫຼວດໃນສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບົ່ງຊີ້ໄດ້ ເຖິງສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ ມືປືນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ
ທ້າວ Stephen Paddock ເກີດມີແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ຍິງກາດໃສ່ຝູງຊົນໃນນະຄອນ Las
Vegas ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ມີ 59 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກເກືອບ 600 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ນ້ອງຊາຍຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ກ່າວວ່າ ຄອບຄົວຂອງລາວພາກັນ “ຕື່ນຕົກໃຈ ພໍໆກັນກັບ
ພວກຜູ້ຄົນທົ່ວໄປ.” ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນການຍິງຄົນ
ໃນແລງວັນອາທິດ ຜ່ານມານັ້ນວ່າ ເປັນການກະທຳຂອງຜີມານແທ້ໆ. ທ່ານ ທຣຳ
ມີແຜນການວ່າ ຈະເດີນທາງໄປ ນະຄອນ Las Vegas ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດຈາກນັກຂ່າວ ຂອງ VOA Zlatica Hoke ມາສະເໜີທ່ານ.
ມືປືນຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຈາະຮູຢູ່ປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງພັກໃນໂຮງແຮມທີ່ລາວພັກຢູ່ ແລ້ວຍິງກາດ
ເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນ ທີ່ໄປຊົມການສະແດງດົນຕີນັ້ນ. ພວກທີ່ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຕອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງປືນຕອນທຳອິດນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນແມ່ນສຽງ
ໝາກກະໂພກພໍຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ມັນແມ່ນສຽງປືນ ພວກຜູ້ຄົນກໍພາກັນ
ແຕກຕື່ນຕົກໃຈ.
ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການ ທີ່ມີນາງ Christine, Vanessa, Corinne ພາກັນສະແດງຄວາມ
ເຫັນຊຶ່ງ ທັງສາມກ່າວຕາມລຳດັບລາຍຊື່:
ນາງ Christine ກ່າວວ່າ: “ບາງພວກກໍລົ້ມ ບາງພວກກໍຮ້ອງອອກມາ ທັງແລ່ນ ທັງຮ້ອງ.”
ນາງ Vanessa ເວົ້າວ່າ: “ພວກເຮົາ ແລ່ນແລ້ວກໍແລ່ນອີກ, ແລະຂ້ອຍຍັງບໍ່ແນ່ໃຈຊໍ້າ
ວ່າແມ່ນສຽງປືນແທ້ ຫຼືບໍ່.”
ສ່ວນນາງ Corinne ກໍກ່າວວ່າ: “ບາງຄົນ ກໍລົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາພວກເຮົາ ອ້ອມຂ້າງ
ອ້ອມແອວ.”
ການຍິງກາດໃສ່ຝູງຊົນໃນ Las Vegas ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນເຫດການຮ້າຍແຮງສຸດ
ໂດຍມືປືນດ່ຽວໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ທີ່ສົມທົບ
ກັບພັນລະຍາຂອງພວກເພິ່ນ ໄດ້ກົ້ມຫົວຄຳນັບ ຢ່າງສະງົບສະຕິອາລົມ ໄວ້ອາໄລ
ໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນສະໜາມຫຽ້າ South Lawn ເພື່ອໃຫ້ກຽດ
ແລະສະດຸດີໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍໃນເຫດຄັ້ງນີ້. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ຊັກທຸງລົງເຄິ່ງເສົາ ເພື່ອເປັນການ ໄວ້ອາໄລ.
ໃນຈຳນວນພວກທີ່ເສັຍຊີວິດ ກໍແມ່ນຮວມມີ ຕຳຫຼວດນອກເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ອຍຜູ້ຄົນລົບໜີ ຫາ ທີ່ກຳບັງ.
ຫຼັງຈາກເຫດການຮ້າຍແຮງທີ່ວ່ານີ້ ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ພວກຜູ້ຄົນ ໄດ້ພາກັນ ຢືນເຂົ້າ
ແຖວ ເພື່ອບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກບາດເຈັບ. ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ
ໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນ ຊາວອາເມຮິກັນ ທີ່ຕອບສະໜອງການໂຈມຕີທີ່ນະຄອນ
Las Vegas ຄັ້ງນີ້.
ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວວ່າ “ຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກທີ່
ສະແດງອອກ ຊຶ່ງຄວາມຮັກ ທ່າມກາງເຫດຮ້າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້
ຈາກຄວາມກຽດຊັງ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະບໍ່ເລື່ອນລາງຫາຍໄປຈັກເທື່ອ. ແບບຢ່າງທີ່
ສະແດງອອກທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈະຢ້ຳເຕືອນຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ ທີ່ວ່າ ຈິດໃຈ
ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ຈະບໍ່ສາມາດ ແລະ ຈະບໍ່ຂາດສະບັ້ນລົງໄດ້.”
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຜົນງານ ສຳລັບການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ຜ່ານ
ອົງການຂ່າວຂອງຕົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ມືປືນຜູ້ນີ້ ຫາກໍປ່ຽນມານັບຖືສາສະໜາ
ອິສລາມໃໝ່ໆ. ແຕ່ວ່າ ພວກສືບສວນ ຍັງບໍ່ສາມາດພົບເຫັນການພົວພັນແລະ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃດໆເທື່ອ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດທ່ານ Joseph Lombardo ກ່າວວ່າ “ມືປືນຄົນນີ້ ແມ່ນ
ໂຈມຕີພຽງລຳພັງຄົນດຽວ ແລະກໍບໍ່ຊາບວ່າ ເຫດການທີ່ວ່ານີ້ ຈະຖືກກີດກັນ
ປ້ອງກັນ ໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ນາໆຊາດ ແຕ່ຢ່າງໃດ.”
ຄອບຄົວຂອງລາວ ກ່າວອະທິບາຍກ່ຽວກັບມືປືນຄົນນີ້ວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຖານະດີ
ແລະມັກຫຼິ້ນການພະນັນ ແລະກໍຈະມັກສົ່ງກ່ອງຂະໜົມທີ່ຫຼູຫຼາ ໄປໃຫ້ແມ່ຂອງ
ລາວ ຢູ່ລັດ Florida ຢູ່ສະເໝີ. ລາວບໍ່ເຄີຍມີປະຫວັດກ່ຽວກັບຄະດີອາຊະຍາ
ກຳໃດໆ.
ທ້າວ Eric Paddock ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງມືປືນຜູ້ນີ້ ກ່າວວ່າ: ຂ້ອຍໝາຍ
ຄວາມວ່າ ອ້າຍຂອງຂ້ອຍເຮັດສິ່ງນີ້. ນີ້ຖືວ່າມັນໝົດແລ້ວ - ເຈົ້າກໍຮູ້ດີ ນີ້ກໍຄືກັນ
ກັບລາວຍິງພວກເຮົານຳ. ຂ້ອຍໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຫາກວ່າລາວສັງຫານລູກ
ຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍກໍຈະບໍ່ແປກໃຈ.
ເຫດການຍິງກັນໃນສະຫະລັດ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມໃໝ່ ໃນອັນທີ່ວ່າ ພວກເຮົາ
ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຍິງສັງຫານຄົນເປັນໝູ່ຢ່າງມາກມາຍ ນີ້ໄດ້
ໂດຍປາດສະຈາກການຕ້ອງຕິທາງການເມືອງ. ນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ການກວດ
ເບິ່ງກະເປົາ ໃນການສະແດງດົນຕີ ແມ່ນສາມາດຄ້ຳປະກັນ ວ່າຈະບໍ່ໄດ້ມີຜູ້ໃດ
ຖືປືນເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ, ແຕ່ວ່າ ນີ້ແມ່ນມືປືນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ໄດ້ຍິງມາຈາກໂຮງແຮມ
ທີ່ມອງເຫັນຝູງຊົນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນດີ.
ທ່ານ David Katz ປະທານຜູ້ບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພ Global
Security ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນວິທີການໃໝ່. ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະສາມາດກີດກັນບໍ່ໃຫ້
ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຈອງຫ້ອງທີ່ມີວີວສວຍງາມ ແບບນີ້ ໄດ້ດອກ. ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ຮ້າຍ
ແຮງສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.”
ມືປືນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນທ້າວ Stephen Craig Paddock ໄວ 64 ປີ ກະສຽນຈາກ
ເມືອງ Mesquite ລັດ Nevada ໄດ້ມີປືນທັງໝົດເກືອບ 20 ກະບອກ ຮວມທັງ
ປືນຍາວນຳ.
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