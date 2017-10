ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນໃດໆ ກ່ຽວກັບສາເຫດ ຂອງ ການສັງຫານໝູ່ ໂດຍມືປືນ ທີ່ Las Vegas

ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ສະຫະລັດ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່ຈະບົ່ງຊີ້ໄດ້ ເຖິງ​ສາ​ເຫດ​ທີ່ພາໃຫ້ ມື​ປືນຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ

ທ້າວ Stephen Paddock ເກີດມີແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ຍິງ​ກາດ​ໃສ່​ຝູງ​ຊົນໃນນະຄອນ Las

Vegas ທີ່ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ້ມີ 59 ຄົນ ​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ ອີກ​ເກືອບ 600 ຄົນ ໄດ້ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ນ້ອງຊາຍ​ຂອງຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ກ່າວ​ວ່າ ຄອບຄົວ​ຂອງ​ລາວພາກັນ “ຕື່ນຕົກໃຈ ພໍໆ​ກັນ​ກັບ

​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທົ່ວໄປ.” ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນລ ທຣຳ​ ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ຍິງຄົນ

​ໃນແລງວັນອາທິດ ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນວ່າ ​ເປັນການກະທຳ​ຂອງ​ຜີ​ມານແທ້ໆ. ທ່ານ ທຣຳ ​

ມີແຜນ​ການວ່າ​ ​ຈະເດີນທາງ​ໄປ ນະຄອນ Las Vegas ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສ​ອນ

ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະອຽດຈາກ​ນັກ​ຂ່າວ ຂອງ VOA Zlatica Hoke ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ມື​ປືນຄົນດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ເຈາະ​ຮູ​ຢູ່​ປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງ​ພັກ​ໃນ​ໂຮງ​ແຮມ​ທີ່​ລາວ​ພັກ​ຢູ່​ ​ແລ້ວ​ຍິງ​ກາດ

​ເຂົ້າ​ໃສ່​ຝູງ​ຊົນ ທີ່​ໄປຊົມ​ການສະ​ແດງ​ດົນຕີນັ້ນ.​ ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ໄດ້ກ່າວ​ເຖິງ​

ຕອນ​ທີ່ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ປືນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ສຽງ​

ໝາກກະ​ໂພ​ກພໍ​ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ ມັນ​ແມ່ນ​ສຽງ​ປືນ ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ກໍພາກັນ​

ແຕກຕື່ນຕົກ​ໃຈ.

ຜູ້ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ ທີ່​ມີນາ​ງ Christine, Vanessa, Corinne ພາກັນສະ​ແດງ​ຄວາມ

ເຫັນ​ຊຶ່ງ ທັງ​ສາມ​ກ່າວຕາມ​ລຳດັບ​ລາຍ​ຊື່:

ນາງ Christine ກ່າວ​ວ່າ: “ບາງພວກ​ກໍລົ້ມ ບາງ​ພວກ​ກໍຮ້ອງ​ອອກ​ມາ ທັງ​ແລ່ນ ທັງ​ຮ້ອງ.”

ນາງ Vanessa ເວົ້າ​ວ່າ: “ພວກ​ເຮົາ ​ແລ່ນ​ແລ້ວກໍ​ແລ່ນອີກ, ​ແລະ​ຂ້ອຍ​ຍັງບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ຊໍ້າ

ວ່າ​ແມ່ນ​ສຽງ​ປືນ​ແທ້ ຫຼືບໍ່.”

ສ່ວນ​ນາງ Corinne ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ: “ບາງ​ຄົນ ​ກໍລົ້ມ​ລົງ​ຕໍ່ໜ້າ​ຕໍ່​ຕາ​ພວກ​ເຮົາ ອ້ອມ​ຂ້າງ​

ອ້ອມແອວ.”

ການ​ຍິງ​ກາດ​ໃສ່​ຝູງ​ຊົນ​ໃນ​ Las Vegas ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເຫດການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ​ ​

ໂດຍ​ມື​ປືນ​ດ່ຽວ​ໃນປະຫວັດ​ສາດ​ສະຫະລັດ ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ​ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ແລະ​ຮອງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ Mike Pence ທີ່ສົມທົບ​

ກັບພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ ​ໄດ້​ກົ້ມ​ຫົວ​ຄຳນັບ ຢ່າງ​ສະ​ງົບ​ສະຕິອາລົມ ​ໄວ້ອາ​ໄລ ​

ໃນຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ຈັນ ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ສະໜາມຫຽ້າ South Lawn ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຽດ ​

ແລະສະດຸ​ດີ​ໃຫ້​ແກ່ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃນ​ເຫດ​ຄັ້ງ​ນີ້​. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ​ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້

​ຊັກ​ທຸງລົງ​ເຄິ່ງ​ເສົາ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ ໄວ້ອາ​ໄລ.

​ໃນ​ຈຳນວນ​ພວກ​ທີ່​ເສັຍ​ຊີວິດ​ ກໍ​ແມ່ນ​ຮວມມີ ຕຳຫຼວດ​ນອກ​ເວລາ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່

ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຊ່ອຍ​ຜູ້​ຄົນ​ລົບ​ໜີ ​ຫາ ທີ່​ກຳ​ບັງ.

​ຫຼັງ​ຈາກ​ເຫດການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ​ໄດ້​ພາກັນ ຢືນ​ເຂົ້າ​

ແຖວ ​ເພື່ອ​ບໍລິຈາກ​ເລືອດ ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອພວກ​ບາດ​ເຈັບ. ​ໂຄສົກ​ປະຈຳ​ທຳນຽບຂາວ

​ໄດ້​ກ່າວ​ສັນລະ​ເສີນ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຮິ​ກັນ ທີ່​ຕອບສະໜອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່ນະຄອນ

Las Vegas ຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ​ນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວ​ວ່າ “ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​

ສະ​ແດງ​ອອກ ​ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຮັກ ທ່າມກາງ​ເຫດ​ຮ້າຍ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ຈິນຕະນາການໄດ້​

ຈາກຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​ ຄັ້ງນີ້ ​ແມ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ເລື່ອນ​ລາງ​ຫາຍ​ໄປຈັກເທື່ອ. ​ແບບຢ່າງ​ທີ່​

ສະ​ແດງ​ອອກ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນຈະ​ຢ້ຳເຕືອນຢູ່ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ວ່າ ຈິດ​ໃຈ

​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ຈະບໍ່​ສາມາດ ແລະ​ ຈະ​ບໍ່​ຂາດ​ສະ​ບັ້ນ​ລົງໄດ້.”

ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ອ້າງ​ເອົາ​ຜົນງານ ສຳລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ຜ່ານ

ອົງການຂ່າວຂອງຕົນ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ມື​ປືນ​ຜູ້ນີ້ ​ຫາກໍປ່ຽນມາ​ນັບຖືສາສະໜາ​

ອິສລາມໃໝ່ໆ​. ​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ສືບສວນ ຍັງບໍ່ສາມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ການ​ພົວພັນແລະ

ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໃດໆ​ເທື່ອ.

​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດທ່ານ Joseph Lombardo ກ່າວ​ວ່າ “ມື​ປືນ​ຄົນ​ນີ້ ​ແມ່ນ​

ໂຈມ​ຕີພຽງ​ລຳພັງ​ຄົນ​ດຽວ ​ແລະ​ກໍ​ບໍ່​ຊາບ​ວ່າ ​ເຫດການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຈະ​ຖືກ​ກີດ​ກັນ​

ປ້ອງ​ກັນ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໃດ ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ ອົງການສັນຕິ​ບານ​ກາງ​ສະຫະລັດ

ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະບຸ​ຊື່ ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ​ແລະກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​

ນາໆ​ຊາດ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.”

ຄອບຄົວ​ຂອງ​ລາວ ກ່າວ​ອະທິບາຍ​ກ່ຽວກັບ​ມືປືນ​ຄົນ​ນີ້​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຖານະ​ດີ ​

ແລະມັກຫຼິ້ນ​ການ​ພະນັນ ​ແລະ​ກໍ​ຈະ​ມັກ​ສົ່ງ​ກ່ອງຂະໜົມທີ່ຫຼູຫຼາ ​ໄປ​ໃຫ້​ແມ່​ຂອງ​

ລາວ ຢູ່ລັດ Florida ຢູ່​ສະ​ເໝີ. ລາວ​ບໍ່ເຄີຍມີ​ປະຫວັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄະດີ​ອາ​ຊະ​ຍາ​

ກຳ​ໃດໆ.

​ທ້າວ Eric Paddock ​ ຜູ້​ເປັນນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ມື​ປືນຜູ້ນີ້ ​ກ່າວວ່າ: ຂ້ອຍ​ໝາຍ

ຄວາ​ມວ່າ ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍເຮັດ​ສິ່ງ​ນີ້. ນີ້​ຖື​ວ່າມັນໝົດ​ແລ້ວ - ​ເຈົ້າກໍ​ຮູ້ດີ​ ນີ້ກໍຄືກັນ

ກັບລາວ​ຍິງ​ພວກ​ເຮົາ​ນຳ. ​ຂ້ອຍ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ລາວ​ສັງຫານ​ລູກ​

ຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍ​ກໍຈະ​ບໍ່ແປກ​ໃຈ​.

​ເຫດການ​ຍິງ​ກັນ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ໃໝ່ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ

​ຈະ​ເຮັດແນວ​ໃດ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຍິງ​ສັງຫານ​ຄົນເປັນ​ໝູ່ຢ່າງ​ມາກມາຍ ນີ້​ໄດ້ ​

ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​. ນັກ​ຊ່ຽວຊານ ກ່າວ​ວ່າ ການກວດ

​ເບິ່ງກະ​ເປົາ ​ໃນ​ການສະ​ແດງ​ດົນຕີ ​ແມ່ນ​ສາມາດຄ້ຳປະກັນ ວ່າຈະບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ໃດ​

ຖື​ປືນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຂ້າງ​ໃນ, ​ແຕ່​ວ່າ​ ນີ້​ແມ່ນມື​ປືນ​ຜູ້ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ທີ່​ໄດ້​ຍິງ​ມາ​ຈາກ​ໂຮງ​ແຮມ

ທີ່​ມ​ອງ​ເຫັນຝູງ​ຊົນ​ໄດ້ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ດີ.

ທ່ານ David Katz ​ປະທານຜູ້ບໍລິຫານກຸ່ມ​ບໍລິສັດຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ Global

Security ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ວິທີ​ການ​ໃໝ່. ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ຈະ​ສາມາດ​ກີດກັນບໍ່ໃຫ້​

ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງຈອງ​ຫ້ອງ​ທີ່​ມີ​ວີ​ວສວຍ​ງາມ ​ແບບ​ນີ້ ​ໄດ້​ດອກ. ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດການ​ທີ່​ຮ້າຍ​

ແຮງ​ສຸດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ.”

ມື​ປືນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ທ້າວ Stephen Craig Paddock ໄວ 64 ປີ ກະສຽນຈາກ​

ເມືອງ Mesquite ລັດ Nevada ​ໄດ້​ມີ​ປືນ​ທັງ​ໝົດ​ເກືອບ 20 ກະບອກ ຮວມທັງ

ປືນ​ຍາວນຳ.

