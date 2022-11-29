ລາວແລະຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັນເຮັດແຜນທີ່ ຊາຍແດນຂອງ 2 ປະເທດສະບັບໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ເຂດຊາຍແດນ ມີຄວາມຊັດເຈນ ຍິ່ງຂຶ້ນ

ທາງການລາວ ແລະຫວຽດນາມຮ່ວມກັນຈັດທຳແຜນທີ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດສະບັບໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ມາດຕາສ່ວນ 1 ຕໍ່ 100,000 ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເຂດຊາຍແດນມີຄວາມຊັດເຈນ ເພື່ອກຳຈັດຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງກັນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອຳນາດການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນເປີດເຜີຍວ່າ ເປົ້າໝາຍສຳຄັນອັນນຶ່ງ ທີ່ຄະນະພັກ-ລັດ ລາວ ແລະຫວຽດນາມໄດ້ກຳນົດວ່າ ຈະຕອ້ງຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫລີມສະຫລອງການພົວພັນ ແລະຮ່ວມມືແບບພິເສດລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມຄົບຮອບ 45 ປີ ແລະການສະຖາປະນາຄວາມສຳພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 60 ປີ ໃນປີ 2022 ກໍຄື ການຈັດທຳແຜນທີ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ ສະບັບໃໝ່ ໂດຍການນຳໃຊ້ເທັກນິກທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຈັດທຳ ເຊັ່ນການຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະການວັດແທກດ້ວຍລະບົບສັນຍານຈາກດາວທຽມ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການກຳນົດເສັ້ນເຂດແດນມີຄວາມຊັດເຈນຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂະໜາດມາດຕາ 1:100,000 ແລະ ອີງໃສ່ແຜນທີ່ສະບັບເກົ່າ ທີ່ນຳໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ຈຶ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຕົວຈິງ ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນເອງ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
"ບ່ອນອີງອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ທາງວິຊາການ ບວກໃສ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງເສັ້ນເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່ ປີ 1999 ພວກເຮົາກະໄດ້ມີການສັງລວມ ແລະການກວດຄືນດ້ານເທັກນິກ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຕົວຈິງຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຫຼືວ່າການດຳລົງຊີວິດຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດແດນ ເຊື່ອມຕໍ່ ພ້ອມກັນນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍທອດເສັ້ນເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່ລົງໃສ່ໃນແຜນທີ່ - ພູມສັນຖານ, ມາດຕາສ່ວນ 1 ແສນ ທັງຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄ່າພິກັດເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ລະອຽດແລະຈະແຈ້ງຕື່ມ."
ພ້ອມກັນນີ້ ທາງການລາວ-ຫວຽດນາມ ກໍຍັງໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນ ເຂົ້າໃນການກວດກາເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ບໍລິການແບບປະຕູດຽວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ການລົງທຶນ ການບໍລິການ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ໃນຕະຫຼອດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມນັ້ນ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນລວມເຖິງການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ ອີກດ້ວຍນັ້ນ ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລະດັບທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດຢືນຢັນວ່າ:
“ລາວ-ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂບັນດາໜໍ່ແໜງ ທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຢູ່ຕາມ ຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ຊາຍແດນເປັນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ ມີການພັດທະນາໃຫ້ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດໄປ-ມາ ຫາສູ່ກັນ ແລະ ທຳມາຫາກິນຮ່ວມກັນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງປະຫວັດສາດ ຄວາມເປັນມາ ຂອງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ແລະຮັກສາໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ-ຍາວນານ”
ທັງນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 450 ຕື້ດົງ ສຳລັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2023 ອັນຈະເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີບົດບາດຢ່າງສຳຄັນໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ເທົ່າທັນກັບສະພາບການສາກົນທີ່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຝ່າຍຫວຽດນາມ ທັງໃນດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍແນໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສະກັດກັ້ນທຸກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງຂອງລາວ ແລະຫວຽດນາມເປັນສຳຄັນ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປີດເຜີຍວ່າການຄ້າໜີພາສີເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 2,160 ກິໂລແມັດປະກອບກັບທາງການລາວມີບຸກຄະລາກອນຢ່າງຈຳກັດດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ເຖື່ອນຈາກລາວໄປຫວຽດນາມນັ້ນ ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ ເຖິງແມ່ນວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ເພື່ອຫ້າມການສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດນັບແຕ່ປີ 2016 ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຂ້າມຊາດ ແລະ ມີພະນັກງານລັດຮ່ວມມືດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະປາບປາມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ທັງນີ້ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກວດພົບການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ 678 ກໍລະນີ ມີຜູ້ກະທຳຜິດ 1,774 ຄົນໃນນີ້ເປັນພະນັກງານລັດ 587 ຄົນ, ນັກທຸລະກິດ 298 ຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນ 859 ຄົນ, ຍຶດເລື່ອຍໄຟຟ້າ 15,549 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງຊອຍໄມ້ 1,816 ຊຸດ, ລົດໄຖ-ລົດຍົນ-ລົດບັນທຸກ-ລົດຍົກ-ລົດຂຸດ ແລະ ລົດອື່ນໆ 558 ຄັນ, ໄມ້ເຖື່ອນກວ່າ 1 ລ້ານແມັດກ້ອນ ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍກວ່າ 450 ລ້ານໂດລາໃນ 3 ປີ ຜ່ານມາ.