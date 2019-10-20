ກຸ່ມສິດທິສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍກຸ່ມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດ ລາວ ຍົກເລີກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຫ່ງຫຼ້າສຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮອງ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ອາໄສແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວເພື່ອການດຳລົງຊີວິດ.
ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກ່ອນໜ້າດົນຫົກເດືອນ ສຳລັບເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 8 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດຄູ່ຮ່ວມຂອງລາວໃນອົງການແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼື MRC ຄື ກຳປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ທົບທວນແຜນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ແລະ ຍົກຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆຂຶ້ນມາ. ແຕ່ກຸ່ມສິດທິທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ປະຊາຄົມຊາວນາຊາວສວນ ແລະ ຫາປາ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກສຸດຈາກເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຜິດຫວັງກັບຈາກການປຶກສາຫາລື ສຳລັບໂຄງການທີ່ຖືກຮັບຮອງກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງໃນຄັ້ງນີ້.
ເຂື່ອນຫຼວງພະບາງແມ່ນເຂື່ອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຳແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີຫ້າ ທີ່ປະເທດ ລາວ ຈະເຮັດໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ດ້ວຍຄວາມສາມາດຜະລິດ 1,460 ເມກະວັດ, ມັນຈະເປັນເຂື່ອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້. ເຂື່ອນແຫ່ງທຳອິດ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂື່ອນ ໄຊຍະບູລີ, ຈະມີກຳນົດເລີ່ມຜະລິດໄຟຟ້າໃນທ້າຍຂອງເດືອນ ນີ້.
ທ່ານນາງ ພຽນພອນ ດີເທັສ ຜູ້ອຳນວຍການການໂຄສະນາສຳລັບອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນປະຈຳປະເທດ ໄທ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການບໍລິຫານແມ່ນ້ຳທີ່ໝັ້ນຄົງໄດ້ກ່າວວ່າ “ສຳລັບຂະບວນການປຶກສາຫາລືກ່ອນໜ້ານີ້ສີ່ຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ທົບທວນນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ການບໍ່ລວມຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ໃນຂະບວນການນັ້ນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຂະບວນການປຶກສາຫາລືນີ້, ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນມັນເປັນກາຈ້ຳຢາງ ທີ່ຈະໃຫ້ໂຄງການຖືກຮັບຮອງເອົາເທົ່ານັ້ນ.”
ບັນດາສະມາຊິກອົງການ MRC ບໍ່ໄດ້ຄັດຄ້ານແຜນການຂອງກັນແລະກັນ ສຳລັບແມ່ນ້ຳຂອງໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືນັ້ນ, ມີແຕ່ຕຳໜິ ແລະ ທຳການຂໍຮ້ອງເທົ່ານັ້ນ.
ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ນັ້ນ, ລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຜູ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ, ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີ ພາວເວີ, ໄດ້ທຳການແກ້ໄຂຕ່າງໆທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍຂີ່ຝຸ່ນໃນນ້ຳ ແລະ ປາໃຫ້ໄຫຼຜ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຸ່ມສິດທິຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ການປັບປຸງທີ່ວ່ານັ້ນ ອາດບໍ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຫຍັງຫຼາຍ, ບາງອັນແມ່ນໄດ້ອອກແບບໃສ່ແມ່ນ້ຳທີ່ມີສະພາບແຕກຕ່າງກັນ. ອົງການແມ່ນ້ຳຂອງເອງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຫຼາຍປານໃດ ເພາະວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍ.
ກຸ່ມສິດທິທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ການປຶກສາຫາລືແມ່ນກຳລັງລົ້ມແຫຼວ.