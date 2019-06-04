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ການ​ກໍ່​ສ້າງ ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ​ລາວ-ໄທ ແຫ່ງ​ທີ 5 ແລະ 6 ຈະ​ສຳ​ເລັດ ໃນ​ປີ 2022 ແລະ 2023

ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລາວ-ໄທ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າ​ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ທີ 5 ແລະ 6 ລ​ະ​ຫວ່າງ​ລາວ​ກັບ​ໄທ ຈະ​ສຳ​ເລັດ​
ໃນ​ປີ 2022 ແ​ລະ​ປີ 2023 ຕາມ​ລຳ​ດັບ ໂດຍ​ທີ່​ລັດຖະ​ບານ​ລາວ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ຈາກ​ໄທ
ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ຮ​ວມ 3,148 ລ້ານບາດ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​​​​​​​​​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ ແຫ່ງ​ທີ 5-6 ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2022-23
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ອາ​ຄົມ ເຕີມ​ພິ​ທ​ຍາ​ໄພ​ສິດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂອງ​ໄທ
ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ແລະ​ໄທ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າ​
ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ ດຳ​ເນີນການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ​ແມ່ນ້ຳ​ຂອງຫຼື​ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລາວ-ໄທ
ແຫ່ງ​ທີ 5-6 ແລະ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ແລະ​ເປີດນຳ​ໃຊ້ໃນ​ປີ 2022 ແລະ​ປີ 2023 ຕາມ​ລຳ​ດັບ
ແລະ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ
ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ ກໍ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ເງິນ​ທຶນ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງຂົວ
​ມິດ​ຕະ​ພາບ ​ລາວ-ໄທ ທັງ 2 ແຫ່ງ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແລ້ວ ແລະ​ກະ​ຊວງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ
​ຂອງ​ໄທ ກໍ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ສຶກ​ສາ-ອອກ​ແບບ​ກໍ່​ສ້າງຂົວ​ທັງ 2 ແຫ່ງ ເສັດ​ແລ້ວ ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ໂດຍ​ການ​ກໍ່​ສ້າງຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລາວ-ໄທ ແຫ່ງ​ທີ 5 ຈະ​ໃຊ້​ເງິນ​ທຶນໃນ​ມູນຄ່າ 3,930
ລ້ານ​ບາດ ແບ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ລາວ ແລະ​ໄທ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 1,248
ລ້ານ​ບາດ ແລະ 2,630 ລ້ານ​ບາດຕາມ​ລຳ​ດັບ ຊຶ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ງົບ​
ປະ​ມານສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນເຕັມ​ຈຳ​ນວນ ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ສັນ ເປັນ​ທຶນ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ແລະ​ໃຫ້​
ລັດ​ຖະ​ບານລາວ​ກູ້​ຢືມ​ຄິດ​ເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ 30 ເປີ​ເຊັນ ກັບ 70 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ເງິນ​ທຶນ
ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 1,248 ລ້ານ​ບາດ ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທັງ​ນີ້ ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລາວ-ໄທ ແຫ່ງ​ທີ 5 ຈະ​ເຊື່ອມຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ຈັງ​ຫວັດ​ບຶງ​ການ
ກັບ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ແລະ​ຕໍ່​ໄປ​ຍັງ​ພາກ​ກາງ​ໃນ​ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຖະ​ໜົນ​ເລກ 8
ໃນ​ລາວ ໂດຍ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດທັງ​ໃນ​ດ້ານການ​ສຶກ​ສາ​ສຳຫລວດ​
ແລະ​ອອກ​ແບບ​ກໍ່​ສ້າງ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຈຶ່ງລໍ​ພຽງ​ການ​ລົງ​ນາມ ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຮ່ວມ
​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກັບ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ໃໝ່​ຂອງ​ໄທ ເທົ່າ​ນັ້ນ.​

​ສ່ວນຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລາວ-ໄທ ແຫ່ງ​ທີ 6 ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ອຳ​ເພີ​ນາ​ຕານຈັງ​ຫວັດ
ອຸ​ບົນ​ລາດ​ຊະ​ທາ​ນີ ກັບ​ເມືອງລະ​ຄອນ​ເພັງ ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ​ນັ້ນກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ
​ສະ​ໜຸນ ເງິນ​ທຶນ​ຈາກລັດ​ຖະ​ບານໄທ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ຮວມ 4,300 ລ້ານ​ບາດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້
ແບ່ງ​ເປັນ 2,400 ລ້ານ​ບາດ ທີ່​ເປັນ ເງິນ​ທຶນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ໃນ​ເບື້ອງ​ໄທ
ແລະ 1,900 ລ້ານ​ບາດເປັນ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ແລະ​ເງິນ​ກູ້​ທີ່​ຈັດ​ສັນ​ໃຫ້​ແກ່ລັດ​ຖະ​ບານ​
ລາວ ໃນ​ສັດ​ສ່ວນ 30 ເປີ​ເຊັນ ​ແລະ 70 ເປີ​ເຊັນ ຕາມ​ລຳດັບ ​ໂດຍ​ການ​ກໍ່​ສ້າງຂົວ
​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງ​ທີ 5 ແລະ 6 ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ ມນ​ປີ 2022 ແລະ​ປີ
2023 ຕາມ​ລຳດັບ ​ຊຶ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທໄດ້​ຄາດຫວັງ ໄວ້​ວ່າ ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ດີ ທັງ​ຕໍ່​ການ​
ທ່ອງ​ທ່ຽວ ການ​ຄ້າ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ແລະ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດ້ານ Logistic ດັ່ງທີ່​ທ່ານ​ອາ​ຄົມ ໄດ້​ໃຫ້​
ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ “​ສົ່ງເສີມໃນ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ດ້ວຍ​ນະ​ຄັບ ທາງ​ຝັ່ງ​ລາວ​ນັ້ນ
ກໍ​ຈະ​ມີ​ສະ​ຖານ ທີ່​ທ່ອງທ່ຽວ​ຫຼາຍ ເພາະ​ວ່າ​ເປັນ​ເຂດ​ອຸດ​ທະ​ຍານ​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ
ດັ່ງ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ເປັນເສັ້ນ​ທາງການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ປະ​ເທດ​ນະ​ຄັບ ໃນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຮົາ​ເອງ​
ນັ້ນ ກໍ​ທາງ​ກົມ​ທາງ​ຫຼວງກໍ​ໄດ້​ຕຽມ​ການ​ໃນ​ເລື້ອງ​ຂອງການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງຂ່າຍ​ເພີ້ມ​ຕືີ່ມ
ເພາະ​ວ່າ ການ​ທີ່​ເຮົາ​ລົງ​ທຶນ​ຂົວນຶ່ງ ຂົວນັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ໂຫຍດ ໃນ​ເລື້ອງ​ຂອງ Logistic ດ້ວຍ.”

ປັດ​ຈຸ​ບັນ ລາວ​ມີ​ສະ​ພານ​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່​ກໍ່​ສ້າງ​ເສັດ​ແລະ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຄົມ​ມະ
​ນາ​ຄົມ​ຂົນ​ສົ່ງ​ແລ້ວ 10 ແຫ່ງ ໃນ​ນີ້ ແບ່ງ​ເປັນ 5 ​ແ​ຫ່ງ ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ-ຂົນ
​ສົ່ງ​ພາຍ​ໃນ​ລາວ ແລະ 5 ແຫ່ງ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ-​ຂົນສົ່ງ ລະ​ຫວ່າງ​ລາວ​ກັບ
ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ໂດຍ​ຂົວ​ 5 ແຫ່ງ​ ພາຍ​ໃນ​ລາວ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເມືອງ​ປາກ​ເຊ ​ເມືອງ​ໂພນ​
ທອງ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ຂົວ​ຂ້າມດອນ​ໂຂງທີ່​ເມືອງ​ໂຂງ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ຂົວ​ທີ່​ເມືອງ​ເງິນ
ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາ​ງ ກັບ​ປາກ​ແບງ​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຂົວ​ປາກ​ຄອນ​ທີ່​ເມືອງ​ນານ ແຂວງ
ຫຼວງ​ພະ​ບາ​ງເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທ່າ​ເດື່ອໃນ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບຸ​ລີ ແລະ​ຂົວທີ່​ເມືອງ​ສະ​ນະ​ຄາມ ແຂວງ
​ວຽງ​ຈັນ ກັບ​ເມືອງ​ປາກ​ລາຍແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບຸ​ລີ ສ່ວນ​ອີກ 5 ແຫ່ງ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​
ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ກັບ​ຈັງ​ຫວັດ​ໜອງ​ຄາຍ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ​ກັບ​ມຸກ​ດາ​ຫານ ຄຳ​ມ່ວນ​
ກັບ​ນະ​ຄອນ​ພະ​ນົມ ​ເມືອງ​ຫ້ວຍ​ຊາຍ ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ກັບ​ອຳ​ເພີ​ຊຽງ​ຂອງ​ ໃນ​ຈັງ​ຫວັດ​
ຊຽງ​ຮາຍ ແລະ​ຂົວທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລາວ ກັບ​ສະ​ຫະ​ພາບມ​ຽນ​ມາ ທີ່​ເມືອງ​ທ່າ​ຂີ້​ເຫຼັກ ໃນ​ເຂດ
​ລັດ​ສານ ​ກັບ​ເມືອງ​ຊຽງ​ກົກ ໃນ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ​ຂອງ​ລາວ ຕາມ​ລຳ​ດັບ.

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