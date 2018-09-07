ໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນລາວ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ທັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳອີກດ້ວຍ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳພາກພື້ນເອເຊຍ ຊຶ່ງຮັບຜິດຊອບໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າໃນລາວຢືນຢັນວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ນັບແຕ່ກາງເດືອນກໍລະກົດເປັນຕົ້ນມາ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳໃນລາວ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຍັງຄົງບໍ່ສາມາດປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ໃນຂະນະນີ້ ກໍຕາມ ຫາກແຕ່ໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ກວມເອົາພື້ນທີ່ກະສິກຳ ໃນ 80 ກວ່າເມືອງ ຂອງ 14 ແຂວງ ແລະນະຄອນວຽງຈັນນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງລາວ ໃນປີ 2018 ຈະຫຼຸດລົງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກ ຢືນຢັນວ່າຜົນກະທົບ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ໃນຂະນະນີ້ ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຊຶ່ງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນເງິນທຶນກູ້ຢືມ ໃນມູນຄ່າ 29 ລ້ານ 3 ແສນໂດລາ ສຳລັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 2018 - 2024 ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນສິນຄ້າ ໃນ 5 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງວຽງຈັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ.
ທັງນີ້ ໂດຍຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ກະເສດຕະກອນລາວ ເພີ່ມການປູກເຂົ້າ ພືດຜັກ ແລະສາລີ ເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ ໃນເນື້ອທີ່ 30,000 ເຮັກຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດເປັນເຂົ້າເປືອກ 52,284 ໂຕນ, ເຂົ້າສານ 14,400 ໂຕນ, ແນວພັນເຂົ້າຄຸນນະພາບດີ 10,886 ໂຕນ ພືດ-ຜັກແປຮູບ 3,240 ໂຕນ ແລະສາລີອົບແຫ້ງ 11,520 ໂຕນ ໃນແຕ່ລະປີ ຫາກແຕ່ວ່າ ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ໃນປີ 2018 ນີ້ ເພາະໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະແກ່ຍາວຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ນັ້ນເອງ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງວຽງຈັນນັ້ນ ກໍນັບວ່າເປັນເຂດນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຊຶ່ງເມື່ອປະກອບກັບການເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ຕ້ອງຮອງຮັບມວນນ້ຳ ທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ໃນປະລິມານສະເລ່ຍ ເຖິງ 2,247 ເເມັດກ້ອນ/ວິນາທີຫຼື ກວ່າ 8 ລ້ານແມັດກ້ອນ/ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ກະສິກຳ ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍຫາຍໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງແລ້ວ ແລະສະພາບການ ຍັງມີທ່າອຽງຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າເຂື່ອນນ້ຳລີກ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນລົງມາໃນແຂວງວຽງຈັນ ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ທ້າວສົມບັດ ຊາວບ້ານຫາດສວນ ຊຶ່ງເປັນ 1 ໃນ 10 ບ້ານ ໃນເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່ງໜັກ ໃນເວລານີ້ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ຖືວ່າເຕັມຮ້ອຍແລ້ວ 232 ຫຼັງຄາເຮືອນຖ້ວມໝົດເລີຍ ທາງໄຟຟ້າເພິ່ນກະໄດ້ປະສານມາວ່າ ທາງເຂື່ອນນ້ຳລີກຫັ້ນ ປ່ອຍອອກມາ 50 ຊັງຕີແມັດ ວ່າຊັ້ນ ຍັງຊິຂຶ້ນອີກຢູ່ ບໍ່ມີທາງລະບາຍອອກ ລໍຖ້າ ແຕ່ນ້ຳງື່ມລົດລົງ ກະແມ່ນຖືວ່າແຫ້ງ ນ້ຳງື່ມບໍ່ລົດ ກະແມ່ນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ລາຍງານວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມໃນໄລຍະວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ເຖິງ 15 ສິງຫາ 2018 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາເຂົ້າຂອງກະເສດຕະກອນລາວເສຍຫາຍໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ ໃນເນື້ອທີ່ຮວມ 91,149 ເຮັກຕາ ຄິດເປັນ 11.86 ເປີເຊັນ ທີ່ປັກດຳໄດ້ແລ້ວ 768,410 ເຮັກຕາ ຂະນະທີ່ແຜນການປີ 2018 ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ການປັກດຳນາປີ ໃຫ້ໄດ້ 817,800 ເຮັກຕາ ໃນທົ່ວປະເທດ ຫາກແຕ່ດ້ວຍຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປັກດຳເຂົ້ານາປີ ບັນລຸໄດ້ພຽງ 82.8 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີເທົ່ານັ້ນ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໄພນ້ຳຖ້ວມໃນໄລຍະ ດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງລົ້ມຕາຍໄປຫຼາຍໝື່ນໂຕອີກດ້ວຍ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນງົວ 7,000 ກວ່າໂຕ, ຄວາຍ 3,000 ກວ່າໂຕ, ໝູ 2,300 ກວ່າໂຕ, ແບ້ 600 ກວ່າໂຕ ສັດປີກ 34,900 ກວ່າໂຕ ແລະໜອງປາເສຍຫາຍ 1,500 ໜອງ ໂດຍ 900 ກວ່າໜອງ ຢູ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ສ່ວນຄອງຊົນລະປະທານແລະຄອງເໝືອງ 800 ໂຄງການເສຍຫາຍ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
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