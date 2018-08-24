ການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ຕົວຈິງ ຈາກໄພພິບັດ ໃນແຂວງອັດຕະປື ຍັງບໍ່ທັນ ຄົບຖ້ວນພຽງພໍເທື່ອ

ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ຍອມຮັບວ່າ ທາງການລາວ ຍັງມີຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍສຳລັບສະຫຼຸບຜົນເສຍຫາຍ ໃນໄພນ້ຳຖ້ວມ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະກົດເປັນຕົ້ນມາ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງແລະເລຂາພັກແຂວງອັດຕະປື ຍອມຮັບວ່າ ການເກັບ
ຂໍ້ມູນໃນພາກສະໜາມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບແລະການເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່
ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນ
ມາ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງມີຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍ ສຳລັບການສະຫຼຸບຜົນເສຍຫາຍ ໄດ້ຢ່າງເປັນ
ທາງການ ຊຶ່ງຮວມເຖິງການທີ່ບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ ຜູ້ສູນຫາຍ
ແລະຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານເລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຍືນຢັນວ່າ
“ຜູ້ໃດເສຍຊີວິດຜູ້ໃດທີ່ວ່າໄດ້ໄປຫາເຮັດວຽກງານທຳບໍ່ ຫຼືວ່າໄປຢູ່ນຳພີ່ນ້ອງ ອັນນີ້
ກໍຍັງບໍ່ທັນແຍກໄດ້ເທື່ອ ແຕ່ຄິດວ່າຕາມຕົວເລກການລາຍງານຂອງອຳນາດການປົກ
ຄອງ ເວລາມັນເກີດເຫດນີ້ກໍແມ່ນວ່າຍັງກວມຫຼາຍ ປະຊາຊົນທີ່ວ່າ ໃນ 13 ບ້ານ
ແລະ 6 ບ້ານນີ້ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນ 7,095 ຄົນ ທັງໝົດຫັ້ນນ່າ ແຕ່ວ່າຍ້າຍມາປັດຈຸບັນນີ້
ກໍມີແຕ່ 5,000 ປາຍ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານອຸ່ນຫຼ້າ ໄຊຍະສິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ລາຍງານວ່າ ເມືອງສະໜາມ
ໄຊ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ
ແຕກໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນເມືອງນຶ່ງທີ່ທຸກຍາກ ມີ 40 ບ້ານ 6,771 ຄອບຄົວ ມີພົນລະເມືອງ
36,000 ກວ່າຄົນ ໃນນີ້ ມີບ້ານທີ່ຖືກກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ 13 ບ້ານ ມີ 2,717 ຄອບ
ຄົວ ມີພົນລະເມືອງ 13,067 ຄົນ ໃນນີ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 100 ເປີເຊັນ ມີ 6 ບ້ານ ຄື
ບ້ານຫີນລາດ ບ້ານສະໝອງໃຕ້ ບ້ານທ່າຫີນ ບ້ານໃໝ່ ບ້ານທ່າແສງຈັນ ແລະບ້ານໃຫຍ່
ແທ ຊຶ່ງໃນ 6 ບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຈຳນວນ 1,611 ຄອບຄົວ ມີພົນລະເມືອງ 7,095 ຄົນ
ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາ ຢູ່ເຂດທີ່ປອດໄພ 6 ຈຸດ ຄື ເທດສະບານເມືອງສະໜາມໄຊ ບ້ານຕໍມໍ
ຍອດ ບ້ານດອນບົກ ບ້ານປີນດົງ ບ້ານຄອນທົດ ແລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຈັນທາ.
ສຳລັບຈຳນວນຜູ້ສູນຫາຍມີທັງໝົດ 131 ຄົນ ຊຶ່ງມາຮອດວັນທີ 18 ສິງຫາ 2018 ມີລາຍ
ງານວ່າ ສາມາດເກັບກູ້ຊາກສົບຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ ໃນພາກສະໜາມຈຳນວນ 34 ສົບ
ໃນນີ້ ເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດເພດຍິງ 18 ສົບ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 10 ປີ ລົງມາ ຈຳນວນ 13 ສົບ
ແລະເສຍຊີວິດຢູ່ໃນໂຮງໝໍ 5 ສົບ ຮວມມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຈຳນວນ 39 ສົບ ສ່ວນອີກ
97 ຄົນ ຍັງສູນຫາຍ ແລະຈະຕ້ອງຄົ້ນຫາຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນພົນຈັດຕະວາ ຜາລົມ ລິນທອງ ຮອງຫົວໜາກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ
ລາວ ຖະແຫຼງວ່າ ການກູ້ໄພແລະການຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ສູນຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເມືອງ
ສະໜາມໄຊສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງຍາກລຳບາກຫຼາຍ ເພາະວ່າ ພື້ນທີ່ປະສົບໄພ
ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຕົມທີ່ມີທັງປະລິມານຢ່າງໜາແໜ້ນ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງແລະມີຄວາມເລິກ
ເກີນກວ່າລະດັບ 1 ແມັດອີກດ້ວຍ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ການກູ້ໄພແລະການຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ
ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງຊັກຊ້າ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ກອງທັບສິງກະໂປ ຈະໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ SCAN ທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອກວດຫາຜູ້ສູນຫາຍທີ່ເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍປະລິມານຂີ້ຕົມທີ່ຫຼວງຫຼາຍແລະເລິກ ດັ່ງກ່າວ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງ SCAN ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ທາງດ້ານທ່ານບຸນໂພມ ພົມມະສານ ເຈົ້າເມືອງສະໜາມໄຊ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໄພນ້ຳ
ຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນກາງຄືນວັນທີ
23 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 2,717 ຄອບຄົວທີ່ຢູ່
ໃນເຂດ 13 ບ້ານຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ໃນນີ້ມີ 1,617 ຄອບຄົວ ຫຼື 7,095 ຄົນ
ໃນ 6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ກໍຄື ບ້ານໃໝ່ ບ້ານທ່າຫີນ ບ້ານທ່າແສງຈັນ
ບ້ານຫີນລາດ ບ້ານສະໝອງໃຕ້ ແລະບ້ານໃຫຍ່ແທ ໂດຍທາງການເມືອງສະໜາມໄຊ
ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແລ້ວ ຄອບຄົວ ລະ 5 ແສນກີບ.
ທັງນີ້ ທາງການແຂວງອັດຕະປືໄດ້ເລືອກເອົາບ້ານໜອງບົກ ບ້ານຕໍມໍຍອດ ບ້ານດົງບາດ
ເປັນເຂດປຸກສ້າງໃນເນື້ອທີ່ 20.6 ເຮັກຕາ ເພື່ອຈັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຊົ່ວຄາວ ມີສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສຸກສາລາ ບໍ່ນ້ຳບາດານ ແລະວິດຖ່າຍ ເປັນຕົ້ນ ສ່ວນເຂດປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຖາວອນມີເນື້ອທີ່ຮວມ 135 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງຈະມີການກໍ່ສ້າງວັດ ສຸກສາລາ
ໂຮງຮຽນ ສະໜາມກິລາ ແລະອື່ນໆ ໂດຍຈະຈັດສັນແລະປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຂະໜາດ
ກ້ວາງ 20 ແມັດ ຍາວ 40 ແມັດ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ.
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