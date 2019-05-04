ການດຳເນີນນະໂຍບາຍຮັດສາຍແອວດ້ານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາວມີຜົນ
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼຸດລົງໃນປີ 2019 ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງ
ປະຊາຊົນລາວ ໃນບາງເຂດຕ້ອງຫຼຸດລົງດ້ວຍ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສຸລິນທອນ ເລື່ອງຄຳສິງ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງທະນາຄານພັດທະນາ
ເອເຊຍ (ADB) ສຳນັກງານປະຈຳລາວ ຖະແຫຼງຄາດໝາຍວ່າ ເສດຖະກິດໂດຍຮວມ
ຂອງລາວ ໃນປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 6.5
ເປີເຊັນຊຶ່ງເປັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃນລະດັບດຽວກັນ ກັບໃນປີ 2018
ຜ່ານມາ ໃນນີ້ຈະເປັນການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນພາກກະສິກຳ 2.5 ເປີເຊັນ ພາກບໍລິການ
6.7 ເປີເຊັນ ແລະພາກອຸດສາຫະກຳ 8.1 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ.
ຫາກແຕ່ວ່າ ກໍມີປັດໄຈພາຍໃນລາວ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຄາດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ
ໃນຫຼາຍດ້ານດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ ການດຳເນີນນະໂຍບາຍຮັດສາຍແອວດ້ານລາຍຈ່າຍ
ຂອງລັດຖະບານລາວແລະການຍຸຕິການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຮັບຈ້າງຕັດໄມ້ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດ
ຄ້າໄມ້ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສຸລິນທອນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ “ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຂອງ
ບາງຂົງເຂດ ກະແມ່ນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກບາງມາດຕະການຂອງພາກລັດເຊັ່ນ
ມາດຕະການການຮັດສາຍແອວບາງອັນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ພາກລັດ ກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ຈ່າຍ
ຫຼືວ່າ ການໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງແຂວງ ກະແມ່ນຫຼຸດລົງ ການລົງທຶນໃໝ່ໆ ກໍຫຼຸດລົງຫຼາຍ
ເພິ່ນສຸມໃສ່ໃນການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ບາງຂະແໜງການ
ກະສິເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບ ຄືການຍຸຕິການສົ່ງອອກໄມ້ ເພາະປະຊາຊົນເຄີຍໄດ້
ເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້ເລັກໆນ້ອຍໆ ມາຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ດຽວນີ້ເພິ່ນຢຸດ ຊຶ່ງວ່າ
ອັນນີ້ກະມີຜົນກະທົບ ເອີ້ນວ່າ ລາຍຮັບຊົ່ວຄາວ ຫຼືລາຍຮັບບາງໂອກາດຂອງ
ປະຊາຊົນກະມີການຫຼຸດລົງ ອັນນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໃນການຈັບຈ່າຍ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ຫຼຸດ 6.5 ເປີເຊັນ ດັ່ງກ່າວ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຈະຕ້ອງປະສານສົມທົບເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ 8
ມາດຕະການ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນປີ 2019 ນີ້ ຊຶ່ງປະກອບ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບແລະໝັ້ນທ່ຽງ
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນແລະງົບປະມານ ລັດໃຫ້ແຂງແຮງ ທັງນີ້
ດ້ວຍການປະຕິຮູບກົນໄກ ໃນການເກັບລາຍຮັບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະໂປ່ງໃສ ຄຸ້ມຄອງ
ເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ
ປັບປຸງສະພາຫວະແວດລ້ອມ ໃນການດຳເນີນງານທຸລະກິດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າແລະພັດທະນາ
ການບໍລິການ ໂດຍສຸມໃສ່ການຜະລິດເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນແລະຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ
ຈາກຕ່າງປະເທດ.
ສຸມໃສ່ການພັດທະນາດ້ານວັດທະນະທຳສັງຄົມ ແລະການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ
ໃຫ້ເປັນແຜນການແລະໂຄງການລະອຽດທີ່ມີປະສິດທິຜົນບໍລິຫານລັດຖະການ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ແນໃສ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ
ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາ ການປັບປຸງນິຕິກຳ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບແລະຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ທາງສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່.
ທາງດ້ານຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສະຫຼຸບສະພາຫວະທາງເສດ
ຖະກິດ ໃນປີ 2018 ຂອງລາວວ່າ ມີການຂະຫຍາຍເພີ້ມຂຶ້ນ 6.5 ເປີເຊັນ ໂດຍຫຼຸດລົງ
ຈາກ 6.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ເພາະວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມ ຄັ້ງໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ
ດ້ານກະສິກຳ ໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການແລະຜົນຜະລິດແຮ່ທາດ ກໍຫຼຸດລົງ 2 ເປີເຊັນ
ທຽບໃສ່ປີ 2017 ສ່ວນອັດຕາເງິນເຟີ້ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຫາ 5 ເປີເຊັນ ຈາກການປັບຂຶ້ນ
ລາຄາສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບນັ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນ
ດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນ (GDP) ໃນປີ 2018 ສາມາດ
ສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ລະດັບ 2,599 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ຊຶ່ງສູງກວ່າ
ເປົ້າໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວຮັບຮອງ ທີ່ 2,536 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ.
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