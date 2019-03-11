ການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຫວຽດນາມໃນລາວ ຍັງສືບຕໍ່ຫລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກຂາດເງິນທຶນໝູນວຽນ ແຕ່ຍ້ອນ ສາຍພົວພັນແບບພິເສດກໍເຊື່ອວ່າ ຫວຽດນາມຈະລົງທຶນໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມ ເປີດເຜີຍວ່າ ການລົງທຶນຂອງບັນດາລັດວິສະຫະກິດຫວຽດນາມໃນລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການລົງທຶນໃນ 258 ໂຄງການ ທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນສະສົມເກີນກວ່າ 5,100 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈັດເປັນອັນດັບທີ 3 ຮອງຈາກຈີນ ແລະໄທ ໂດຍການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມໃນລາວ ຈັດແບ່ງເປັນການລົງທຶນໃນພາກພະລັງງານໄປຟ້າ 26 ເປີເຊັນ, ກະສິກຳ 23 ເປີເຊັນ, ພື້ນຖານໂຄລລ່າງ 20 ເປີເຊັນ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ 19 ເປີເຊັນ, ພາກບໍລິການ-ທ່ອງທ່ຽວ 9 ເປີເຊັນ ແລະການເງິນ-ທະນາຄານ 3 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ.
ແຕ່ວ່າການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມໃນລາວ ກໍໄດ້ຫລຸດລົງເຫລືອພຽງ4,100 ລ້າໂດລາເທົ່ານັ້ນ ໃນປີ 2019 ນີ້ ຊຶ່ງທາງການລາວ ຄາດຫວັງວ່າ ການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມໃນລາວ ຈະປັດຕົວດີຂຶ້ນ ໃນໄວໆນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນການລົງທຶນຫັ້ນ ຫວຽດນາມກໍໄດ້ມາລົງທຶນ ຢູ່ສປປ ລາວ ເຮົານີ້ ຫລາຍສົມຄວນ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບປະເທດອື່ນໆ ກະຢູ່ໃນະດັບທີ 3 ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ສປປ ລາວ. ອັນນີ້ ກໍຖືວ່າ ເປັນສ່ວນປະກອບໃນການພັດທະນາເດສຖະກິດ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຢູ່ໃນດ້ານກການພັດທະນາພະລັງງານ, ການພັດທະນາບໍ່ເຮ່, ການພັດທະນາ ທ້າງດ້ານກະສິກຳ, ການຄ້າ ແລະອື່ນໆ ທຸກຂະແໜງການ ກໍມີການລົງທຶນຂອງຝ່າຍຫວຽດນາມ.”
ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກບັນຫາດ້ານເງິນທຶນ ເຊັ່ນກໍລະນີຂອງບໍລິສັດ Hoang Anh
Gia Lai ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ຢູ່ທີ່ບ້ານໜອງຄ້າງ, ເມືອງຊຳເໜືອ,
ແຂວງຫົວພັນ ເກີດບັນຫາ ຊັກຊ້າມາໄດ້ 3 ປີກວ່າ ແລ້ວ ຊຶ່ງການດຳເນີນງານນັບຈາກ
ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວພຽງ 40 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຖືວ່າຊັກຊ້າ ໃນທຸກດ້ານ ເພາະ ຕາມແຜນ ການ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງ ຈະຕ້ອງແລ້ວສຳເລັດ ແລະເປີດໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ ພາຍໃນ ທ້າຍປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ເປັນຢ່າງຊ້ານັ້ນເອງ.
ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ຍັງໄດ້ຂາຍສຳປະທານສວນຢາງພາລາ ໃນ
ເນື້ອທີ່ 20,000 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງນໍ້າຕານທີ່ບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນໃນ
ແຂວງອັດຕະປືໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຈີນເນື່ອງຈາກບໍລິສັດກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດທຶນ
ແລະ ເປັນໜີ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ອັນເປັນຜົນຈາກການຕົກຕໍ່າຂອງລາຄາຢາງພາລາໃນ
ຕະຫຼາດໂລກທີ່ຫຼຸດລົງຈາກ 14,000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລກຣາມໃນປີ 2013 ມາເປັນ 5,000 ກີບ
ຕໍ່ກິໂລກຣາມ ເປັນຕົ້ນມາ.
ທັງນີ້ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ມີໜີ້ສິນເຖິງ 366 ລ້ານໂດລາທີ່ຈະຕ້ອງ
ຊຳລະຄືນໃຫ້ກັບບັນດາທະນາຄານໃນ ຫວຽດນາມ ທັງຍັງເປັນໜີ້ກອງທຶນ Temasek
ຂອງລັດຖະບານສິງກະໂປ ອີກ 50 ລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງຕ້ອງຂາຍສຳປະທານສວນຢາງພາ
ລາ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນໍ້າຕານໃນ ລາວ ໃຫ້ກຸ່ມທຸລະກິດຈາກຈີນ ເພື່ອນຳເອົາເງິນ
ໄປຊຳລະຄືນໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຂອງ ລາວ ເປີດເຜີຍ
ວ່າ ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງກຸ່ມຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການກໍ່ສ້າງຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມແບບ
ທີ່ ລັດຖະບານ ລາວ ກຳນົດອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ ໂຈະການກໍ່ສ້າງ ສະໜາມບິນເປັນການຊົ່ວຄາວນັບຈາກກາງປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.
ກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນຫວຽດ
ນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກການລົງທຶນໃນການປູກຢາງພາລາ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ການກໍ່ສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແປຮູບໄມ້ ໂດຍມີມູນຄ່າລົງທຶນໃນ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ
1,000 ລ້ານໂດລາໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ສ່ວນບໍລິສັດ Earn and Young ທີ່ຮັບຜິດຊອບການກວດສອບບັນຫາໜີ້ສິນຂອງບໍລິ
ສັດ Hoang Anh Gia Lai ມີໜີ້ສິນເຖິງ 366 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະຄືນໃຫ້
ກັບບັນດາ ທະນາຄານຫວຽດນາມ ທັງຍັງເປັນໜີ້ກອງທຶນ Temasek ຂອງລັດຖະ
ບານສິງກະໂປອີກ 50 ລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງຕ້ອງຂາຍກິດຈະການເພື່ອນຳເອົາເງິນໄປຊຳ
ລະຄືນ ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜີ້ດັ່ງກ່າວ.
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຕົກລົງໃນສັນຍາລົງທຶນເພື່ອກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ 2 ແຫ່ງຢູ່ໃນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະອັດຕະປື ເມື່ອປີ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ໄດ້ຕົກລົງ ເປັນຝ່າຍອອກທຶນໃຫ້ກ່ອນທັງ 2 ແຫ່ງ ໃນມູນຄ່າລວມຫຼາຍ ກວ່າ 110 ລ້ານໂດລາ ໂດຍແບ່ງເປັນ 36.19 ລ້ານໂດລາ ແລະ 74 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງສະໜາມ ບິນອັດຕະປື ແລະ ຫົວພັນຕາມລຳດັບ.
ສຳລັບສະໜາມບິນສາກົນ ທີ່ແຂວງອັດຕະປືນັ້ນໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະຈະປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນ ທາງການ ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2015 ແຕ່ກໍປິດການນຳໃຊ້ນັບຕ່ເດືອນຕຸລາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ເພາະຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານ ມີໜ້ອຍຈຶ່ງຄຸ້ມຄ່າກັບການເປີດຖ້ຽວບິນນັ້ນເອງ.
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