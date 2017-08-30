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ລາວ

ມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນັກສຶກສາ ໄດ້ເທື່ອ

ນັກສຶກສາລາວກໍາລັງສອບເສັງເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງ

ມະຫາວິທະຍາ​ໄລທັງ 4 ​ແຫ່ງ​ໃນ​ລາວ​ສາມາດ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່ 11,000 ກວ່າ​ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໄປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຍັງ​ນິຍົມ​ຮຽນວິຊາ​ທີ່​ບໍ່ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໃນ​ລາວ.

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ທ່ານ​ຄໍາ​ຜົງ ນາມມະ​ວົງ​ມີ​ໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ​ວິຊາ​ການ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຖະ​ແຫລ​ງຢືນຢັນ​ວ່າ ການ​ສອບ​ເສັງ​ເພື່ອ​ສຶກສາຕໍ່ລະດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ປະ​ຈໍາປີ 2017-2018 ນີ້ມີ​ນັກຮຽນສະໝັກສອບ​ເສັງ ຈໍານວນ​ທັງໝົດ 18,000 ກວ່າ​ຄົນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ທີ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ທັງ 4 ​ແຫ່ງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ລາວ ສາມາດ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກສາ​ໃໝ່ທີ່​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ ​ໄດ້​ຮວມກັນ​ພຽງ​ແຕ່ 11,000 ກວ່າ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ໃນ​ນີ້​ແບ່ງ​ເປັນ 6,000 ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເຂົ້າສຶກສາ​ໃນມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ນະຄອນ​ວຽງຈັນ​. ສ່ວນ​ອີກ 5,000 ກວ່າຄົນ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າສຶກສາ​ໃນມະຫາວິທະຍາ​ໄລສຸພາ​ນຸວົງທີ່​ຫລວງ​ພະ​ບາງ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ​ແລະມະຫາວິທະຍາ​ໄລຈໍາປາ​ສັກ.

ງານສະຫລອງຄົບຮອບ 20 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
ງານສະຫລອງຄົບຮອບ 20 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ນັກ​ສຶກສາ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຍັງ​ມີຄ່າ​ນິຍົມ​ເລືອກ​ຮຽນວິຊາ​ໃນ​ສາຍ​ສັງຄົມສາດ ກໍ​ຄື​ເສດຖະສາດ, ອັກສອນສາດ (ພາສາ​ອັງກິດ), ນິຕິສາດ, ​ແລະ​ລັດຖະສາດ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ສັງຄົມ​ຍັງ​ພາກັນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ ຄິດ​ວ່າ​ເປັນ​ວິຊາ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສູງ​ກສ່າ​ວິຊາ​ຊີ​ບອື່ນໆ ຊຶ່ງສວນ​ທາງ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ຈິງໃນ​ລາວ ທີ່​ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍທຸລະ​ກິດຕ້ອງການ​ແຮງ​ງານ ທີ່​ຈົບ​ການ​ສຶກສາ​ດ້ານ​ວິຊາ​ຊີບ ​ແລະ​ເທັກ​ນິກ ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເປັນ​ສໍາຄັນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄໍາ​ຜົງ​ຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ສາຂາ​ວິຊາ​ທີ່​ນັກ​ສອບ​ເສັງ​ ທີ່ເຂົາ​ເຈົ້ານິຍົມ ​ແລະ​ລົງທະບຽນ​ໃນ​ການ​ສອບ​ເສັງ ສ່ວນ​ຫລາຍ​ຈະ​ແມ່ນ ຢູ່​ໃນ​ສາຍ​ສັງຄົມ ຄັນ​ແມ່ນ​ຄະນະ​ອັກສອນສາດ ກະ​ແມ່ນ​ພາສາ​ອັງກິດ, ຄະນະ​ຄະນິດສາດ, ລັດຖະສາດ, ຄະນະ​ເສດຖະສາດ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ຢູ່​ໃນ​ສາຍ​ສັງຄົມ. ນັກ​ສຶກສາ ​ແລະ​ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກຄອງ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແມ່ນ​ວ່າ ຮຽນ​ແຕ່​ເສດຖະສາດ ມັນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ, ຮຽນ​ແຕ່​ຄະນະ​ນິດ​ຕິ​ສາດ, ລັດຖະສາດ, ມັນ​ຈຶ່ງມີ​ວຽກ​ເຮັດງານ ທໍາ ບໍ່​ແມ່ນ. ​ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮູ້ເທົ່າບໍ່​ເຖິງ​ການ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ ຫລື​ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ນິຍົມ ທີ່​ເປັນ​ມາ.”

ສໍາລັບ​ໃນ​ສົກຮຽນປີ 2016-2017 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ມີ​ນັກ​ຮຽນທີ່​ສອບ​ເສັງ​ເພື່ອ​ຈົບ​ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ປີ​ທີ 7 ຈໍານວນ​ຫລາຍ​ກວ່າ 60,000 ຄົນ ​ໃນ​ນີ້​ໄດ້​ລົງທະບຽນສອບ​ເສັງ​ເພື່ອ​ຮຽນຕໍ່ລະດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ​ໃນ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລທັງ 4 ​ແຫ່ງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ລາວສາມາດ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກສາ​ໃໝ່ທີ່​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ ​ໄດ້​ຮວມກັນ​ພຽງ​ແຕ່ 11,000 ກວ່າ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ 49,000 ກວ່າ​ຄົນ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າຮຽນ​ໃນມະຫາວິທະຍາ​ໄລດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະ​ຕ້ອງ​ສອບ​ເສັງ​ເຂົ້າຮຽນ​ໃນ​ວິທະຍາ​ໄລ ​ແລະ​ໂຮງຮຽນວິຊາ​ຊີບ​ຕ່າງໆ ທັງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນນັ້ນ​ເອງ.

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດຈັດຫາງານແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວ
ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດຈັດຫາງານແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວ

ທັງນີ້ ໂດຍຕາມແຜນການພັດທະນາດ້ານແຮງງານໃນຊ່ວງປີ 2016-2020 ນັ້ນ
ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ໃນການພັດທະນາຫລັກສູດ ເພື່ອສ້າງ
ແຮງງານທີ່ມີຝີມືໃຫ້ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 658,000 ຄົນ ສຳລັບຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ບໍລິສັດຕ່າງຊາດ ທີ່ລົງທຶນໃນລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະສ້າງມາດຕະຖານຝີມື
ແຮງງານໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ໃນ 25 ສາຂາອາຊີບ ດຳເນີນການທົດສອບ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານ 27 ສາຂາອາຊີບ ໃຫ້ກັບແຮງງານລາວ 12,500 ຄົນ ເພື່ອ
ໃຫ້ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກປະເທດ ໃນອາຊ່ຽນດ້ວຍກັນ.

ທາງ​ດ້ານກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງ
ຊາດ​ໃນ​ລາວໄດ້ທັງໝົດ 22,766 ຄົນ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນແຮງງານຫວຽດນາມ 17,537 ຄົນ,
ຈີນ 4,323 ຄົນ, ໄທ 612 ຄົນ ແລະ ອື່ນໆ 132 ຄົນ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ຍັງມີແຮງງານຊາວ
ຕ່າງຊາດອີກຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ.

ສ່ວນະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບລາວ ລາຍ​ງານວ່າ ໂຮງງານ 85 ​ແຫ່ງຕ້ອງການ
ແຮງງານມີຝີມືຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຄົນໃນປີ 2017 ນີ້ ແຕ່ໃນຕົວຈິງແຮງງານລາວ ກໍ
ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ພຽງ 31,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງນັບເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້
ພາກອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບໃນລາວ ບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄຸນນະພາບການຜະລິດ
ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​ສາກົນ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້.

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