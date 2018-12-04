ລັດຖະມົນຕີລາວຄາດວ່າ ອົງການ UNESCOຈະຮັບຮອງທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກ
ໂລກ ພາຍໃນປີ 2019 ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວ ຍັງໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ລຳວົງລາວ
ແລະສິ້ນລາຍນາກເປັນມໍລະດົກນາມມະທຳຂອງໂລກອີກດ້ວຍ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍ
ງານຈາກບາງກອກ.
ລັດຖະມົນຕີລາວຄາດວ່າ ອົງການ UNESCOຈະຮັບຮອງທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກ
ໂລກ ພາຍໃນປີ 2019 ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວ ຍັງໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ລຳວົງລາວ
ແລະສິ້ນລາຍນາກເປັນມໍລະດົກນາມມະທຳຂອງໂລກອີກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍ
ງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະແຖຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ
ແລະທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄະນະຊ່ຽວຊານ ຂອງ UNESCO ໄດ້ເດີນ
ທາງມາເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະກວດກາຄວາມພ້ອມ ໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງທົ່ງໄຫຫີນ
ເມື່ອເດືອນຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຖ້າຫາກບໍ່ມີບັນຫາ ກໍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ UNESCO
ຈະຮັບຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງປະຫວັດສາດພາຍໃນກາງປີ 2019.
ການສະເໜີໃຫ້ UNESCO ພິຈາລະນາເພື່ອຮັບຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນໃຫ້ເປັນມໍລະດົກ
ໂລກໄດ້ເລື່ອນມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ເພາະວ່າທາງການລາວ ຍັງຂາດການສຶກສາໃນລາຍ
ລະອຽດແລະກຳນົດແຜນການຄຸ້ມຄອງແລະອະນຸລັກເຂດທົ່ງໄຫຫີນທີ່ຜ່ານມາ ກໍຍັງຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ UNESCO ກຳນົດ ໄວ້ໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນການທີ່
ໄຫຫີນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໜ່ວຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງ
ໃຊ້ເວລາໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະຂຶ້ນທະບຽນໄຫຫີນທຸກໜ່ວຍຢ່າງຍາວນານ
ທັງກໍຍັງຍາກຕໍ່ການອະນຸລັກ ແລະປົກປັກຮັກສາ ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດ ກໍຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງເຂດທົ່ງໄຫຫີນດັ່ງກ່າວ
ທາງການລາວ ກໍໄດ້ເລືອກເອົາສະເພາະ 11 ຈຸດ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ ຕໍ່ UNESCO
ເພື່ອຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກໃນໂອກາດທີ່ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງ UNESCO
ເດີນທາງມາກວດກາທົ່ງໄຫຫີນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາໂດຍໄຫຫີນ ທັງ 11 ຈຸດ
ດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ເຂດເມືອງຄຳ ເມືອງແປກ ເມືອງຜາໄຊແລະເມືອງພູກູດ ຊຶ່ງມີໄຫຫີນ
ຫີນທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ແລ້ວ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 999 ໜ່ວຍ.
ພ້ອມກັນນີ້ ທາງການລາວ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ UNESCO ຮັບຮອງເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ ພູຫີນໜາມໜໍ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດອີກ
ດ້ວຍໂດຍລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ
ໃນການສະເໜີ ໃຫ້ UNESCO ຮັບຮອງເອົາອຸດມະຍານແຫ່ງຊາດ Phong Nha –
Ke Bang ໃນແຂວງກວາງບິນ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຢ່າງເປັນທາງການ
ມາແລ້ວ ໃນປີ 2003 ຈຶ່ງເປັນໂອກາດດີ ສຳລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ
ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຖ່າຍທອດປະສົບການຈາກຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງຫວຽດນາມ ໂດຍຕົງ
ແລະຄາດວ່າ ຈະສາມາດນຳສະເໜີເອກກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ເຖິງ UNESCO
ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນຕົ້ນປີ 2019.
“ທາງຝ່າຍຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືພວກເຮົາ ແລະດຽວນີ້ ພວມພ້ອມກັນ
ສ້າງເອກກະສານເພື່ອຈະສົ່ງໄປອົງການ UNESCO ຕື່ມ ນອກຈາກນັ້ນ ທາງດ້ານ
ວັດທະນະທຳ-ນາມມະທຳ ພວກເຮົາ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງເອກກະສານກ່ຽວກັບລຳວົງລາວ
ແລະລາຍນາກສິ້ນໄໝລາວ ໄປຫາອົງການ UNESCO ເພື່ອຈົດທະບຽນເຂົ້າເປັນ
ມໍລະດົກໂລກ ດຽວນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາຂອງອົງການ UNESCO.”
ທາງດ້ານ ທ່ານ Bastian Purer ທີ່ປຶກສາຂອງອົງການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ
ປ່າໄມ້ ແລະຊີວະນາໆພັນ ຂອງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຕຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການນຳສະເໜີ UNESCO
ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາເຂດພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງທຳມະຊາດນັ້ນ
ໄດ້ດຳເນີນການໃນ 3 ດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ມາດຕະຖານ ທີ່ UNESCO ກຳໜົດ ກໍຄື
ແຜນການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານດ້ານເທັກນິກ ແລະການບໍລິຫານພາຍໃນ
ກົມມໍລະດົກຂອງທາງການລາວ ຊຶ່ງການດຳເນີນງານໄດ້ຄືບໜ້າແລະຈະແລ້ວເສັດ
ພາຍໃນທ້າຍປີ 2018 ຢ່າງແນ່ນອນ ທັງນີ້ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນໜາມໜໍ່
ເປັນເຂດທີ່ມີທຳມະຊາດສວຍງາມ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍປ່າໄມ້ຢ່າງໜາແໜ້ນ ມີເນື້ອທີ່
ກວ້າງກວ່າ 82,000 ເຮັກຕ້າ ເປັນທີ່ຢູ່ຂອງຊ້າງປ່າ ຫຼາຍຮ້ອຍໂຕແລະສັດປ່າ
ຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ລາວ ມີກໍລະດົກໂລກ 2 ແຫ່ງ ກໍຄື ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະປະສາດວັດພູ
ແຂວງຈຳປາສັກ ສ່ວນສຽງແຄນລາວນັ້ນ UNESCO ກໍໄດ້ຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກ
ທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ດ້ານສຽງເພງຂອງມະນຸດຊາດ ແລະໄດ້ມອບໃບປະກາດໃຫ້ທາງລາວ
ເມື່ອເດືອນມີນາ 2018 ທີ່ນະຄອນປາຣີ ສ່ວນລຳວົງລາວແລະລາຍນາກຂອງສິ້ນໄໝ
ລາວນັ້ນ ທາງການລາວຄາດຫວັງວ່າ UNESCO ຈະຮັບຮອງເອົາໃຫ້ເປັນມໍລະດົກ
ໂລກທາງວັດທະນະທຳ - ນາມມະທຳ ພາຍໃນປີ 2019 ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.
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