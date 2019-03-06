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ຊາວ​ນາ​​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ປູກ​ເຂົ້າ​ນາງ​ແຊງ ບໍ່ໄດ້ ຕາມຄາດ​ໝາຍ ​ຍ້ອນການ​ສ້ອມ​ແປງ ​ຄອງ​ ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ ບໍ່ທັນ​ເວ​ລາ

​ຄອງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລາວ

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ຊາວ​ນາ​ ຊາວ​ສວນລາວ ​ໃນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາງ​ແຊງໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ເພາະ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຄອງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ທີ່ເປ່​ເພ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ 2018 ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ພຽງ​ບາງ​ສ່ວນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັ​ບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໃນ​ແຂວ​ວຽງ​ຈັນ​ບໍ່ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກະເສດ​ຕະ​ກອນ​ໃນເຂດ ເມືອງ​ແກ້ວ​ອຸ​ດົມ, ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້ ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ເພາະ​ວ່າ ການສ້ອມ​ແປງ​ຄອງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ປີ 2018 ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄອງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນນັ້ນ ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ແກ່​ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໄດ້ພຽງ​ໃນ ເຂດ 4 ເມືອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຄື​ເມືອງ​ທຸ​ລະ​ຄົມ, ໂພນ​ໂຮງ, ສາ​ນະ​ຄາມ ແລະ​ເມືອງ​ເຟືອງ ດັ່ງ​ທີ່ ກະເສດ​ຕະ​ກອນທີ່ບໍ່​ປະ​ສົງ​ອອກ​ນາມ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ
“ວຽກ​ທີ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານແທ້ໆ ກະ​ອັນທີນຶ່ງລະ​ແມ່ນເມືອງ​ທຸ​ລະ​ຄົມ ແລ້ວ​ກະ​ຕົ​ວ​ເລກ​ແຜນ​ການ​ສຳ​ລັບ​ເມືອງ​ທຸ​ລະ​ຄົມນີ້ ກະ​ແມ່ນ 6,000 ເຮັກ​ຕາ ຖື​ວ່າ ເມືອງ​ທຸ​ລະ​ຄົມນີ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້ 5,900 ເຮັກ​ຕາກວ່າ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ເພາະ​ວ່າ​ມີລະ​ບົບຊົນ​ລະ​ປະ​ທານນ້ຳ​ມັງ, ນ້ຳ​ປອດ, ນ້ຳ​ງື່ມ ມີ​ຈັກ​ສູບ​ນ້ຳ ສູບ​ຂຶ້ນ​ມາ. ອັນ​ທີ​ສອງ​ກະ​ແມ່ນ​ເມືອງໂພນ​ໂຮງ ໂດຍ​ອາ​ໄສຊົນ​ລະ​ປະ​ທານນ້ຳຊວງ, ນ້ຳ​ຈີມ, ເນື້ອ​ທີ່​ສຸມ​ໃສ່​ອັນ​ທີ​ສາມ ແມ່ນ​ເນື້ອ​ທີ່​ຢູ່​ເມືອງ​ເຟືອງ ແລະ​ເມືອງສາ​ນະ​ຄາມ, ສີ່​ເມືອງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ທີ່​ເຮົາ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ.”

ທັງ​ນີ້ ອຳ​ນາດ​ການປົກ​ຄອງ ແຂວງວຽງ​ຈັນໄດ້ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍທີ່​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ ປະ​ຈຳ​ປີ 2019 ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ບໍ່​ໜ້ອຍກວ່າ 10,000 ເຮັກ​ຕາ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຈິງ ພຽງ 9,400 ເຮັກ​ຕາເທົ່າ​ນັນ ໂດຍ​ຄາດ​ໝາຍ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງບໍ່​ເກີນ 45,000 ໂຕນກ ສ່ວນ​ອີກ 9 ເມືອງມນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ທີ່​ຂາດ​ນ້ຳ​ສຳ​ລັບ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງນັ້ນ ກໍ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ໄປ​ປູກ​ພືດ​ລະ​ດູ​ແລ້ງ​ຊະ​ນິດ​ອື່ນ​ແທນ ແລະ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຂາດ​ເຂົ້າ​ກິນ​ຢ່າງ​ຫລີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້.

​ການ​ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ໃນ​ເຂດ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ
​ການ​ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ໃນ​ເຂດ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ

ທາງ​ດ້ານ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ ຫລື ADB ໃຫ້​ນ​ການຢືນ​ຢັນ​ວ່າໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ປີ 2018 ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້ເຂົ້າ​ນາ​ປີ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ 90,600 ເຮັກຕາ ຄິ​ດ​ເປັນ 12 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນ​ການ ປີນັ້ນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຜົນຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ໃນ​ລາວໂດຍ​ກົງ ແລະ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດັ່ງ​ກ່​າວ ຈຶ່ງ​ມີ​ແຕ່​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຊາວ​ນາ​ ຊາວ​ສວນລາວ ​ທຳ​ການ​ປູກ​ພືດລະ​ດູ​ແລ້ງໃນ​ປີ 2019 ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຄື​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 100,000 ເຮັກຕາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜົນ​ຜະ​ລິດ 525,300 ໂຕນ ຫລື​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 32 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່ ປີ 2018 ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ຊາວ​ນາ​ ຊາວ​ສວນລາວ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງໃນ​ທຸກ​ດ້ານ.

ຫາກ​ແຕ່ການ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ໃນ​ຕົວ​ຈິງນັ້ນ ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ງ່າຍ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີ ທີ່​ເຄີຍ​ເກີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ສະ​ເລ່ຍ 60,000 ໂຕນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ນັ້ນ ກໍໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ເຫຼືອ​ພຽງ 6,000 ໂຕນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ປີ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການປູກ​ເຂົ້ານາ​ແຊງໃຫ້ໄດ້ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ຈະ​ມີ​ເຂົ້າ​ກິນ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍໃນ​ປີ 2019 ນີ້ ເພາະໄພ ນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງ​ໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ເຖິງ 616,477 ຄົນ ໃນ​ລາວ. ສ່ວນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປ​ະ​ຊາ​ຂົນທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ຫລາຍກວ່າ 4,400 ຕື້​ກີບ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ກໍໄດ້​ກຳ​ນົດໃຫ້ 10 ແຂວງເປັນ​ເຂດ​ຈຸດ​ສຸມໃນ​ການ
​ປູກເຂົ້າ​ຂອງ​ຊາດ ທີ່​ຮວມ​ເຖິງ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ​ອີກດ້ວຍ. ສ່ວນ​ອີກ 9 ແຂວງ ຄືແຂວງຄຳ​
ມ່ວນ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ​, ຈຳ​ປາ​ສັກ, ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ​ວຽງ​ຈັນ, ໄຊ​ຍະ​ບຸ​ລີ, ຫຼວງ​
ນ້ຳ​ທາ, ແລະ​ ບໍ່​ແກ້ວ ຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຜົນຜະ​ລິດ​ເ​ຂົ້າ​ຮວມ​ກັນ ຄິດ​ເປັນ 85 ເປີ​ເຊັນ
ຂອງຜົນຜະ​ລິດ​ເ​ຂົ້າ ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ລາວ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າທັງ 10 ແຂວງ​ ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ກໍປະ​ເຊີນກັບ
ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງໜັກ ໃນ​ປີ 2018 ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ຈຶ່ງສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່ 3
ລ້ານ 6 ແສນ​ໂຕນໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແຜນ​ການ​ໄດ້​ວາງ​ເອົາ​ໄວ້​ເຖິງ 4 ລ້ານ 2 ແສນ​ໂຕນໃນ​
ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

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