ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວຈະເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 2 ເທົ່າຕົວ ໃນປີ 2021 ໂດຍມີ ສາເຫດມາຈາກການເປີດການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນທ້າຍປີ 2021 ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.
ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຖະແຫຼງ
ວ່າການຊົມໃຊ້ ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນພາຍຫລັງການເປີດ ການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນທ້າຍປີ 2021 ຍັງຈະ
ເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 2 ເທົ່າຕົວ ຈາກລະດັບປັດ
ຈຸບັນ ເພາະວ່າ ການເປີດການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງ
ສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະດຶງດູດເອົາການລົງທຶນ
ຈາກ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄໍາມະນີ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນວ່າ:
“ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ 1,222 ເມກາວັດ ຕາມແຜນ ການຄາດຄະເນນີ້ ຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນປີນຶ່ງ 7-8 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ. ແຕ່ໃນໄລຍະຫລັງໆ
ນີ້ ຄາດວ່າໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2021 ເຫັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້ານີ້ ຈະ ເພີ້ມຂຶ້ນເທົ່າໂຕຍ້ອນສາເຫດວ່າ ຫລາຍກິດຈະການ ເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຄວາມໄວສູງມີຄວາມສໍາເລັດແລ້ວ ກະຫລາຍກິດຈະການ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການ
ສ້າງຕັ້ງ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.”
ໃນປັດຈຸບັນລາວມີແຫລ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ 71 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 9,531
ເມກາວັດ, ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 50,438 ລ້ານ ກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະມີເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 2019 ນີ້ 4 ໂຄງການ ກໍຄື ໂຄງການເຂື່ອນດອນ
ສະໂຮງ, ເຂື່ອນນ້ຳງຽບ 1, ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລະ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຊຶ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ລາວມີລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄປຂາຍໃຫ້ໄທ 1,460 ລ້ານ ໂດລາ
ໃນຕະລອດປີ 2019 ແລະຍັງເຫລືອພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້
ພາຍໃນປະເທດເກີນກວ່າ 14,400 ກິໂລວັດ/ໂມງ ຕໍ່ປີ.
ທ່ານ ຄຳມະນີ ຢືນຢັນອີກດ້ວຍວ່າ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຕ້ອງການທີ່ຈະເລັ່ງການຮັບ
ຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃຫ້ໄວຂຶ້ນແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານລະບົບສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ຍັງບໍ່
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັບກຳປູເຈຍທີ່ຕ້ອງການຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນ
ປະລິມານລວມ 1,700 ເມກາວັດ. ຫາກແຕ່ການຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວດັ່ງກ່າວນີ້ຈະ
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດຊຶ່ງລັດ
ຖະບານກຳປູເຈຍໄດ້ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການວາງແນວສາຍສົ່ງກະແສ
ໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄປພາກເໜືອຂອງກຳປູເຈຍ.
ໃນປັດຈຸບັນກຳປູເຈຍຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 200 ເມກາວັດເທົ່ານັ້ນ
ເນື່ອງຈາກວ່າມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນຫວຽດນາມໄດ້ຕົກລົງ
ຈະຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃນປະລິມານ 5,000 ເມກາວັດ ໃນປີ 2025. ທາງດ້ານມາເລເຊຍ
ກໍໄດ້ຕົກລົງຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 300 ເມກາວັດ ທັງຍັງໄດ້ເຈລະຈາກັບລັດຖະ
ບານສິງກະໂປ ເພື່ອໃຫ້ເລັ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງເຂົ້າດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງ
ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາວ ສາມາດສົ່ງໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປໂດຍຜ່ານໄທ ແລະມາເລເຊຍ
ໄດ້ຕາມການຕົກລົງທີ່ທັງ 4 ປະເທດ ມີຮ່ວມກັນນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍສາເຫດ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍເນື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານມາເລເຊຍຕ້ອງ
ການສຶກສາສຳຫຼວດເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດທີ່
ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການວາງແນວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງໃນປະເທດຕົນເສຍກ່ອນ.
ສ່ວນທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ລາຍງານວ່າ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ 7.5 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2019 ທຽບໃສ່ ປີ 2018 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄປຂາຍໃຫ້ໄທນັ້ນ ໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ແລະຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ໃນປີ 2020 ເພາະວ່າທາງການໄທ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາຮັບຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ 9,000 ເມກາວັດ ໃນຊ່ວງປີ 2019-2044 ນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ ໂດຍລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 100 ໂຄງການໃນປີ 2021 ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 13,000 ເມກາວັດ, ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 67,000 ລ້ານ ກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ໃນນີ້ຄິດເປັນສັດສ່ວນເຖິງ 85 ເປີເຊັນ ທີ່ຈະເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າສຳລັບສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ຫາກແຕ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານລາວ ກໍຄືການຖືກອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດສາກົນ ຄັດຄ້ານແຜນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນລາວ. ຫຼ້າສຸດ ກຸ່ມພັນທະມິດປົກປ້ອງແມ່ນ້ຳຂອງ (Save the Mekong) ແລະເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ 8 ຈັງຫວັດໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳຂອງ ຫຼວງພະບາງ ແລະທຸກໂຄງການເຂື່ອນຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນ.
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