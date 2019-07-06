ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບສຳປະທານທີ່ດິນຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຈຳນວນ 438 ຕອນທີ່ເປັນພື້ນທີ່ສຳປະທານ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດວ່າ ໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຫຼືບໍ່ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ນາຍົກລັດຖມົນຕີລາວ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບສຳປະທານ ທີ່ດິນຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຈຳນວນ 438 ຕອນທີ່ເປັນພື້ນທີ່ສຳປະທານຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດ ວ່າໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນໄປຕາມສັນຍາການລົງທຶນໃນລາວຫຼືບໍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນທີ່
ສຳປະທານທີ່ດິນສຳລັບການສຳຫຼວດແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດນັ້ນ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການ
ກວດສອບຢ່າງລະອຽດ ເນື່ອງຈາກຖືເປັນກິດຈະການສຳປະທານທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ດິນ
ໃນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຖະແຫຼງ
ຢືນຢັນວ່າ ການສຳຫຼວດຫາແຫຼ່ງແຮ່ທາດຕ່າງໆ ໃນລາວ ໄດ້ສຳຫຼວດ ພົບແຮ່ທາດ
ແລ້ວ ກວ່າ 570 ແຫຼ່ງ ຊຶ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິໂລແມັດມົນທົນ
ຫຼືເກີນກວ່າ 68 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງລາວ. ໂດຍໃນນີ້ ທາງການລາວ
ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານແກ່ບໍລິສັດເອກກະຊົນ
ລາວແລະຕ່າງຊາດ ໄປແລ້ວ ເຖິງ 649 ບໍລິສັດ ໃນ 942 ກິດຈະການສຳຫຼວດແລະ
ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນປັດຈະບັນ.
ຫາກແຕ່ ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍອມຮັບວ່າລັດຖະບານລາວ
ຕົກເປັນຝ່າຍທີ່ເສຍປຽບໃນໂຄງການທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນຢ່າງຍາວນານ
ໃຫ້ແກ່ເອກກະຊົນລາວແລະຕ່າງຊາດໄປແລ້ວນັ້ນ ໂດຍຈາກການກວດກາ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ພົບວ່າໂຄງການສຳປະທານທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍ່ນຳເງິນລົງທຶນເຂົ້າມາດຳເນີນໂຄງການຢ່າງແທ້ຈິງ ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ໂຄງການເກີດການຊັກຊ້າໃນທຸກດ້ານ ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບກໍຄື
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບກະຊວງແຜນການແລະ
ການລົງທຶນນັ້ນ ກໍບໍ່ມີການກວດສອບໂຄງການທີ່ໃຫ້ສຳປະທານໄປແລ້ວ ແຕ່ຢ່າງໃດ
ດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນທອງ ຢືນຢັນວ່າ: "ທຸກມື້ນີ້ ໄທເຮົາກະເສຍປຽບເດ່ ໃນເມື່ອອະນຸຍາດ
ສຳປະທານແລ້ວລະແມ່ນໃຜຄຸ້ມຄອງ ຈັກແມ່ນກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ຈັກແມ່ນ
ກະຊວງລົງທຶນ ຍົກຕົວຢ່າງສຳປະທານບາງຕອນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 99 ປີ
ມາດຽວນີ້ ບໍ່ແມ່ນຮອດ 10 ປາຍປີແລ້ວຫວະ ບໍ່ທັນໄດ້ພັດທະນາອີຫຍັງມີແຕ່
ບ່ອນເຮັດໃຫ້ຄົນໄປຍ່າງຕີກ໊ອຟຫັ້ນ ການພັດທະນາອັນອື່ນໆ ກະບໍ່ທັນມີອີຫຍັງ
ຄັນກໍລະນີໃນແບບນີ້ ມັນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ເຮົາກະຕ້ອງໄດ້
ເບິ່ງວ່າ ເຮົາຊິແກ້ໄຂແບບໃດ ອັນນີ້ກະຄືຊິແມ່ນລະດັບກະຊວງຈະຕ້ອງໄດ້ກະຕຸກ
ຊຸກຍູ້."
ທ່ານບຸນທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຍັກຍອກເອົາທີ່ດິນຂອງລັດແລະການສໍ້ໂກງ
ເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍບັນດາພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວເປັນ
ບັນຫາໃຫຍ່ຂຶ້ນ ນັບມື້ ແລະໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະນະທີ່ການເກັບກຳ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກຍັກຍອກໄປ ຫຼືຈັບຈອງເອົາຢ່າງບໍ່ຖືກ
ກົດໝາຍນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ເພາະວ່າອຳນາດການປົກຄອງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະມີຄຳສັ່ງແລະໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນຳໄປແລ້ວ
ກໍຕາມ
ທັງນີ້ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ
ເພື່ອສຶກສາ-ວິໄຈແລະວິເຄາະບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2017
ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຫົວໜ້າຄະນະທີ່ມີຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເປັນກຳ
ມະການ ແລະມີກອງເລຂາຢູ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ດ້ວຍ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃນປີ 2017-2018 ກໍສາມາດຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ
ທີ່ຖືກຍັກຍອກກັບຄືນມາໄດ້ ຄິດເປັນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ.
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