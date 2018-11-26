ການສຳຫລວດເພື່ອປັກປັນເຂດແດນໃນລຳແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງໄທ ກັບລາວ
ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ນັກອະນຸລັດສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານການ
ລະເບີດແກ້ງເພື່ອຮອງຮັບການເດີນເຮືອໃນແມ່ນ້ຳຂອງ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງໄທ ໃນຄະນະກຳມາທິການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງລາວ
ກັບໄທຢືນຢັນວ່າ ຄະະນະປະຕິບັດງານຂອງທາງການລາວ-ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງ
ແຜນທີ່ແມ່ນໍ້າຂອງສະບັບໃໝ່ ທີ່ມີມາດຕາສ່ວນ 1/25,000 ໄດ້ແລ້ວ ໃນຈຳນວນ
115 ເລກໝາຍ ແລະໄດ້ດຳເນີນການຖ່າຍທອດເສັ້ນຊາຍແດນລົງໃນແຜນທີ່ແມ່ນໍ້າ
ຂອງສະບັບໃໝ່ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ລວມທັງໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະວັດແທກດ້ວຍ
ເຄື່ອງຮັບສັນຍານລະບົບດາວທຽມ GPS ຕາມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ເບື້ອງໄທໄດ້ 167
ຈຸດ ແລະຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນງາມຮ່ວມກັນເລື້ອຍມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.
ການດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຄະ
ນະກຳມາທິການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ຄັ້ງທີ 11 ເມື່ອວັນທີ 17-19
ມັງກອນ 2018 ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ໂດຍມີທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະ
ທ່ານດອນ ປະລະມັດວິໄນ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ແລະໄທ
ເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນນັ້ນ ໄດ້ຕົກລົງກຳນົດເປົ້າໝາຍການປັກປັນເຂດ
ແດນທາງບົກ ແລະ ເຂດແດນທາງນໍ້າລະຫວ່າງກັນ ໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດໃນປີ 2020 ແລະ
ປີ 2021 ຕາມລຳດັບ. ຫາກແຕ່ກໍຖືເປັນການເລື່ອນກຳນົດຈາກເດີມເຖິງ 2-3 ປີ ເພາະ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ເມື່ອຕົ້ນປີ 2015 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກ
ລົງຈະປັກປັນເຂດແດນໃຫ້ສຳເລັດທັງໝົດໃນປີ 2018 ນັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບໃນປີ 2018-2019 ຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮ່ວມລາວ-ໄທກໍຈະໄດ້
ຮ່ວມກັນລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງຢູ່ບໍລິເວນພູຜາໝົ່ນ, ບໍລິເວນ 3 ບ້ານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ,
ແລະ ທີ່ບໍລິເວນຕົ້ນກຳເນີດຂອງແມ່ນໍ້າເຫືອງ ໂດຍທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຄະ
ນະປະຕິບັດງານຮ່ວມທາງດ້ານກົດໝາຍສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງການ
ແກ້ໄຂຈຸດຄົງຄ້າງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
ນັບແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ ທາງການ ລາວ-ໄທ ສາມາດຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນລະ
ຫວ່າງກັນໄດ້ແລ້ວ ໃນໄລຍະທາງລວມ 676 ກິໂລແມັດ ແລະ ໄດ້ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍ
ແດນໄປແລ້ວ 210 ຫຼັກ ຄິດເປັນ 93 ເປີເຊັນ ຂອງເຂດແດນທາງບົກທັງໝົດ ຈຶ່ງເຫຼືອ
ອີກປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ໃນ 14 ພື້ນທີ່ ທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງຮ່ວມກັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນ
ຮູບປະທຳ ໃນປີ 2020. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງ ດຳເນີນການໃນທຸກວິທີທາງ ເພື່ອ
ຕົກລົງປັກປັກເຂດແດນທັງໃນແມ່ນໍ້າເຫືອງແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2021
ອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ນອກຈາກການປັກປັນເຂດແດນ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທດັ່ງກ່າວແລ້ວ ການພັດທະ
ນາ ການເດີນເຮືອ ໃນລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ-ພະມ້າ-ລາວ-ໄທ
ກໍນັບເປັນອີກບັນຫານຶ່ງ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດແດນໃນແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງລາວ-
ໄທ ເພາະຈະຕ້ອງມີການລະເບີດແກ້ງຫີນອອກຈາກເສັ້ນທາງເດີນເຮືອ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນແກ້ງຄອນຜີຫລົງໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງແຂວງບໍ່ແກ້ວຂອງລາວ ກັບຈັງຫວັດ
ຊຽງຣາຍຂອງໄທນັ້ນ ຊຶ່ງຕໍ່ບັນຫາດຽວກັນນີ້ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ເພື່ອການອະນຸລັກ
ສິ່ງແວດລ້ອມໃນແມ່ນນ້ຳຂອງ ກໍຍັງສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານການລະເບີດແກ້ງຄອນຜີຫລົງນັ້ນ
ຢູ່ເລື້ອຍມາ ແລະຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານໄທຍົກເລີກແຜນການເດືອນເຮືອອີກ
ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນິວັດ ຮ້ອຍແກ້ວ ຜູ້ນຳເຄື່ອຂ່າຍຍປະຊາຊົນໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
ເຣົາໃນຖານະຄົນທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ກໍຢູ່ກັບແມ່ນນ້ຳຂອງມານານ ເຣົາຄິດວ່າ ໂຄງການ
ນີ້ນັ້ນ ມັນໄມ່ເປັນປະໂຫຍດກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ມິໜຳຊ້ຳ ຍັງຈະສ້າງຜົນກະທົບມາກ
ມາຍ ໃຫ້ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບ ທີ່ໃຫຍ່ຫລວງມາກ ເພາະແມ່ນ້ຳຂອງ
ນັ້ນ ເປັນແມ່ນ້ຳປຽບສະເໝືອນເສັ້ນເລືອດຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຄະນະລັດຖະມົນຕີ
ຈະຕ້ອງມີການທົບທວນເລື້ອງນີ້.
ການເດີນເຮືອໃນແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນປະກອບມີທ່າເຮືອ 4 ແຫ່ງໃນຈີນ, 6 ແຫ່ງໃນລາວ,
2 ແຫ່ງໃນມຽນມາ ແລະ 2 ແຫ່ງໃນໄທ. ແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປເຖິງທ່າເຮືອປາຍ
ທາງທີ່ຫລວງພະບາງໄດ້ເລີຍ ເພາະມີແກ້ງຄອນຜີຫລົງທີ່ຂວາງກັ້ນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອ
ທີ່ເປັນເຂດແດນລະຫວ່າງລາວ ກັບໄທດັ່ງກ່າວ.
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