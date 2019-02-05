ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນມາດຕະການ ຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແຕ່ຈະໃຫ້ການສົ່ງເສີມການແປຮູບໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ສຳເລັດຮູບເພື່ອສົ່ງອກກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫຼງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ ຍັງຈະດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໄປຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຈະລົງໂທດຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ. ສ່ວນໄມ້ທີ່ຢຶດໄດ້ນັ້ນກໍຕ້ອງຂາຍໃຫ້ກັບໂຮງງານແປຮູບໄມ້ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ສຳລັບຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບານລາວກໍຍັງຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ບໍລິສັດເອກກະຊົນລົງທຶນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະສາມາດຕັດໄມ້ທີ່ປູກເພື່ອນຳມາແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຮວມທັງໄມ້ທີ່ພວກເຮົາຍຶດເອົາມາ ຫຼືວ່າອັນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຂາຍເຂົ້າໂຮງງານກໍຕ້ອງຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບເພື່ອສົ່ງອອກ. ລັດຖະບານໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄມ້ປູກຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນຳມາຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຜະລິດເປັນສຳເລັດຮູບ ເພື່ອສົ່ງຂາຍ ຫຼືວ່າໃຊ້ພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະເວລາດຽວກັນນັ້ນ ຕ້ອງສະກັດກັ້ນສຸດຂີດເລື້ອງການໄປຕັດໄມ້ທຳມະຊາດເພື່ອສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ.”
ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ມີການອອກຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານໄມ້
ທີ່ບໍ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ 952 ແຫ່ງຈາກທີ່ເຄີຍມີຢູ່ທັງໝົດ 2,102 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຍັງເຫລືອໂຮງງານໄມ້ 1,150 ແຫ່ງ ໃນປັດຈຸບັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ທຳການຍຶດ
ໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະນຳອອກປະມູນຂາຍ ໃຫ້ກັບພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນປະເທດໄດ້
ເງິນເຂົ້າລັດຖະບານແລ້ວໃນມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 34 ຕື້ກີບ ແລະເກືອບ 2 ລ້ານ ໂດລາ.
ທັງນີ້ ໂດຍໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດ
ຂາດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ມີຄຳສັ່ງປິດ ໂຮງງານປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ 1,545 ແຫ່ງ ຈາກການກວດກາທັງໝົດ
2,857 ແຫ່ງ ໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ຜ່ານມາ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຂະໜາດກາງ 355 ແຫ່ງ ແລະໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 1,190
ແຫ່ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງກວດພົບການລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຈຳນວນ 630
ກໍລະນີ ຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ 700 ຄົນ ໃນນີ້ຮວມເຖິງພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ
ທີ່ຮ່ວມກະທຳຄວາມຜິດດ້ວຍ 421 ຄົນ ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ສັ່ງປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງ ເພາະວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະຄ້າໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ໃນນີ້ເປັນໂຮງເລື່ອຍ ທີ່ບໍ່ມີໃບ
ອະນຸຍາດເຖິງ 1,186 ແຫ່ງ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ນອກຈາກຈະມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ່ມການປົກ
ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 37,000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ໂດຍແນໃສ່ການເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ
ໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 37,000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ໂດຍແນໃສ່ການເພີ້ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ
70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເຖິງປີ 2020
ໂດຍຊຸກຍູ້ການປູກຕົ້ນໄມ້ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະເຂດຊົນລະປະທານ
ຕ່າງໆ ຮວມທັງຈະຕ້ອງຍຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງດ້ວຍ ແລ້ວກໍຍັງແນ
ໃສ່ການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະເປັນທີ່ຍອມ
ຮັບໃນສະຫະພາບຢູໂຣບອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງທີ່ຜ່ານມາຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າຂອງລາວ ກັບ
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍໄດ້ເຈລະຈາກັນແລ້ວ 2 ຄັ້ງ ແລະໃນປັດຈຸບັນກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາຈົນກວ່າວ່າ ທາງການລາວ ຈະສາມາດຢຸດການລັກລອບຕັດໄມ້ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ຈຶ່ງຈະມີການພິຈາລະນາ ເປີດຕະຫລາດຢູໂຣບ ເພື່ອຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ຈາກລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າ ການກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
ກໍປະເມີນວ່າ ສະພາບປ່າໄມ້ໃນລາວ ຍັງມີຄວາມໜາແໜ້ນເຫຼືອຢູ່ 40 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນ
ທີ່ທັງໝົດ ຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າໃນຊ່ວງປີ 2019 ຫາ 2020 ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງເພີ້ມ
ການປົກຫູ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 15 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ. ສ່ວນອົງການອະນຸລັກ
ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ Global Witness ລາຍງານວ່າ ເຂດ ທີ່ມີການລັກລອບຕັດໄມ້
ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືເຂດທີ່ຕິດຕໍ່ຊາຍແດນກັບ ຫວຽດນາມ ທີ່ຮວມເຖິງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດນາກາຍ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ