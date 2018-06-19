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ນຍ. ລາວເວົ້າວ່າ ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ສາມາດ ຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກ ການ​ເປັນປະເທດ ດ້ອຍ ພັດທະນາ​ໄດ້​ ໃນ​ 2020

ນາຍຄູ ຢູ່ໂຮງຮຽນຊົນນະບົດແຫ່ງນຶ່ງ ອູ້ມລູກນ້ອຍ ເຂົ້າມາສອນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນນໍາ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍອມຮັບວ່າ ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ສາມາດນໍາພາ​ປະ​ເທດ​ຊາດໃຫ້
ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກການ​ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ​ໄດ້ ​ໃນ​ປີ 2020 ​ເພາະວ່າ​ການ
​ພັດທະນາ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ບໍ່ມີ​ຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຖະ​ແຫລ​ງຍອມຮັບຕໍ່ກອງ​ປະຊຸມ​ສະ​ໄໝສາ
ມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ 8 ທີ່​ໄຂ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ມິຖຸນາ
​ແລະ​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​ເຖິງ​ວັນ​ທີ 29 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ
ນາ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ​ສັງຄົມ​ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2001 ​ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກໍາໜົດເປົ້າໝາຍທີ່​ຈະ​
ນໍາພາປະ​ເທດ​ລາວ​ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ ໃນປີ 2020 ນັ້ນ
ຈະບໍ່ສາມາດ​ບັນລຸ​ດ​ເປົ້າໝາຍທີ່​ວາງ​ໄວ້.

ທັງນີ້ກໍ​ເພາະຄະນະກຳມະການ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍ ເພື່ອການພັດທະນາ ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍ
ງານສະເພາະກິດ ໃນສະພາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຖະແຫລງການວ່າ ລັດຖະບານລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ
ທີ່ເປັນເກນມາດຕະຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຊຶ່ງເມື່ອປະເມີນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂອງລັດຖະບານລາວດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະຫລຸດພົ້ນ
ອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ ໃນປີ 2024 ເປັນຢ່າງຊ້າ.

ບັນດາຜູ້ນໍາສູງສຸດຂອງລາວຖ່າຍຮູບຢູ່ໜ້າຫ້ອງການປະທານປະເທດລາວໃນປີ 2017
ບັນດາຜູ້ນໍາສູງສຸດຂອງລາວຖ່າຍຮູບຢູ່ໜ້າຫ້ອງການປະທານປະເທດລາວໃນປີ 2017

ໂດຍທັງ 2 ເງື່ອນໄຂທີ່ລັດຖະບານລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວນັ້ນ ກໍຄືເກນ
ມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າຂອງຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ທີ່ເກນມາດຕະຖານ
ຂັ້ນຕໍ່າຂອງສະຫະປະຊາຊາດກຳນົດໄວ້ ທີ່ລະດັບ 1,230 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ແຕ່ລັດຖະບານ
ລາວ ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວທີ່ລະດັບ 1,996 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ແລະດັດຊະນີຊັບ
ສິນມະນຸດ (HAI) ຊຶ່ງເກນມາດຕະຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ທີ່ອັດຕາ
ສະເລ່ຍ 66 ເປີເຊັນ ລັດຖະບານລາວ ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວທີ່ອັດຕາສະ
ເລ່ຍ 72.8 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງເຫຼືອພຽງດັດຊະນີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ (EVI) ຊຶ່ງ
​ເກນ​ມາດຕະຖານກຳນົດໄວ້ ທີ່ລະດັບຕໍ່າກວ່າ 36.2 ເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານລາວ
ຍັງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 33.7 ເປີເຊັນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ທອງ​ລຸນຍອມຮັບ​ວ່າ

ທ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວຄໍາປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມ​ສະ​ໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນປີ 2018
ທ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວຄໍາປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມ​ສະ​ໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນປີ 2018

“ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຈະ​ອອກ​ໄດ້ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ລະ​ແມ່ນ GNI ລາຍ​ໄດ້ແຫ່ງຊາດ ຖ້າ​
ບັນລຸ 1,230 ໂດລາ ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ແລ້ວ ​ແຕ່​ວ່າລາວ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໄດ້ 1,996 ໂດລາຕໍ່ຄົນ
ຕໍ່​ປີ​ ແລ້ວ ບັດ​ນີ້ ດັດຊະນີ​ອັນ​ນຶ່ງ ​ແມ່ນ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດຕ້ອງ​ສູງ​ກວ່າ 66 ເປີ
ເຊັນ ​ແຕ່​ເຂົາ​ມາ survey ​ເບິ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້ 72.8 ເປີເຊັນ ​ແຕ່​ວ່າ​ດັດຊະນີ
ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດຈະ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຕໍ່າກວ່າ 32 ​ແຕ່​ໃນ​ຕົວ​ຈິງ​ພວກ​ເຮົາ
​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 33.7 ເປີເຊັນ. ໝາຍຄວາມ​ວ່າ ປີ 2020 ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ສາມາດ​ອອ​ກ​
ໄດ້​ເທື່ອ.”

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານທອງລຸນ ກໍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະ
ລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ​ແລະ​ການຫລຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດ
ທະນານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍ່ມີຄົນຍາກຈົນເຫຼືອຢູ່ໃນລາວເລີຍແຕ່ຢ່າງໃດ ຫາກແຕ່ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຢູ່ ມີກິນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວເມື່ອເຈັບປ່ວຍ
ລູກຫລານໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີການຜະລິດສິນຄ້າແລະສະບຽງອາ
ຫານທີ່ກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຂະນະ​ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ລະບຸວ່າລັດຖະ
ບານ​ລາວ​ບໍ່​ສາມາດ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ໃນ 6 ດ້ານ ກໍ​ຄື​ເດັກ​ອາຍຸ​ຕໍ່າ
ກວ່າ 5 ປີ​ ຍັງ​ມີ​ສ່ວນສູງ​ຕໍ່າ​ກວ່າ​ເກນ​ເຖິງ 38 ​ເປີ​ເຊັນ​ ສ່ວນ​ເດັກ​ທີ່​ມີ​ນໍ້າໜັກ​ຕໍ່າ​ກວ່າ​
ເກນກໍ​ຍັງ​ມີ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ເຖິງ 27 ​ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອັດຕາການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ​ແລະ​
ຮຽນ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ປີ​ທີ 5 ກໍ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຊັກ​ຊ້າ. ສ່ວນ​ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ເດັກ​ອາຍຸ
​ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ​ກໍຍັງສູງ​ເຖິງ 45 ຕໍ່ 1,000 ຄົນ ໃນຂະນະ​ທີ່​ອັດຕາ​ການ​ຕາຍຂອງ​ແມ່ຍິງ
​ທີ່​ຖືພາ​ກໍ​ສູງ​ເຖິງ 197 ຕໍ່ 1 ​ແສນ​ຄົນ ສ່ວນ​ແມ່​ທີ່​ເກີດ​ລູກ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ
ຈາກແພດ ຫລື ພະຍາບານ ​ກໍ​ມີ​ພຽງ 53.9 ​ເປີ​ເຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນໃນປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ.

ສ່ວນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ກໍຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນປີ 2017 ຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງກັບເຂດຊົນນະບົດມີການແຕກໂຕນ
ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຈະເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນະຄອນ
ວຽງຈັນຍັງເຫຼືອພຽງ 1 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມທຸກຈົນຢູ່ທີ່ແຂວງສາລະວັນ
ຍັງສູງເຖິງ 49.8 ເປີເຊັນ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ.

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