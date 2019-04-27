ລັດຖະບານມຽນມາ ຕົກລົງຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ 300 ເມກາວັດ ໃນປີ 2021
ສ່ວນທາງການລາວ ຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າ ທາງການໄທ ຈະເພີ້ີ້ມການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າ
ຈາກລາວ ເປັນ 9,500 ເມກາວັດ ໃນປີ 2021 ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຖະແຫຼງ
ຢືນຢັນວ່າ ທາງການລັດຖະບານມຽນມາ ໄດ້ຕົກລົງຈະຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ
ໃນປະລິມານ 300 ເມກາວັດ ນັບແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ທັງຍັງຈະພິຈາລະນາ ຮັບຊື້
ເພີ້ມຂຶ້ນຕາມລະດັບຂອງຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນເຂດລັດສານ
ໃນພາກເໜືອຂອງມຽນມາເປັນຫຼັກ.
ໂດຍທາງການລາວ ໄດ້ເຈລະຈາຮ່ວມກັນກັບທາງການຫວຽດນາມ ກຳປູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູເຈຍ ມາເລເຊຍ
ສິງກະໂປ ມຽນມາແລະໄທ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາເພິ້ມການຮັບຊື້ພະລັງ
ງານໄຟຟ້າ ຈາກລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຈະຮັບຊື້
ໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃນປະລິມານ 5,000 ເມກາວັດ ນັບແຕ່ປີ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປນັ້ນ ກໍໄດ້
ຂໍໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 7,000-9,000 ເມກາວັດ ສ່ວນມາເລເຊຍນັ້ນ ກໍຂໍໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 300
ເປັນ 500 ເມກາວັດ ແລະກຳປູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູເຈຍຈາກ 200 ເປັນ 500 ເມກາວັດ.
ສ່ວນການເຈລະຈາກັບທາງການສິງກະໂປນັ້ນ ທາງການລາວ ໄດ້ຂໍໃຫ້ເລັ່ງຈັດທຳຂໍ້ຕົກ
ລົງກັບມາເລເຊຍ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງເຂົ້າດ້ວຍກັນ
ເພື່ອທີ່ວ່າລາວ ຈະໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ໄປຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປໄດ້ ໂດຍຜ່ານໄທ ແລະມາ
ເລເຊຍ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ທັງ 4 ປະເທດ ທີ່ມີຢູ່ຮ່ວມກັນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ
ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງການລາວ ຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າ ທາງການໄທ ຈະພິຈາລະນາ
ຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 9,000 ເປັນ 9,500 ເມກາວັດ ນັບແຕ່ປີ
2017 ເປັນຕົ້ນໄປອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຢືນຢັນວ່າ: “ພວກເຮົາ ກໍໄດ້ມີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີການສົມທົບປະສານກັນ
ລະຫວ່າງໄຟຟ້າລາວ ກັບທາງການໄຟຟ້າຝ່າຍະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະຄາດວ່າ
ພວກເຮົາຈະສົ່ງຕື່ມອີກປະມານ 3,500 ເມກາວັດ ປັດຈຸບັນນີ້ ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍແລ້ວ
ພວກເຮົາມີຮວມກັນທັງໝົດ 6,000 ເມກາວັດ ທັງເຂື່ອນທີ່ສົ່ງແລ້ວ ທັງເຂື່ອນທີ່ເຊັນ
ແລ້ວ ແລະຕຽມຈະສົ່ງໃນປີ 2021 ນີ້ ແລະບວກໃສ່ອີກ 3,500 ເປັນ 9,500 ເມກາ
ວັດ ອັນນີ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີການພັດທະນາ.”
ທ່ານຄຳມະນີ ຢືນຢັນວ່າ ທາງການຫວຽດນາມ ຕ້ອງການຈະເລັ່ງການຮັບຊື້ ກະແສ
ໄຟຟ້າຈາກລາວໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນດ້ານລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ
ທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ຈຶ່ງໄດ້ເຈລະຈາເພື່ອຕົກລົງ ໃນລາຍລະອຽດຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ.
ທາງດ້ານ ທ່ານຕີ ໂນຣິນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຂອງກຳປູເຈຍ
ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ຈະຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ 200 ເມກາວັດ
ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ນັບແຕ່ປີ 2019-2021 ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ
ຂາດແຄນ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນກຳປູເຈຍ ທັງຍັງຈະມີການພິຈາລະນາ ຮັບຊື້ໄຟຟ້າ
ລາວເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຖ້າຫາກວ່າ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ກຳປູເຈຍເພີ້ມຂຶ້ນ.
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສະໂຮງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 260 ເມກາວັດ ໂດຍຈະສາມາດ
ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ ໃນປະລິມານ 2,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ຕໍ່ປີ ທີ່ລົງທຶນ
ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Mega First Berhad ຈາກມາເລເຊຍ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຮວມ
500 ລ້ານໂດລາ ໂດຍພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ສ່ວນຫຼາຍຈະຕອບສະໜອງ
ໃຫ້ກັບເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີ່ພັນດອນໃນເຂດເມືອງໂຂງ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການການລົງທຶນ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານ 9,800 ເຮັກຕາ ແລະຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນຮວມເຖິງ
10,000 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອພັດທະນາເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະວັດທະນະທຳ
ທີ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຄົບວົງຈອນ ພາຍໃນປີ 2025.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 61 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ
ຮວມກວ່າ 7,200 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 37,000
ລ້ານກິໂລວັດຕໍ່ໂມງ ຕໍ່ປີ ສ່ວນທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ລາຍງານວ່າ
ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວ ໃນປີ 2018 ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາ
ສະເລ່ຍ 7.5 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກພະລັງງານຂອງລາວ
ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະ ການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ໄປຂາຍໃຫ້ໄທ ໄດ້ປັບປຸງຕົວ
ສູງຂຶ້ນ ເຖິງ 23 ເປີເຊັນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.
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