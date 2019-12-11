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​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ລາວ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຕົວ​ຈິງ ​ບໍ່​ເຖິງ 5 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ດິນ​ສຳ​ປະ​ທານ ທີ່ກວ້າງກວ່າ 11 ລ້ານ ເຮັກ​ຕາ

ເນື້​ອ​ທີ່ດິນ​ເຂດ​ນຶ່ງທີ່​ເປັນ​ປ່າອັນ​ກວ້າງໆ ຢູ່​ໃນ​ລາວທີ່​ໃຫ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສຳ​ປະ​ທານ​

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ອະ​ນຸ​ຍາດສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ລົງ​ທຶນລາວ ແລະ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 1,758 ໂຄງ​ການ ທີ່​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ກວ້າງກວ່າ 11 ລ້ານ ເຮັກ​ຕາ ແຕ່ກໍ​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຕົວ​ຈິງ​ບໍ່​ເຖິງ 5 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງລາຍ​ງານການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຕົວ​ຈິງ ທີ່​ໜ້ອຍກວ່າ​ຈໍ​ານວນເນື້ອ​ທີ່ດິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນ​ຸຍາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ທ່ານ ບຸນ​ປອນ ສີ​ສຸ​ລາດ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​, ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໄດ້​ອະ​ນຸຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ລົງ​ທຶນລາວ ແລະ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈຳ​ນວນ 1,758 ໂຄງ​ການ ທີ່​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ລວມ​ກັນ 11,754,417 ເຮັກ​ຕາ ແຕ່​ຈາກ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພາກ​ສະ​ໜາມ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ພົບ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ລວມ​ພຽງ​ແຕ່ 549,248 ເຮັກ​ຕາ ຊຶ່ງ​ຄິດ​ເປັນ 4.67 ເປີ​ເຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ໃນ​ນີ້​ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ ໂດຍ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ລະ​ດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຈຳ​ນວນ​ເຖິງ 1,331 ໂຄງ​ການນັ້ນ ອັ​ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ທີ່​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ບໍ່​ສາ​ມາດກວດ​ກາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງອີກດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ດ້ານ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບຸນ​ປອນ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ນະໂຍບາຍທີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນບັນຫາທີ່ຟົດເດືອດ ແລະການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມານີ້ ເຫັນວ່າ ປະສິດທິພາບບໍ່ສູງພໍເທົ່າໃດ, ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນຫັ້ນເປັນລາຍ
ຮັບໃຫຍ່ ເປັນລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແຕ່ວ່າ ການນໍາໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວຂອງພວກເຮົາ ໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ ເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຊຶ່ງທຽບໃສ່ລາຍຮັບທົ່ວໄປ.”

ປົດ​ສ​ເຕີ ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ເລື້ອງ​ດິນ ທີ່​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ທ່ານ ມາ​ວານ ມາ​ແຄັນ-ມາ​ຄາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງບາງກອກ
ປົດ​ສ​ເຕີ ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ເລື້ອງ​ດິນ ທີ່​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ທ່ານ ມາ​ວານ ມາ​ແຄັນ-ມາ​ຄາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງບາງກອກ

ທັງ​ນີ້ທ່ານບຸນ​ທອງ ຈິດ​ມະ​ນີ ຮອງ​ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ລັດ​ຖະບານ
ລາວ ຕົກ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ທີ່​ເສຍ​ປຽບ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນຢ່າງ​ຍາວ
ນານ ໃຫ້​ແກ່ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ​ແລະ​ຕ່າງ​ຊາດ ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ໂດຍ​ຈາກ​ການກວດ​ກາ
​ໃນ​ໄລຍະຜ່ານ​ມາ ພົບ​ວ່າ ໂຄງ​ການ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ຂະ​ໜາດໃຫຍ່ ບໍ່​ໄດ້ ປະ​ຕິ​ບັດ
​ຕາມ​ສັນ​ຍາ ໂດຍສະ​ເພາະ ແມ່ນ​ການ​ບໍ່​ນຳ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມາ​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງ​ການ
ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ ​ເກີດ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນໂຄງ​ການສ່ວນໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່
​ກະ​ຊວງ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ກັບ​ ກະ​ຊວງແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ນັ້ນ ກໍ​ບໍ່​ມີ​ການກວດ​ສອບ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໃຫ້ສຳ​ປະ​ທານ ໄປ​ແລ້ວ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບຸນ​ທອງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
"ທຸກ​ມື້​ນີ້ ໄທ​ເຮົາ​ກະ​ເສຍ​ປຽບ​ເດ່ ໃນ​ເມື່ອອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ແລ້ວລະ​ແມ່ນ​ໃຜ​ຄຸ້ມ​
ຄອງ ຈັກ​ແມ່ນ​ກະ​ຊ​ວງຊັບ ຈັກ​ແມ່ນກະ​ຊວງ​ລົງ​ທຶນ ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ​ສຳ​ປະ​ທານ​ບາງ
​ຕອນຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ 99 ປີ ມາ​ດຽວ​ນີ້ ບໍ່​ແມ່ນ​ຮອດ 10 ປາຍ​ປີ​ແລ້ວ​ຫວະ
ບໍ່​ທັນໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ອີ່​ຫຍັງມີ​ແຕ່​ບ່ອນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ໄປ​ຍ່າງ​ຕີກ໊ອ​ຟ​ຫັ້ນ ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​
ອັນ​ອື່ນໆ ກະ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ອີ່​ຫຍັງ ຄັນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໃນ​ແບບ​ນີ້ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ບໍ ຫຼື​ວ່າ​ແນວ​
ໃດ ອັນ​ນີ້​ເຮົາ​ກະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເບິ່ງວ່າ ເຮົາ​ຊິ​ແກ້​ໄຂ​ແບບ​ໃດ ອັນ​ນີ້​ກະ​ຄື​ຊິ​ແມ່ນລະ​ດັບ​ກະ
​ຊວງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້."

ທ່ານບຸນ​ທອງ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ຍັກ​ຍອກເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ແລະ​ການ​ສໍ້​ໂກງ
​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ເປັນ​
ບັນ​ຫາ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນນັບ​ມື້ ແລະ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ເກັບ​ກຳ​
ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຖືກ​ຍັກ​ຍອກ​ໄປ ຫຼື​ຈັບ​ຈອງ​ເອົາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຖືກ
​ກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ເພາະ​ວ່າອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ
ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າລັດ​ຖະ​ບານ​ຈະ​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ ແລະ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໄປ​ແລ້ວ
ກໍ​ຕາມ

ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ​ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ສອບ​ສຳ​ປະ​ທານ ທີ່​ດິນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ຈຳ​ນວນ 438 ຕອນ ​ທີ່​ເປັນພື້ນທີ່​ສຳ​ປະ​ທານຂອງ​ບັນ​ດາບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ ວ່າ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຕາມ​ສັນ​ຍາການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ ​ຫຼື​ບໍ່ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສຳ​ປະ​ທານທີ່​ດິນໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ແລະ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ນັ້ນ ຈະ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ເນື່ອງ​ຈາກ​ຖື​ເປັນ​ກິດ​ຈະ​ການສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່ກວາມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່ດິນຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ
​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດໃນ​ລາວ. ທັງ​ນີ້ໂດຍໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະສະ​ເພາະ​ກິດເພື່ອຮັບຜິດຊອບ
ທັງການກວດກາ, ການສຶກ​ສາ-ວິ​ໄຈ​ແລະ​ວິ​ເຄາະການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດອີກ​
ດ້ວຍຊຶ່ງ​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ ສາ​ມາດ​ຍຶດ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດທີ່​ຖືກ​ຍັກ​ຍອກໄປ​ກັບ​ຄືນ​ມາໄດ້​ແລ້ວ
ຫລາຍ​ໝື່ນເຮັກ​ຕາໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດນັບ​ແຕ່​ປີ 2017 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ສ່ວນ ທ່ານ​ຄຳ​ມະ​ນີ ອິນ​ທິ​ລາດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແລະ​ບໍ່​ແຮ່ ຖະ​ແຫຼງ
​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ສຳ​ຫຼວດແຫຼ່ງ​ແຮ່​ທາດ​ຕ່າງໆ ໃນ​ລາວ ໄດ້​ສຳ​ຫຼວດພົບ​ແຮ່​ທາດ​ແລ້ວ
ກວ່າ 570 ແຫຼ່ງ ຊຶ່ງກວາມ​ເອົາ​ເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມົນ​ທົນ ຄິດເປັນ
68 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ລາວ. ​ໃນ​ນີ້ ທາງ​ການ​ລາວ ທັງ​ໃນຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ ​ທ້ອງ​ຖິ່ນກໍ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ​ແລະ ຕ່າງ​ຊາດໄປ​ແລ້ວ ເຖິງ 649 ບໍ​ລິ​ສັດ ໃນ 942 ກິດ​ຈະ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ​ແລະ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດໃນທົ່ວປະເທດລາວ​.

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