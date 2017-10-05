ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ກອງທັບມີພາລະໜ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ.
ພົນໂທຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ພາລະໜ້າ ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 100 ເປີເຊັນກໍຄືການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ໃນທຸກພື້ນທີ່ ທີ່ທາງລົດໄຟຜ່ານ ທັງຍັງຈະຕ້ອງກວດກາທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃນສັງຄົມ ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນໂທຈັນສະໝອນ ໄດ້ໃຫ້ການເນັ້ນຢໍ້າວ່າ:
“ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ພາກສະໜາມ ມັນມີການພົວພັນກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພື້ນທີ່ໃດ ກໍຈະຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກ ອໍານາດການປົກຄອງຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃຫ້ຮັບປະກັນ ເພາະບໍ່ແມ່ນແຕ່ໜ້າທີ່ ທີ່ຈະກວດຄົ້ນ ເກັບກູ້ລະເບີດເທົ່ານັ້ນ ພວກສະຫາຍຍັງຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງບັນດາຄົນບໍ່ດີ ຍັງຈະເລັດລອດສ້າງບັນຫາໃຫ້ພວກເຮົາ ໝາຍຄວາມວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະກອບສ່ວນໃນການກໍ່ສ້າງ ຮາກຖານ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນລາວເປັນພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດຄົ້ນ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຫລື UXO ທີ່ຕົກຄ້າງຕະ
ຫລອດພື້ນທີ່ທີ່ເປັນເຂດ ແລວທາງ ແລະທີ່ຕັ້ງສະຖານີລົດໄຟອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງຜ່ານມາກໍປາ
ກົດວ່າ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີກົມໃຫຍ່ແສນາທິການເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍກົງນັ້ນ ກໍໄດ້ດໍາເນີນການກວດຄົ້ນພື້ນທີ່ໄດ້ແລ້ວ 314,682 ເຮັກຕາ, ສໍາຫລວດ
ແລະເຈາະທາງທໍລະນີສາດໃນພື້ນທີ່ 125,625 ເຮັກຕາ, ແລະເກັບກູ້ລະເບີດໄດ້ 145
ໜ່ວຍ. ສ່ວນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ກໍຈະທໍາການກວດຄົ້ນ ແລະເກັບກູ້ລະ
ເບີດທັງໝົດ ໃນຕະຫລອດເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 36 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ.
ທາງດ້ານທ່ານ ອາຄົມເຕີມພິທະຍາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂອງໄທ ກໍຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກໃນໄທເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວແລະຈີນນັ້ນໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ແລະອະນຸມັດແຜນການໂດຍຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງໄທຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂດຍໄດ້ແບ່ງເປັນສອງໄລຍະ ຄືໄລຍະທີ 1 ແມ່ນເສັ້ນທາງຈາກບາງກອກໄປກາໂຄລາດ ກັບໄລຍະທີ 2 ຈາກໂຄລາດໄປຫາໜອງຄາຍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ໂດຍມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດ ແລະເປີດບໍລິການໃນປີ 2021 ຊຶ່ງຖືເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt-One Road) ທີ່ລິເລີ້ມໂດຍລັດຖະບານຈີນ.
ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟ ໄທ-ຈີນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຄືເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່ລາວເປັນສູນ
ກາງການເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນເອງ ເຊິ່ງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນລາວ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈີນ ແລະ
ໄທ ມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງແລ້ວສຳເລັດ ພາຍໃນ 60 ເດືອນ ນັບຈາກພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງ
ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ 25 ທັນວາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ.
ທັງນີ້ ມີ 11 ບໍລິສັດ ຈີນ ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະໄດ້ນຳໃຊ້ແຮງງານ ທີ່ມີປະສົບການຈາກຈີນຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ ເຊັ່ນຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະຕ້ອງນຳ
ໃຊ້ແຮງງານຈາກຈີນ 5,000 ກວ່າຄົນ ເນື່ອງຈາກທາງລົດໄຟຈະຕ້ອງຜ່ານເຂດແຂວງ
ອຸດົມໄຊເຖິງ 126.6 ກິໂລແມັດ ຄິດເປັນ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງເສັ້ນທາງທັງໝົດໃນລາວ.
ທັງຍັງຈະຕ້ອງກໍ່ສ້າງຂົວ ແລະເຈາະອຸໂມງ ຄິດເປັນ 40 ເປີເຊັນຂອງທາງລົດໄຟ.
ສ່ວນໃນແຂວງຫລວງພະບາງ ກໍຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຈາກຈີນ 3,000 ກວ່າຄົນ ເພື່ອສ້າງ
ທາງລົດໄຟທີ່ຍາວ 80 ກິໂລແມັດ, 1 ສະຖານີໃຫຍ່, 4 ສະຖານີຍ່ອຍ, ຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າ
ຂອງ 1 ແຫ່ງ ແລະອຸໂມງ 6 ແຫ່ງ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ
ກັບຈີນ ໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 6,000 ລ້ານໂດລາທີ່ກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນຂອງຈີນ ມີໄລຍະທາງ 417 ກິໂລແມັດ
ຈາກດ່ານບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຜ່ານອຸດົມໄຊ-ຫຼວງພະບາງ-ຊຽງຂວາງ-ວັງວຽງ
ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍລາງລົດໄຟກວ້າງ 1.435 ແມັດໂດຍຂະບວນລົດທີ່
ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 120 ແລະ 160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວ
ໂມງຕາມລຳດັບ.
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