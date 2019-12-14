ທາງການລາວປັບຂຶ້ນລາຄາຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນຢູ່ເລື້ອຍແຕ່ກັບບໍ່ມີມາດຕະການກວດສອບ ເຂັ້ມງວດນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດລັກລອບຄ້າຂາຍນ້ຳມັນ
ເຖື່ອນເພີ້ມຂຶ້ນ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານກ້ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າເປີດເຜີຍວ່າ ການປັບຂຶ້ນລາ ຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຈຳໜ່າຍເພີ້ມຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ 700-810 ກີບຕໍ່ລິດເມື່ອ
ສົມທຽບລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ ກັບເດືອນທັນວາ 2019 ນີ້ ນອກຈາກຈະກະທົບຕໍ່ຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພາະລາຄາສິນຄ້າອຸປະ
ໂພກບໍລິໂພກໄດ້ປັບຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນທຸກລາຍການແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ກາຍເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດສະແຫວງຫາ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄ້າຂາຍນ້ຳມັນລັກລອບ
ນ້ຳເຂົ້າມາໃນລາວ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າພາສີອາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ການລັກລອບດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສ່ວນຕ່າງ
ຂອງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີອາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ໃນ
ອັດຕາ 39 ເປີເຊັນ ສຳລັບນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ, 34 ເປີເຊັນສຳລັບນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳ
ມະດາ, 24 ເປີເຊັນສຳລັບນໍ້າມັນກາຊວນນັ້ນ ໂດຍເມື່ອປະກອບກັບການກວດກາຂອງ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບກໍບໍ່ເຂັ້ມງວດ ທັງຍັງມີປະສິດທິພາບຕໍ່າດ້ວຍແລ້ວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ມີການລັກ ລອບຄ້າຂາຍນໍ້າມັນເຖື່ອນເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະເປັນຂະບວນການ
ທີ່ຮູ້ກັນເປັນການພາຍ ໃນລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ຫລືເຈົ້າຂອງປໍ້າ ກັບຜູ້ຈັດຫານໍ້າມັນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຈາກການສອບຖາມເຈົ້າຂອງປໍ້າ ບາງປໍ້ານີ້ກະແມ່ນເຈົ້າຂອງປໍ້າສະໝັກໃຈຊື້ມາເອງ ບາງປໍ້າກະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ກະແມ່ນວ່າ ທາງບໍລິລັດໃຫຍ່ຫັ້ນ ມັນມີສອງແງ່ເນາະ ອັນນີີ້
ເພາະວ່າມັນຈະມີແຕ່ລະມື້ ມັນຈະມີຜູ້ຕິດຕໍ່ຂາຍນໍ້າມັນ ໂດຍສະເພາະຫລະແມ່ນລູກ
ຄ້າລາຍໃຫຍ່ໃສ່ລົດຮຸນໄດແລ້ວ ແກ່ໃສ່ເປັນຟຸ້ຍ ເປັນຟຸ້ຍ ໄປຂາຍໃຫ້ລາຄາຖືກ ມີ
ກໍາໄລແລ້ວກະຊື້ ເປັນແນວນັ້ນດຽວນີ້.”
ໂດຍການປັບຂຶ້ນລາຄາຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນໃນຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາຈຳໜ່າຍ
ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດໄດ້ປັບຂຶ້ນມາຢູ່ທີ່ 10,560 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ 9,240
ກີບຕໍ່ລິດ ແລະກາຊວນ 8,630 ກີບຕໍ່ລິດໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ແລະແຂວງວຽງຈັນ.
ສ່ວນແຂວງອື່ນໆນັ້ນ ກໍມີລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ 30 ກີບເຖິງ 760 ກີບ ຕໍ່ລິດ
ຊຶ່ງກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບໄລຍະທາງຂອງການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ ໂດຍແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນເຂດທີ່ນ້ຳມັນ
ມີລາຄາຈຳໜ່າຍສູງທີ່ສຸດ ຄືນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 9,870 ກີບຕໍ່ລິດ, ກາຊວນ
9,370 ກີບ ຕໍ່ລິດ ແລະບໍ່ມີການຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດແຕ່ຢ່າງໃດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຈີເປີດເຜີຍວ່າ ການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ
ທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງຊາດໃນລາວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການລັກລອບຄ້າຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ ເຂົ້າມາໃນລາວໄດ້ເຖິງ 16 ດ່ານຊາຍແດນດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກວດກາໄດ້ຢ່າງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ທັງຍັງປາກົດວ່າມີການລັກລອບຄ້າ ເອົານ້ຳມັນຄຸນພາບຕໍ່າເຂົ້າມາຂາຍໃນລາວອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນນັກເສດຖະສາດ ໃນທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ຢືນຢັນວ່າ ການຊົມໃຊ້
ນ້ຳມັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບ ການຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະເງິນເພີ້ມ
ຂຶ້ນທຸກປີ ໂດຍຄາດວ່າລາວຈະຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະເງິນເກີນກວ່າ 15 ເປີເຊັນ ຂອງ
ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ໃນປີ 2019 ທີ່ຄາດວ່າລາວຈະນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ
ຫລາຍກວ່າ 1,960 ລ້ານລິດ ເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 12 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ຊຶ່ງການ
ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ລວມເຖິງການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຈີນສໍາລັບຕອບສະໜອງ
ໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍເມື່ອຮວມກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງຈີນໃນລາວ ທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງຈໍານວນ 9 ໂຄງການກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຈີນໃນປະລິມານເກີນກວ່າ 100 ລ້ານ ລິດໃນປີ 2019 ນີ້ ອັນ ເປັນການນໍາເຂົ້ານ້ຳມັນໂດຍໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນດາບໍລິສັດ ປະເທດອື່ນໆ ທີ່ລົງທຶນໃນລາວນັ້ນເອງ.
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