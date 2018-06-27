ລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ຈະເພີ້ມການສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ,
ກໍາປູເຈຍ, ແລະມຽນມາ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍຄາດວ່າ ທັງ 3 ປະເທດຈະຊື້ກະແສ
ໄຟຟ້າ ຈາກລາວຫຼາຍກວ່າ 6,000 ເມກາວັດ. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກ
ບາງກອກ.
ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາໃນພາກພະລັງງານໄຟຟ້າ
ໃນລາວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອ
ຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດຢ່າງພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ມີການສົ່ງ
ອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມະນີ
ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາວຽກພະລັງງານ ທີ່ມີລັກສະນະ
ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍໂຕທີ່ໜັກແໜ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະມີດ້ານທີ່ໄດ້
ຮັບການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຊຶ່ງຜົນສຳເລັດທີ່ກ້າວກະໂດດໃນການພັດທະ
ນາດ້ານນີ້ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດຂອງພວກເຮົານີ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະມີສ່ວນເພີ້ມຂຶ້ນໃນການສົ່ງອອກ.”
ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານສິຣິ ຈິຣະພົງພັນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ
ຂອງໄທຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການທີ່ໄທມີປະລິມານພະລັງງານໄຟຟ້າສໍາຮອງໃນລະດັບ
ທີ່ເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນເຖິງ 39 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະເມື່ອພິຈາ
ລະນາປະກອບກັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 3 ເປີເຊັນ
ຕໍ່ປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດການໄດ້ວ່ານັບຈາກປັດຈຸບັນໄປຈົນເຖິງປີ 2026 ປະເທດ
ໄທບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຊື້ ຫຼືນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ
ອີກແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທັງນີ້ ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ 9,000 ເມກາວັດ
ໃນຊ່ວງປີ 2019-2044 ແຕ່ວ່າໃນປີ 2021 ລາວຈະມີແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ
ໄດ້ເຖິງ 13,000 ເມກາວັດ ແລະຄາດວ່າ ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນລາວ
ຈະມີປະລິມານລວມ 2,862 ເມກາວັດໃນປີ 2021 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາວ ມີປະລິມານ
ພະລັງງານໄຟຟ້າເກີນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນແລະຈະຕ້ອງສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນປະລິມານລວມ 1,138 ເມກາວັດ ໂດຍປະເທດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ
ໃນການຂະຫຍາຍການສົ່ງອອກພະລັງງານຂອງລາວກໍຄືຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ
ແລະມຽນມານັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ ລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ຕົກລົງຈະຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິ
ມານລວມເຖິງ 5,000 ເມກາວັດພາຍໃນປີ 2025 ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາລັດວິສາຫະກິດ
ໄຟຟ້າຫວຽດນາມ (EVN) ກໍໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນ
ເຊກອງ, ໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າຊໍາ, ໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າໝໍ້, ແລະໂຄງການເຂື່ອນເຊ
ຂະໝານ ທັງຍັງໄດ້ທໍາການກໍ່ສ້າງແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ ທີ່ມີຂະໜາດ
220 KV ແລະ 500 KV ເພື່ອຮອງຮັບການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ໄປຫວຽດນາມ
ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນລັດຖະບານກໍາປູເຈຍ ກໍໄດ້ຕົກລົງໃນຫລັກການວ່າ ຈະຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກ
ລາວ ໃນປະລິມານລວມເຖິງ 1,000 ເມກາວັດ ພາຍໃນປີ 2025. ຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍ
ຂໍ້ຈໍາກັດໃນດ້ານເງິນທຶນສໍາລັບນໍາໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ
ຈາກລາວ ໄປກໍາປູເຈຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກໍາປູເຈຍສາມາດນໍາເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວ
ໄດ້ພຽງ 115 ກິໂລວັດເທົ່ານັ້ນໃນປັດຈຸບັນ.
ທາງດ້ານລັດຖະບານມຽນມານັ້ນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຈະຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າ
ຈາກລາວບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 200 ເມກາວັດ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນວ່າຈະສາມາດ
ລົງນາມຮ່ວມກັນໃນສັນຍາຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ເມື່ອໃດ ເພາະວ່າລາວກັບ
ມຽນມາຍັງບໍ່ມີແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ສ່ວນລັດຖະບານມາ
ເລເຊຍ ກໍໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວຜ່ານແນວສາຍສົ່ງໃນໄທ ໃນປະລິມານ
ລວມ 100 ເມກາວັດເທົ່ານັ້ນນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ທັງນີ້ ພາຍໃນປີ 2021 ລາວຈະມີເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຖິງ 100 ໂຄງການທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ
ລວມຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 67,000 ລ້ານກິໂລ
ວັດ/ໂມງ/ປີ ໃນນີ້ເປັນແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 46 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ
6,444 ເມກາວັດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 35,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະກຳລັງ
ກໍ່ສ້າງ 54 ໂຄງການ ຊຶ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 6,618 ເມກາວັດ, ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ໄດ້ເຖິງ 32,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມີກໍານົດກໍ່ສ້າງໃຫ້ແລ້ວເສັດໃນປີ 2020-2021.
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