ລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານລາວຈາກສ່ວນແບ່ງໃນການຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ ເພາະວ່າຍັງຢູ່ໄລຍະທີ່ກຸ່ມລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງນຳລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄປຊຳລະໜີ້ສິນເງິນກູ້.
ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຖະແຫຼງ
ຍອມຮັບວ່າ ລັດຖະບານລາວມີລາຍໄດ້ຈາກສ່ວນແບ່ງໃນການຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນຕ່າງໆ ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ ເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນໄລຍະທີ່ບັນດາຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ແລະໄດ້ຜະລິດພະລັງງງານໄຟຟ້າອອກຂາຍທັງພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວນັ້ນ ຈະຕ້ອງນຳລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄປຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານຕ່າງໆ ໃນຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ຍັງມີຜົນກຳໄລ
ໂດຍມີພຽງລາຍຮັບສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການຜ່ອນຊໍາລະໜີ້ເງິນກູ້ ແລະຜົນຕອບແທນ
ຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄການເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ
ຈາກຄ່າສຳປະທານແລະອາກອນລາຍໄດ້ເປັນດ້ານຫລັກ. ສ່ວນລາຍໄດ້ທີ່ເປັນສ່ວນແບ່ງ
ຈາກຜົນກຳໄລນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ນັບແຕ່ປີ 2029 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະຈະ
ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ເມື່ອໂຄງການຕ່າງໆໄດ້ໂອນມາເປັນຂອງລັດຖະບານ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄໍາມະນີ
ຢືນຢັນວ່າ :
“ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນໄລະຍະຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນກັບບັນດາສະຖາບັນໃຫ້ເງິນກູ້ດ່ວນ
ຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບທີ່ເຂົ້າລັດຖະບານໂດຍກົງຫັ້ນຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມເຂື່ອນຫ້ວຍເຫາະ ຈະເຂົ້າມາເປັນຂອງລັດຖະ
ບານເຮົາຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍໃນຊ່ວງປີ 2029 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະລຽນ
ກັນເຂົ້າມາເປັນລຳດັບ. ໃນເວລານັ້ນພວກເຮົາຈະມີລາຍໄດ້ຢ່າງມະຫາສານເຂົ້າ
ມາແຕ່ລະໂຄງການ.”
ສ່ວນທ່ານ ສຸລິນທອນ ເລືອງຄຳສິງ ນັກຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ
(ADB) ປະຈຳ ລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວໃນປີ 2018 ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7.5 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄປຂາຍໃຫ້ໄທໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເຖິງ 23 ເປີເຊັນ. ແຕ່ວ່າເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກເມື່ອວັນທີ 23 ກໍລະກົດ
2018 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງດຳເນີນການກວດສອບທຸກໂຄງການເຂື່ອນ
ໃນເວລານີ້ ກໍຍ່ອມຈະກະທົບ ຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ໃນປີ 2019
ຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.
ທັງນີ້ ໂດຍພາຍໃນປີ 2021 ລາວຈະມີແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 100 ໂຄງ
ການທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟ
ຟ້າໄດ້ 67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ/ປີ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງ ງານໄຟຟ້າທີ່
ມີຢູ່ແລ້ວ 61 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 7,200 ເມກະວັດທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟ
ຟ້າໄດ້ເຖິງ 37,086 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ 39 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດ
ຕັ້ງລວມ 5,900 ເມກະວັດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 29,914 ລ້ານກິໂລວັດ/
ໂມງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມີກຳນົດແລ້ວສຳເລັດໃນປີ 2020-2021 ໃນນີ້ 85 ເປີເຊັນຂອງພະ
ລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດຈະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄທ
ທີ່ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃນປະລິມານລວມ 9,000 ເມກະວັດຕໍ່ປີນັບຈາກປີ
2019-2044 ນັ້ນ.
ສຳລັບໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT) ໄດ້ນຳ
ເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວໃນມູນຄ່າລວມ 48,238 ລ້ານບາດ ຫຼືປະມານ 1,462
ລ້ານໂດລາ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 23 ເປີເຊັນ. ໃນຂະ
ນະທີ່ລາວ ນຳເຂົ້າໄຟຟ້າຈາກໄທ ໃນມູນຄ່າລວມ 1,330 ລ້ານບາດເພື່ອຕອບສະໜອງ
ການຊົມໃຊ້ ໃນເຂດທີ່ລະບົບຕາໜ່າງສາຍສົ່ງ ກະແສໄຟຟ້າຂອງລາວຍັງໄປບໍ່ເຖິງ
ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ລະບົບຕາໜ່າງສາຍສົ່ງໄດ້ໄປເຖິງປະຊາຊົນແລ້ວ 1 ລ້ານກວ່າຄົວ
ເຮືອນ ຫລື 90 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ ຊຶ່ງຍັງເຫຼືອ 122,800 ກວ່າ
ຄົວເຮືອນ ທີ່ຍັງບໍ່ມາໄຟຟ້າເພື່ອຊົມໃຊ້ໃນເວລານີ້.
ຫາກແຕ່ກໍຄາດວ່າ ໄທ ຈະນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານຄົງທີ່
ນັບຈາກປີ 2019 ໄປຈົນເຖິງປີ 2027 ເພາະວ່າ ໄທ ມີໄຟຟ້າສຳຮອງເກີນຄວາມ
ຕ້ອງການ ທີ່ເປັນຈິງເຖິງ 12,000 ເມກາວັດ ຊຶ່ງຄິດເປັນ 39 ເປີເຊັນ ທີ່ເກີນລະ
ດັບການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງໄທ ໃນປັດຈຸບັນ.
ທັງນີ້ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1,579 ເມກະວັດໃນປີ 2017. ສ່ວນໃນປີ 2018 ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 2,100 ເມກະວັດ. ໂດຍ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາວ ຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2,862 ເມກະວັດໃນປີ 2020 ແລະ ເກີນກວ່າ 7,200 ເມກະວັດໃນປີ 2030.
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