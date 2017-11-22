ລັດຖະບານລາວສາມາດຈັດສັນງົບປະມານສໍາລັບພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ ແລະ
ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຕໍ່າກວ່າແຜນການ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ
ສະຫລຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາວ
ໃນສົກປີ 2017 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ
8 ທີ່ດຳເນີນ ກອງປະຊຸມນັບແຕ່ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2017 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງເປັນທາງ
ການໃນວັນທີ 17 ພະຈິກນີ້ວ່າ ລາວບໍ່ສາມາດຈັດສັນງົບປະມານສໍາລັບນໍາໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການພັດທະນາ ດ້ານການສຶກສາ ແລະການພັດທະນາລະບົບໃຫ້ບໍລິການດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຕາມແຜນການ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດກໍານົດ ໂດຍມີສາເຫດມາ
ຈາກການຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມດີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:“ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານບ້ວງບູລິມະສິດ ຕາມກົດໝາຍງົບປະມານ
ແລະມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍາໜົດເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ວຽກ
ງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຈໍານວນ 33 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2017. ສ່ວນການຈັດສັນງົບ
ປະມານໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາ ແລະສາທາລະນະສຸກ ທຽບໃສ່ລວມຍອດ ລາຍຈ່າຍ
ງົບປະມານທັງໝົດ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຍ້ອນສະ
ພາບງົບປະມານຍັງຫຍຸ້ງຍາກ. ນອກຈາກນີ້ ກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະຈໍາເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຍ
ຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານໄພພິບັດ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານ ລັດທິພອນ ອຸລາ ນັກວິຊາການດ້ານໂພສະນາການ ກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກຢືນຢັນວ່າ ມີເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ
44 ເປີເຊັນ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ທີ່ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນດ້ານໂພສະນາ
ການຢ່າງຊໍາເຮື້ອ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ ມີສ່ວນສູງ ແລະນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າເກນ
ທັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານສະໝອງ ແລະການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ
ເກນມາດຕະຖານສາກົນອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ເດັກນ້ອຍລາວປະເຊີນກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄືເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ທີ່ຄອບຄົວມີຖານະຍາກຈົນ ແລະບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ
ອີກ ເມື່ອປາກົດວ່າ ພໍ່-ແມ່ ແລະຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະໂພສະນາການສໍາລັບເດັກເລີຍ ລວມໄປ
ເຖິງການຂາດແຄນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານອີກດ້ວຍນັ້ນ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກທີ່ຈະ
ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ລາວເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່
ຍິງລາວ ໃນຂະນະທີ່ເກີດລູກ ແລະການເສຍ
ຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ຍັງມີອັດຕາສະເລ່ຍສູງ
ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ. ສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້ກໍແມ່ນດ້ວຍການພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການຂອງໂຮງໝໍແລະສຸກ
ສາລາຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນແຫ່ງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະ
ຖານສາກົນເທົ່ານັ້ນ.
ທາງດ້ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະເມີນວ່າການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2011-2015 ລັດຖະ
ບານລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດຂອງການພັດທະນາໃນ 6 ດ້ານ ກໍຄື
ເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຍັງມີສ່ວນສູງຕ່ຳກວ່າເກນ ເຖິງ 38 ເປີເຊັນ. ສ່ວນເດັກທີ່ມີ
ນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າເກນ ກໍຍັງມີອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 27 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການ
ເຂົ້າຮຽນແລະຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 5 ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊັກຊ້າ. ອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 1 ປີ ຍັງສູງເຖິງ 45 ຄົນຕໍ່ 1 ພັນຄົນ. ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່
ຍິງໃນຂະນະຖືພາກໍຍັງສູງເຖິງ 197 ຄົນ ຕໍ່ 1 ແສນຄົນ. ສ່ວນແມ່ນຍິງທີ່ເກີດລູກ
ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ ຫຼືພະຍາບານ ກໍຄຶດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ
53.9 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນກໍລາຍງານວ່າ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງໂພສະນາການສໍາລັບເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີໃນລາວ ນັບແຕ່
ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຍັງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນໄປເຖິງກາງປີ 2018 ດ້ວຍງົບປະ
ມານ 27 ລ້ານໂດລາ ທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານລາວ
ຜ່ານອົງການອາຫານໂລກນັ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານໂພສະນາການທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່
ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 140,000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະວັນ ແລະໃນນີ້ກໍມີໂຮງຮຽນ
ຫລາຍເຖິງ 1,400 ແຫ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ 7 ແຂວງ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນ
ລາວອີກດ້ວຍ.
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