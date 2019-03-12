ທາງການລາວ ຕຽມສະເໜີລາຍງານຕໍ່ເວທີການເມືອງລະດັບສູງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ
ປະຈຳປີ 2019 ໃນ 6 ດ້ານ ດ້ວຍກັນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
Ms. Katinka Weinberger ໜົວໜ້າສູນລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນຂອງຄະນະກຳມາ
ທິການເສດຖະກິດແລະສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳພາກພື້ນເອເຊຍ-ປາຊິຟິກ (UNESCAP) ເປີດເຜີຍວ່າ ທາງການລາວໃຫ້ຕຽມການນຳສະເໜີລາຍງານຕໍ່ເວທີ
ການເມືອງລະດັບສູງ ຫຼື High Level Political Forum (HLPF)ຂອງສະຫະປະຊາ
ຊາດ ທີ່ກຳນົດຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ຊຶ່ງເປັນການສະເໜີລາຍງານ
ໂດຍສະໝັກໃຈຂອງທາງການລາວກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງພາຍໃນລາວ ນັບແຕ່ປີ 2015-2018 ໃນ 6 ດ້ານ
ດ້ວຍກັນຄືດ້ານການສຶກສາ ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ
-ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະສະຖາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢ່າງແທ້ຈິງ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ປະເມີນວ່າ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 5 ປີ
ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ໃນ 6 ດ້ານ ກໍຄື ເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຍັງບໍ່ສ່ວນສູງ ຕ່ຳກວ່າເກນ ເຖິງ 38 ເປີເຊັນ
ສ່ວນເດັກທີ່ນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າເກນ ກໍມີຢູ່ເຖິງ 27 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ເດັກໄດ້ຮຽນຈົບ
ຊັ້ນປະຖົມ ກໍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຊັກຊ້າ ສ່ວນອັດຕາການເສຍຊີວິດ ຂອງເດັກອາຍຸກວ່າ
1 ປີ ກໍສູງເຖິງ 45 ຄົນ ຕໍ່ 1,000 ຄົນ ແລະການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນຂະນະ
ຖືພາ ກໍສູງ 197 ຕໍ່ 1 ແສນຄົນ ສ່ວນແມ່ຍິງ ທີ່ເກີດລູກໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກແພດ ຫຼື ພະຍາບານ ກໍມີພຽງແຕ່ 53.9 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງ
ດຳເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ໂຕຊີ້ວັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດວາງອອກ ຍັງບໍ່ທັນ
ບັນລຸໄດ້ໝົດທຸກຄາດໝາຍ ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າມາດ
ຕະຖານ ຫຼືວ່າ ເດັກນ້ອຍ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ກະຍັງຢູ່ໃນຄວາມ
ຫຼໍ່ແຫຼມຢູ່ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກກຸ່ມ 5 ປີ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ອັດຕາ
ການເກີດ ທີ່ມີແພດຊ່ວຍ ຫຼືວ່າອັດຕາປະກັນສຸຂະພາບຕ່າງໆນີ້ ຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນ
ຕໍ່ໄປ.”
ທາງດ້ານຄະນະກຳມະການວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍເພື່ອການພັດທະນາ ຂອງສະພາ
ເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານ
ລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ ທີ່ເປັນເກນມາດຕະຖານ
ໃນການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍເມື່ອ
ປະເມີນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍເຮັດໃຫ້
ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າສປປ ລາວ ຈະຫຼຸດພົ້ນ ຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້
ໃນປີ 2024.
ໂດຍ 2 ເງື່ອນໄຂ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວນັ້ນກໍຄືເກນມາດຕະ
ຖານຂັ້ນຕ່ຳ ຂອງຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ເກນມາດຕະຖານຂັ້ນຕ່ຳ
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ທີ່ລະດັບ 1,242 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ໂດຍລັດຖະບານ
ລາວສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ທີ່ລະດັບ 1,996 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ແລະດັດຊະນີ ຊັບສິນມະນຸດ
(HAI)ຊຶ່ງເກນມາດຕະຖານຢູ່ທີ່ອັດຕາສະເລັ່ຍ 72.8 ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ປີ 2015 ແລະຍັງ
ເຫຼືອພຽງດັດຊະນີຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງເສດຖະກິດ (EVI) ທີ່ເກນມາດຕະຖານ ຢູ່ທີ່
ລະດັບ 36.2 ເປີເຊັນ ຫາກແຕ່ລັດຖະບານລາວ ຍັງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 33.7 ເປີເຊັນ
ເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນກະຂວງແຜນການແລະການລົງທຶນລາຍງານວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນປີ 2018 ຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງກັບເຂດຊົນນະບົດ ມີການແຕກ
ໂຕນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາທຸກຈົນ ຂອງປະຊາຊົນໃນນະຄອນວຽງຈັນ
ຍັງເຫຼືອພຽງ 1 ເປີເຊັນ ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 5,300 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ ແຕ່ຄວາມຍາກຈົນ
ຢູ່ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ຍັງສູງເຖິງ 49.8 ເປີເຊັນ ປະຊາຊົນ ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ1,197
ໂດລາ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ.
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