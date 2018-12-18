ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງຢືມເງິນ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ ມາດຸ່ນດ່ຽງ ງົບປະມານ ແລະໃຊ້ໜີ້ ໃນປີ 2019

ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມສູງຂຶ້ນອີກ ໃນປີ 2019 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ລັດຖະບານລາວ ຍັງຈະຕ້ອງ ກູ້ຢືມເງິນມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານລາຍຈ່າຍດ້ວຍການ
ອອກພັນທະບັດ ລັດຖະບານລາວ ໃນຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຖະ
ແຫລງຍອມຮັບວ່າ ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ໃນຂະນະທີ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ກັບຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະເມື່ອປະກອບກັບ ການທີ່ລັດຖະບານລາວມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງ
ສໍາລະຄືນໜີ້ເງິນກູ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ ໃນໄລຍະ 3 ປີຕໍ່ໜ້ານີ້
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງຫາແຫລ່ງເງິນທຶນສໍາລັບນໍາມາຊໍາລະຄືນໜີ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ
ເທົ່າທັນກັບເວລາ ໂດຍທາງເລືອກທີ່ສາມາດຈະຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະ
ທໍາ ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍຄື ການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານລາວ ເພື່ອລະດົມເງິນ
ທຶນກູ້ຢືມໃນຕ່າງປະເທດ ເປັນດ້ານຫລັກ ເພາະແຫລ່ງເງິນທຶນໃນປະເທດບໍ່ພຽງພໍ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງນັ້ນເອງ, ດັ່ງທີ່ ທ່ານ ສົມດີໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຈິດໃຈກໍຢາກກູ້ຢືມຜ່ອນຜົນຫັ້ນແຫລະ ມາຊໍາລະໜີ້ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ພໍ
ແລ້ວ ກະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຊອກແລ້ວເດ່ບາດນີ້. ມັນຮອດກໍານົດແລ້ວເດ້ ໃນປີ
2021 ໄປແລ້ວພວກເຮົາສິເອົາລາຍຈ່າຍພາຍໃນ ທີ່ມັນເຫລືອສ່ວນນຶ່ງ ເພື່ອໄປ
ຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຂອງຕ່າງປະເທດ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ອອກພັນທະ
ບັດຕ່າງປະເທດ ບໍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກເດ່.”
ທາງດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວເປີດ
ເຜີຍວ່າລັດຖະບານລາວຍັງຕ້ອງພະເຊີນກັບສະພາວະການເປັນໜີ້ພາກລັດເພີ້ມຂຶ້ນ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການກູ້ຢືມເງິນ ທັງພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະ
ເທດເພື່ອນຳມາໃຊ້ສຳລັບການດຸ່ນດ່ຽງທາງດ້ານງົບປະມານລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍ
ຮັບຂອງລັດຖະບານລາວໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປີ 2016 ນັ້ນ ຖືເປັນປີທຳ
ອິດທີ່ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະ
ລິດຕະພັນລວມ (GDP) ແລະຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 65.3 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP
ໃນປີ 2018 ແລະເກີນກວ່າ 66 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ອີກດ້ວຍ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກລະບຸວ່າການກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ນັບເປັນ
ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໂດຍໃນປີ
2016 ລັດຖະບານລາວມີໜີ້ຕ່າງປະເທດ ແລະໜີ້ພາຍໃນຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ
9,550 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 10,530 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ໃນປີ 2017 ສ່ວນປີ 2018 ກໍຄາດວ່າລັດຖະບານລາວຈະມີໜີ້ສິນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຫຼາຍ
ກວ່າ 12,104 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທັງຍັງຄາດໝາຍວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 13,491
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2019 ຕາມລຳດັບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງແຜນການທີ່ຈະຄວບຄຸມສະພາວະ
ການເປັນໜີ້ດັ່ງກ່າວດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກໍຄືການຈຳກັດການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າ
ບໍ່ເກີນ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ຊຶ່ງເປັນການຍາກ ທີ່ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ຈິງ ເພາະລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໄວ້
ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີໃນຊ່ວງປີ 2016-2020 ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າ GDP
ສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ທີ່ລະດັບ 24.8 ລ້ານກີບ ຫຼື 3,100 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນໃນປີ 2020 ນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດໃນ
ລະດັບທີ່ສູງກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຖິງ3-4 ເທົ່າໃນແຕ່ລະປີນັ້ນເອງ.
ຫາກແຕ່ວ່າການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍເພາະ
ວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຊຸກຍູ້ພາກກະສິກຳປ່າໄມ້ໃຫ້ຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນໃນ
ອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 3.2 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ສ່ວນພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະພາກບໍລິການ
ຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ 9.3 ເປີເຊັນ ແລະ 8.9 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງລະດົມເງິນທຶນທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃນມູນຄ່າ
ລວມເຖິງ 27,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງປີ 2016-2020 ໃນຂະນະທີ່ພາກ
ການຜະລິດດັ່ງກ່າວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍພຽງ 2 ເປີເຊັນ ກັບ 6 ເປີເຊັນ,
ແລະ 7 ເປີເຊັນ ຕາມລໍາດັບ ໃນປີ 2018 ນີ້.
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