ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານໄມ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
952 ແຫ່ງ ພ້ອມທັງ ຍຶດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະນຳອອກປະມູນຂາຍໄດ້ເງິນເຂົ້າລັດແລ້ວ
ເກືອບ 2 ລ້ານໂດລາ ກັບ 34 ຕື້ກວ່າກີບ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງ
ນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະແຫລງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍໃນຮອບ 1 ປີ ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການອອກຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານໄມ້
ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 952 ແຫ່ງຈາກທີ່ເຄີຍມີຢູ່ທັງໝົດ 2,102 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຍັງເຫລືອໂຮງງານໄມ້ 1,150 ແຫ່ງ ໃນປັດຈຸບັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ທຳການຍຶດ
ໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະນຳອອກປະມູນຂາຍ ໃຫ້ກັບພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນປະເທດໄດ້
ເງິນເຂົ້າລັດຖະບານແລ້ວເກືອບ 2 ລ້ານ ກັບ 34 ຕື້ກວ່າກີບ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ຢືນຢັນວ່າ
“ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ສາມາດປະມູນຂາຍໄມ້ ແລະຍຶດເອົາ
ເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້ແລ້ວເກືອບເກືອບ 2 ລ້ານ, 34 ຕື້ວ່າກີບ. ກ່ອນຄໍາສັ່ງເລກທີ 15
ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໄມ້ ທັງໝົດ ຢູ່ປະເທດເຮົານີ້ 2,102 ໂຮງງານ ແລະພາຍຫລັງ
ປະກາດນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ກວດກາຄືນ, ຍຸບເລີກ ໂຮງງານໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດ
ຕະຖານເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ຢູ່ທົ່ວປະເທດຍັງເຫລືອປະມານ
1,150 ແຫ່ງ.”
ທັງນີ້ ໂດຍໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດ
ຂາດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ມີຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ 1,545 ແຫ່ງ ຈາກການກວດກາທັງໝົດ
2,857 ແຫ່ງ ໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ຜ່ານມາ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຂະໜາດກາງ 355 ແຫ່ງ ແລະໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 1,190
ແຫ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງກວດພົບການລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຈຳນວນ 630 ກໍ
ລະນີ, ຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ 700 ຄົນ ໃນນີ້ຮວມເຖິງພະນັກງານຂອງລັດຖະບານທີ່
ຮ່ວມກະທຳຄວາມຜິດອີກດ້ວຍ 421 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ສັ່ງ
ປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງ ເພາະວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ
ຄ້າໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ໃນນີ້ເປັນໂຮງເລື່ອຍທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເຖິງ 1,186 ແຫ່ງ.
ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະມີເປົ້າໝາຍເພື່ອ
ເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 37,000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ໂດຍແນໃສ່ການເພີ້ມການປົກ
ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຕາມແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ງ
ຊາດເຖິງປີ 2020 ໂດຍຊຸກຍູ້ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ
ເຂດຊົນລະປະທານຕ່າງໆ ຮວມທັງຈະຕ້ອງຍຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ
ອີກດ້ວຍ ແລ້ວກໍຍັງແນໃສ່ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະ
ຖານແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຕະຫລາດຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະພາບ
ຢູໂຣບອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງທີ່ຜ່ານມາຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າຂອງລາວ ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ
ກໍໄດ້ເຈລະຈາກັນແລ້ວ 2 ຄັ້ງ ແລະກໍຍັງສືບຕໍ່ການເຈລະຈາ ຈົນກວ່າສະຫະພາບຢູໂຣບ
ຈະໝັ້ນໃຈວ່າ ລັດຖະບານລາວ ສາມາດຢຸດການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ໄດ້ຢ່າງ
ແທ້ຈິງແລ້ວຈຶ່ງຈະມີການພິຈາລະນາເປີດຕະຫລາດຢູໂຣບ ເພື່ອຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້ສຳເລັດຮູບຈາກລາວຢ່າງເປັນທາງການ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
ກໍປະເມີນວ່າ ສະພາບປ່າໄມ້ໃນລາວ ຍັງມີຄວາມໜາແໜ້ນເຫຼືອຢູ່ 40 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນ
ທີ່ທັງໝົດ ຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າໃນຊ່ວງປີ 2018 ຫາ 2020 ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງເພີ້ມ
ການປົກຫູ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ. ສ່ວນອົງການອະນຸລັກ
ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ Global Witness ລາຍງານວ່າ ເຂດທີ່ມີການລັກລອບຕັດໄມ້
ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືເຂດທີ່ຕິດຕໍ່ຊາຍແດນກັບຫວຽດນາມ ທີ່ຮວມເຖິງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດນາກາຍ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ໂດຍພື້ນທີ່ ທີ່ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວສາມາດຈັບກຸມຜູ້ລັກລອບ
ຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດຄືພື້ນທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຊຶ່ງສາມາດຈັບກຸມສະມາຊິກ
ແກ້ງລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍໄດ້ເຖິງ 246 ຄົນ. ໃນນີ້ເປັນຊາວຫຽວດ
ນາມ 80 ຄົນ ແລະຊາວຈີນ 1 ຄົນ. ສ່ວນຍັງເຫລືອ ກໍແມ່ນປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຮັບຈ້າງຕັດ
ໄມ້ ແລ້ວລັກລອບຂົນສົ່ງຈາກລາວ ໄປຍັງຊາຍແດນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ. .
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