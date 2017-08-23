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ລາວ

ລາວ ກັບກໍາປູເຈຍຕົກລົງຈະ ສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັນ ເພື່ອປັກປັນ ຊາຍແດນຢ່າງສັນຕິ

ພວກທະຫານຊາຍແດນກໍາປູເຈຍ ທີ່ພາກັນປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນລາວ

ທາງ​ການ​ລາວກັບກໍາປູເຈຍ ຕົກລົງຈະປັກປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນດ້ວຍການເຈ
ລະຈາຢ່າງສັນຕິ ໂດຍຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ 13% ຂອງເຂດແດນທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງປັກປັນຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ.

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ທ່ານແພງສະຫວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ ສັງກັດ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ພາຍຫລັງທີ່ມີ
ບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ບໍລິເວນ ຊາຍແດນລາວ ກັບກໍາພູເຈຍໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2017
ທີ່ຜ່ານມາ ສະພາບການກໍໄດ້ກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລ້ວໃນຂະນະນີ້ ອັນ
ເນື່ອງມາຈາກການຕົກລົງຮ່ວມກັນ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ.

ເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງການຕົກລົງລະຫວ່າງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​
ໃນ​ຄັ້ງນີ້ ກໍ​ຄື​ການ​ຖອນ​ກໍາລັງ​ທະຫານ​ທັງໝົດຂອງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພື້ນທີ່ ທີ່​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ​ໃນ​ເຂດ​ແກ້ງ​ຕອມ​ຄອຍ ກັບ​ຫ້ວຍ​ຕະ​ເງົາທີ່​ເປັນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ລະຫວ່າງ​ເມືອງ​ສະໜາມ​ໄຊ ​ໃນ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະປືກັບ​ເມືອງ​ແສນປາງ ​ໃນ​ແຂວງ​ສະ​ຕຶງ​ເຕັງ (ຊຽງ​ແຕງ) ຂອງ​ກໍາ​ປູເຈຍ ໂດຍ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ດັ້ງ​ເດີມ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ​ທ່ານ​ຮຸນ ​ເຊ​ນ ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຢຸດ​ການກໍ່ສ້າງ​ຖະໜົນ​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 13 ສິງຫາ​ເປັນຕົ້ນມາ.

ທ່ານນາຍົກທອງລຸນສີສຸລິດຂອງລາວ ແລະທ່ານນາຍົກ ຮຸນ ເຊນຂອງກໍາປູເຈຍ ຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັນ
ທ່ານນາຍົກທອງລຸນສີສຸລິດຂອງລາວ ແລະທ່ານນາຍົກ ຮຸນ ເຊນຂອງກໍາປູເຈຍ ຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັນ

ພ້ອມ​ກັນນີ້ ນາ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີລາວ ​ແລະ​ກໍາປູ​ເຈຍ ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງ ກ່ຽວກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ດ້ວຍ​ການ​ເຈລະຈາ​ຢ່າງ​ສັນຕິ ​ໂດຍ​ມອບໝາຍ​ໃຫ້​ຄະນະ​ກໍາມະການ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ກໍ​ຄື​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຂອງ​ທັງ​ສອງປະ​ເທດ​ເປັນ​ພາກສ່ວນທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ເຈລະຈາ ​ເພື່ອ​ຕົກລົງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຕໍ່​ໄປ ດັ່ງ​ທີ່​ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ໃນໂອກາດ​ການ​ຖະ​ແຫລງ ຂ່າວ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ທ່ານ​ຮຸນ​ ເຊ​ນ ຢູ່​ທີ່​ນະຄອນ​ວຽງຈັນ ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 12 ສິງຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ:

“ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ສອງ​ນາຍົກ ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ​ຕົກລົງ​ກັນ​ວ່າ ຄະນະ​ກໍາມະການ​ຊາຍ​ແດນ ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ສອງ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຈະ​ສືບຕໍ່ປຶກສາ​ຫາລື ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຊາຍ​ແດນ ທີ່​ບໍ່ທັນ​ຕົກລົງ​ປັກ​ຫລັກ​ຊາຍ​ນໍາ​ກັນ ​ໃຫ້​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ໄດ້ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມໝັ້ນ​ໃຈ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ສອງ​ນາ​ຍົກ ຈະ​ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນຢ່າງ​ເປັນ​ປົກະຕິ ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຊາຍແດນ ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.”

ທັງ​ນີ້ທາງ​ການ​ລາວ ​ແລະ​ກໍາປູ​ເຈຍ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສໍາ​ຫລວດ​ເພື່ອ​ປັກ​ຫລັກ​ຊາຍ​ແດນ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ໃນ​ປີ 1995 ​ແລະ​ໄດ້​ເລີ່​ມການ​ສໍາ​ຫລວດ​ໃນ​ພາກ​ຕົວ​ຈິງ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2000 ​ເປັນຕົ້ນມາ ​ໂດຍ​ມາ​ເຖິງ​ປັດຈຸບັນ ກໍ​ສາມາດ​ຕົກລົງ​ປັກ​ຫລັກໝາຍຊາຍ​ແດ​ນຮ່ວມ​ກັນ​ໄດ້​ແລ້ວ 121 ຫລັກ​ໃນ​ໄລຍະ​ທາງ 465 ກິ​ໄລ​ແມັດ ທີ່​ຄິດ​ເປັນ 87 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຊາຍ​ແດນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ໄລຍະ​ຍາວ ທັງໝົດ 535 ກິ​ໂລແມັດ ຈຶ່ງ​ຍັງ​ເຫລືອ​ພຽງ 70 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຫລື 13 ​ເປີ​ເຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕົກລົງ​ປັກ​ປັນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຕໍ່​ໄປ.

ທາງ​ດ້ານ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ໄທ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ຍັງ​ເຫ​ລື​ອ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຢູ່​ໃນ 14 ​ເນື້ອທີ່​ລະຫວ່າງ​ໄປ ກັບ​ລາວ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕົກລົງ​ປັກ​ຫລັກໝາຍຊາຍ​ແດນ​ລະຫວ່າງ​ກັນ​ໃຫ້​ໄດ້ ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ ​ແລະ​ຕໍ່ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ທຸກ​ວິທີ​ທາງ ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ກັນ​ປັກ​ປັນ​ເຂດ​ແດນ​ທາງ​ນໍ້າ​ລະຫວ່າງ​ກັນ ​ທັງ​ໃນ​ແມ່​ນໍ້າ​ເຫືອງ ​ແລະ​ແມ່​ນໍ້າ​ຂອງນັ້ນ​ໃຫ້​ສໍາ​ເລັດ​ທັງໝົດ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2018 ຕໍ່​ໄປ.

ທາງ​ການ​ລາວ-​ໄທ ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ສໍາ​ຫລວດ​ ແລະປັກ​ປັນ​ເຂດ​ແດນ​ທາງບົກ​ລະຫວ່າງ​ກັນ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1997 ​ເປັນ​ຕົ້ນມາ ​ໂດຍ​ສາມາດຕົກລົງ​ປັກ​ປັນ​ເຂດ​ແດນ​ລະຫວ່າງ​ກັນ​ໄດ້​ແລ້ວໃນ​ລະຍະ​ທາງ​ລວມ 676 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັກ​ຫລັກໝາຍຊາຍ​ແດນ​ໄປ​ແລ້ວ 210 ຫລັກ ຄິດ​ເປັນ 93 ​ເປີ​ເຊັນຂອງ​ເຂດ​ແດ​ນທາງບົກ​ທັງໝົດລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດຈຶ່ງ​ຍັງ​ເຫລືອ​ປະມານ 50 ກິ​ໂລ​ແມັດ ທີ່​ຍັງ​ຕົກລົງ​ກັນ​ບໍ່ທັນ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ອ້າງ​ແຜນ ທີ່​ຄົນ​ລະສະ​ບັບ ​ແລະ​ການ​ຕີ​ຄວາມໝາຍ​ໃນ​ສົນທິສັນຍາ​ສະຫຍາມ-ຝຣັ່ງ ສະບັບ​ປີ 1926 ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ລວມ​ເຖິງ​ສະພາບຂອງ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ໃນ​ພື້ນທີ່​ດັ່ງກ່າວ ກໍ​ໄດ້​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ເວລາອີກ​ດ້ວຍ.

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