ລາວ ກັບກໍາປູເຈຍຕົກລົງຈະ ສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັນ ເພື່ອປັກປັນ ຊາຍແດນຢ່າງສັນຕິ

ທາງການລາວກັບກໍາປູເຈຍ ຕົກລົງຈະປັກປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນດ້ວຍການເຈ
ລະຈາຢ່າງສັນຕິ ໂດຍຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ 13% ຂອງເຂດແດນທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງປັກປັນຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານແພງສະຫວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ ສັງກັດ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ພາຍຫລັງທີ່ມີ
ບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ບໍລິເວນ ຊາຍແດນລາວ ກັບກໍາພູເຈຍໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2017
ທີ່ຜ່ານມາ ສະພາບການກໍໄດ້ກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລ້ວໃນຂະນະນີ້ ອັນ
ເນື່ອງມາຈາກການຕົກລົງຮ່ວມກັນ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ.
ເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງການຕົກລົງລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທັງສອງປະເທດ
ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍຄືການຖອນກໍາລັງທະຫານທັງໝົດຂອງທັງສອງຝ່າຍອອກໄປຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນໃນເຂດແກ້ງຕອມຄອຍ ກັບຫ້ວຍຕະເງົາທີ່ເປັນເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງເມືອງສະໜາມໄຊ ໃນແຂວງອັດຕະປືກັບເມືອງແສນປາງ ໃນແຂວງສະຕຶງເຕັງ (ຊຽງແຕງ) ຂອງກໍາປູເຈຍ ໂດຍໃຫ້ກັບຄືນໄປໃນເຂດທີ່ດັ້ງເດີມຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະທ່ານຮຸນ ເຊນ ກໍໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ຢຸດການກໍ່ສ້າງຖະໜົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ສິງຫາເປັນຕົ້ນມາ.
ພ້ອມກັນນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະກໍາປູເຈຍ ກໍຍັງເປັນເອກະພາບກັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບຊາຍແດນດ້ວຍການເຈລະຈາຢ່າງສັນຕິ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ກໍຄືກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງທັງສອງປະເທດເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເຈລະຈາ ເພື່ອຕົກລົງຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ ທ່ານທອງລຸນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນໂອກາດການຖະແຫລງ ຂ່າວຮ່ວມກັນກັບທ່ານຮຸນ ເຊນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາວ່າ:
“ພວກເຮົາທັງສອງນາຍົກ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະຕົກລົງກັນວ່າ ຄະນະກໍາມະການຊາຍແດນ ຂອງສອງປະເທດ ສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ພົບປະເຈລະຈາ ແກ້ໄຂບັນຫາຊາຍແດນ ທີ່ບໍ່ທັນຕົກລົງປັກຫລັກຊາຍນໍາກັນ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະພວກເຮົາທັງສອງນາຍົກ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງເປັນປົກະຕິ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຊາຍແດນ ທີ່ອີງໃສ່ຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາ.”
ທັງນີ້ທາງການລາວ ແລະກໍາປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ມີການສໍາຫລວດເພື່ອປັກຫລັກຊາຍແດນຮ່ວມກັນ ໃນປີ 1995 ແລະໄດ້ເລີ່ມການສໍາຫລວດໃນພາກຕົວຈິງ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມາເຖິງປັດຈຸບັນ ກໍສາມາດຕົກລົງປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນຮ່ວມກັນໄດ້ແລ້ວ 121 ຫລັກໃນໄລຍະທາງ 465 ກິໄລແມັດ ທີ່ຄິດເປັນ 87 ເປີເຊັນຂອງຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ມີໄລຍະຍາວ ທັງໝົດ 535 ກິໂລແມັດ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອພຽງ 70 ກິໂລແມັດ ຫລື 13 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍຈະຕ້ອງຕົກລົງປັກປັນຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ.
ທາງດ້ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງເຫລືອເຂດຊາຍແດນ ຢູ່ໃນ 14 ເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງໄປ ກັບລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນໃຫ້ໄດ້ ໄວທີ່ສຸດ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍຈະດໍາເນີນການໃນທຸກວິທີທາງ ທີ່ຈະຮ່ວມກັນປັກປັນເຂດແດນທາງນໍ້າລະຫວ່າງກັນ ທັງໃນແມ່ນໍ້າເຫືອງ ແລະແມ່ນໍ້າຂອງນັ້ນໃຫ້ສໍາເລັດທັງໝົດພາຍໃນປີ 2018 ຕໍ່ໄປ.
ທາງການລາວ-ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນສໍາຫລວດ ແລະປັກປັນເຂດແດນທາງບົກລະຫວ່າງກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສາມາດຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນລະຫວ່າງກັນໄດ້ແລ້ວໃນລະຍະທາງລວມ 676 ກິໂລແມັດ ແລະກໍໄດ້ມີການປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນໄປແລ້ວ 210 ຫລັກ ຄິດເປັນ 93 ເປີເຊັນຂອງເຂດແດນທາງບົກທັງໝົດລະຫວ່າງສອງປະເທດຈຶ່ງຍັງເຫລືອປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ທີ່ຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ທັນໄດ້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການອ້າງແຜນ ທີ່ຄົນລະສະບັບ ແລະການຕີຄວາມໝາຍໃນສົນທິສັນຍາສະຫຍາມ-ຝຣັ່ງ ສະບັບປີ 1926 ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລວມເຖິງສະພາບຂອງທໍາມະຊາດ ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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