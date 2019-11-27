ລັດຖະບານລາວຈະຄວບຄຸມ ການຂາດດຸນດ້ານງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 4.6 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ (GDP) ປີ 2019 ໃນຂະນະທີ່ການຂາດດຸນບັນຊີໝູນວຽນ ກໍຍັງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນຍອມຮັບວ່າ ລັດຖະບານລາວຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດດຸນດ້ານງົບປະມານ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍຕະຫລອດແຜນການ ປີ 2019 ທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2019 ນີ້ ລັດຖະບານລາວຈະຄວບຄຸມການຂາດດຸນດ້ານງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າລວມບໍ່ເກີນ 7,553 ຕື້ກີບ ຫລືເທົ່າກັບ 4.6 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະວ່າການຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍໃນຊ່ວງ 10 ເດືອນຜ່ານມາ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມດີ ໄດ້ຖະແຫລງຍອມຮັບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວໃນຊ່ວງກາງເດືອນພະຈິກ 2019 ນີ້ວ່າ:
“ຖ້າຫາກມາເບິ່ງການປະຕິບັດລາຍຮັບຮອດວັນທີ 31 ເດືອນ 10 ກະເຫັນວ່າ ຍັງໄດ້ຕ່ຳຢູ່ ຄາດຄະເນວ່າ ໃນປີ 2019 ນີ້ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນ ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມທາງກະຊວງການເງິນ ກໍໄດ້ເວົ້າກັນ ຢ່າງຊັດເຈນ ພໍສົມຄວນ ວ່າຊິພະຍາຍາມ ສູ້ຊົນໃນເດືອນທີ່ຍັງເຫລືອນີ້ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ບືນຂຶ້ນ ປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຫລາຍ ເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້ ຕາມຄາດຄະເນກໍແມ່ນ 97”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຊ່ວງ 10 ເດືອນຂອງແຜນການປີ 2019 ລັດຖະບານລາວ ກໍສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມ 19,439 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 73 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍປະຕິບັດ ຈ່າຍໄປໃນມູນຄ່າລວມ 20,853 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 61ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ. ສະນັ້ນ ເພື່ອຈະຄວບຄຸມ ການກຂາດດຸ ດ້ານງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານລາວ ກໍຈະຕ້ອງຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ອີກ 7,189 ຕື້ກີບ ແລະຈະຕ້ອງຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າ 13,328 ຕື້ກີບໃນທ້າຍເດືອນທັນວາປີ 2019 ນີ້.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່ານນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງຂໍການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ ໃນຊ່ວງ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອ ແລະກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 5,452 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 77 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອອີກ 1,628 ກວ່າຕື້ກີບ ທີ່ຈະຕ້ອງຂໍການຊ່ອຍເຫຼືອ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ທີ່ຈະໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພາະຕ່າງຊາດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອລ້າ ແກ່ລາວພຽງ 821.44 ຕື້ກີບ ເທົ່ານັ້ນໃນຊ່ວງ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບານລາວ ກໍມີທາງເລືອກເຫຼືອບໍ່ຫຼາຍໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍວິທີການນຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຄືການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານ ເພື່ອລະດົມທຶນນັ້ນເອງ.
ສ່ວນນັກເສດຖະສາດ ໃນທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ຄາດວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຂາດດຸນທາງດ້ານງົບປະມານເກີນກວ່າ ແຜນການວາງໄວ້ ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 4.9 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ໃນປີ 2019 ນີ້ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນໄລຍະ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ກໍເຊື່ອວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນງົບປະມານໃນອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ສູງກວ່າ 7 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ແລ້ວ ເພາະການຈັດເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ. ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍພາກລັດ ກໍຍັງສູງກວ່າແຜນການ ເນື່ອງຈາກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງນ້ຳໃຊ້ງົບປະມານເພື່ອຟື້ນຟູສະພາບການຕ່າງໆ ຫລັງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ທັງໃນປີ 2018 ແລະປີ 2019 ນັ້ນເອງ.
ໂດຍຫລ້າສຸດ ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ດຳເນີນການ
ຈັດຈຳໜ່າຍພັນທະບັດອອມຊັບງວດທີ່ນຶ່ງ ໄດ້ໃນວັນທີ 1 ຫາ 31 ຕຸລາ 2019 ໂດຍເປັນ ພັນທະບັດສະກຸນເງິນໂດລາ ທີ່ມີມູນຄາລວມ 500 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຜູ້ຊື້ພັນທະບັດກໍຈະ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເປັນດອກເບ້ຍໃນອັດຕາ 5 ເປີເຊັນ 6 ເປີເຊັນ ແລະ 7 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ ສຳລັບພັນທະບັດທີ່ມີອາຍຸ 1 ປີ, 3 ປີ ແລະ 5 ປີ ຕາມລຳດັບ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສິດຊື້ພັນທະບັດດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຄືບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນສັນຊາດລາວ ຮວມເຖິງຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ມີຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລາວ.
ຊຶ່ງການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດຂອງທາງການລາວດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນຄັ້ງທີ 4 ນັບແຕ່ເດືອນ
ທັນວາ ປີ 2018 ແຕ່ກໍຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຈຳໜ່າຍເປັນພັນທະບັດສະກຸນເງິນໂດລາ. ສ່ວນ 3 ຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນພັນທະບັດສະກຸນເງິນກີບເພື່ອການດຸນດ່ຽງດ້ານງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 1,000 ຕື້ກີບໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2018 ກັບ 714.87 ຕື້ກີບໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2019 ແລະ 1,700 ຕື້ກີບໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ໂດຍພັນທະບັດ ມີລາຄາ 1 ລ້ານກີບ ຕໍ່ໜ່ວຍ ແລະການຈອງຊື້ແຕ່ລະຄັ້ງ ຈະຕ້ອງມີລາຄາຕັ້ງແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຂຶ້ນໄປ ມີອາຍຸ 1 ປີ, 3 ປີ, 5 ປີ, 7 ປີ, 10 ປີ, 15 ປີ ແລະ 20 ປີ.
ສ່ວນນັກເສດຖະສາດ ໃນທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ຄາດວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຂາດດຸນທາງດ້ານງົບປະມານເກີນກວ່າ ແຜນການວາງໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 4.9 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ໃນປີ 2019 ນີ້ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນໄລຍະ 10 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ກໍເຊື່ອວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນງົບປະມານໃນອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ສູງກວ່າ 7 ເປີເຊັນຂອງ ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP.
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