ລາວ ແລະ ໄທຕົກລົງເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ Logistic ເຂົ້າກັນ ຊຶ່ງແນໃສ່ການພັດທະນາໃຫ້ເປັນ ສູນກາງ ການ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານທາງລົດໄຟກັບຈີນ ແລະອາຊຽນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຈັນທອນ ສິດທິໄຊ, ປະທານບໍລິສັດເປໂຕຣລຽມ ເທຣດດິ້ງລາວຈຳກັດ ຢືນຢັນວ່າການຕົກລົງ ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນໂອກາດທີ່ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄທ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານພົນເອກປຣະຢຸດຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ໃນວັນທີ 1-2 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ ທັງຍັງ ໄດ້ຈັດທຳແຜນປະຕິບັດການຮ່ວມກັນໃນໄລຍະ 2022-2026 ທີ່ໄດ້ຮັບໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດເພື່ອຊີວິດ ແລະຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນລາວ-ໄທ ໂດຍທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ກ່ອນພາກສ່ວນອື່ນໆ ນັ້ນ ກໍຄືການພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງຈີນ-ລາວ-ໄທ ທີ່ແນໃສ່ການເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍການພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ Logistic ລະຫວ່າງລາວ ແລະໄທໃຫ້ເປັນສູນກາງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຈີນກັບອາຊຽນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຍ່ອມຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫລວງຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ຈັນທອນຢືນຢັນວ່າ:
“ປະເທດໄທນີ້ເປັນ Hub ດ້ານ Logistic ປະເທດລາວນີ້ ເປັນ Link ຮ່ວມມືກັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເກີດປະໂຫຍດ. ຕັ້ງໄທນີ້ເປັນຖານໃຫຍ່ດ້ານ Logistic, ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ສະໜອງ Link ໃຫ້ ຊິປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ ແລະຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຕນີ້ ຈະເກີດຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ ຄືເວົ້າວ່າ ສັງຄົມ ທຸລະກິດ ມີວັດທະນະທໍາ ທຸລະກິດ ຊາຍແດນມີວັດທະນະທໍາຂອງຊາຍແດນ ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົາເອງຕ້ອງເຂົ້າໃຈເລື້ອງກົນໄກການຄ້າຊາຍແດນເພາະວ່າລາວເອງນອກຈາກຈະເປັນຕົວ Link ເຮົາຍັງຢາກ ເປັນປະຕູສູ່ອາຊຽນໃຫ້ກັບລະບົບ Logistic ຖ້າແມານລາວກັບໄທຮ່ວມມືກັນໜິ ມັນຈະສ້າງລະບົບນິເວດ ດ້ານ logistic ໃຫມ່ສໍາລັບ ອານຸພາກພື້ນນີ້ ເພາະວ່າ ທ່ານເປັນ Hub ເຮົາເປັນ Link ຖ້າຮ່ວມມືກັນນີ້ ກໍແນ່ນອນ ແຫລະປະໂຫຍດ ມັນຈະເກີດສູງສຸດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ພົນເອກ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານໄທຈະເລັ່ງລັດການພັດທະນາລະບົບຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວຢ່າງຄົບວົງຈອນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ທີ່ຈະໄວໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຕ້ອງມີການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງ ແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໜອງຄາຍ ຫານະຄອນຫລວງວຽງຈັນນັ້ນ ຈະດຳເນີນການສຶກສາອອກແບບໃຫ້ ສຳ ເລັດໃນປີ 2022 ນີ້ ດັ່ງທີ່ນາຍພົນປຣະຢຸດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາຈະເລັ່ງລັດ ແລະ ຂະຫຍາຍການເຊື່ອມໂຍງດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງລະຫວ່າງກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນການກ້າວໄປເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລາງຂອງທັງສອງປະເທດ ດ້ານການກໍ່ສ້າງຂົວສຳລັບທາງລົດໄຟຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງໃໝ່ໃກ້ກັບຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວແຫ່ງທີ 1 ໂດຍທີ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດຈະເລັ່ງຫາລືກັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງຂົວດັ່ງກ່າວພາຍໃນປີນີ້ ແລະຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພາະພວກເຮົາເຫັນພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວແຫ່ງທີ 5, ບຶງການ-ບໍລິຄຳໄຊ.”
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງແຫ່ງໃໝ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ຊຶ່ງຈະເປັນຂົວທີ່ກໍ່ສ້າງຂະໜານກັນກັບຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງທີ 1 ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ດ້ານການໂດຍ ສານ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັງທາງລົດໄຟ ແລະ ລົດຍົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ສຳລັບຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງແຫ່ງໃໝ່ນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເປັນດ້ານຫຼັກທັງນີ້ທາງ ການໄທ ໄດ້ປັບປ່ຽນວິທີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນ ໂດຍຂະບວນລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນຄັ້ງທຳອິດເມື່ອວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທັງຍັງຈະສືບຕໍ່ການສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນ ດ້ວຍວິທີການນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າ ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດກວ່າ ການຂົນສົ່ງທາງລົດຍົນ ແລະ ທາງເຮືອໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍ ຄາດວ່າໄທ ຈະສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳເຊັ່ນຢາງພາລາ ແລະ ເຂົ້າສານໄປຈີນດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນປີ 2022 ນີ້ຄິດເປັນປະລິມານລວມເກີນກວ່າ 6 ລ້ານໂຕນ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ລວມເຖິງໝາກໄມ້ 22 ຊະນິດທີ່ຄາດວ່າຈະມີ ປະລິມານເກີນກວ່າ 2.5 ລ້ານໂຕນ ຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5,600 ລ້ານໂດລາ.