​ຄົນ​ລາວ​ຢູ່​ຕ່​າງ​ປະ​ເທດຫລາຍ​ຄົນ ກໍ​ຄົງ​ມີ​ຄວາມ​ດີ​ໃຈ ທີ່​ທາງ​ການໄດ້​ເລີ້ມ​ເປີດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາວໄດ້​ອີກນັບວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ແຕ່​ແນວ​ໃດກໍ​ຕາມການ​ເປີດ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ວ່ານີ້ ຍັງ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ຢູ່ ​ຊຶ່ງ​ກໍ​ຄື ໄລຍະທີ 1 ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນຫາ 30 ມີນາ; ໄລຍະທີ 2 ແຕ່ວັນທີ 1 ເມສາຫາ 30 ມິຖຸນາ; ໄລຍະທີ 3 ແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນໄລ​ຍະ​ທີ 1 ນີ້ ກໍເປັນ​ການ​ເປີດ​ໃຫ້ ສໍາລັບແຕ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວທີ່​ມີ 3 ເຂດ ຄືນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງແລະ ເມືອງວັງວຽງ ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລາວ ​ກໍ​ຍັງມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຫລາຍ​ຢູ່. ມີແຕ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ວີ​ຊາ​ສີ​ຂຽວທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ລາວ​ຜ່ານການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວເທົ່າ​ນັ້ນຈຶ່ງ​ເຂົ້າ​ໄດ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານອາ​ດາມ ແດ​ໂຣ, ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຍັງ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ ແລະ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ເລື້ອງນີ້​ຕະ​ຫລອດ​ມາເວົ້າສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

The Green Visa is some kind of tourist incentive visa of the phased approach of the country reopening here. They're only requiring tour groups coming in and they are only allowed to go to certain places in Laos. They're still not giving normal tourist visas at all. I think that's also the case with the second phase with the second phase which they have planned, but it's still not going to be door totally wide open.

“ວີ​ຊາສີ​ຂຽວແມ່ນວີຊາແຮງທີ່ຈູງໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວປະ​ເພດ​ນຶ່ງ ຂອງວິທີການເປີດ​ປະ​ເທດຄືນ ​ແບບ​ເປັນໄລຍະຢູ່ນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ຈັດ ມີພຽງແຕ່ນັກທ່ອງ ທ່ຽວເປັນ​ກຸ່ມເທົ່າ​ນັ້ ນທີ່ຈະເຂົ້າມາໄດ້ ແລະພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຖືກ​ອະນຸຍາດໃຫ້ໄປ ໄດ້​ແຕ່ບາງບ່ອນເທົ່າ​ນັ້ນໃນລາວ. ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ວີຊານັກທ່ອງທ່ຽວແບບປົກກະຕິເລີຍ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ທີ​ສອງກໍ​ຈະ​ເປັນ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້​, ຊຶ່ງເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້ແລ້ວ​, ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ການເປີດ​ຫມົດເທື່ອ​.”

ສ​ະ​ນັ້ນ ມັນກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ຫລາຍ​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວທີ່ຖື​ສັນ​ຊາດ​ອື່ນ​ຈະ​ໄດ້​ກັບ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ​ໄດ້ ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ປິດ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ ​ຫລື​ທັງ​ໝົດ​ມາ​ໄດ້​ເກືອບ 2 ປີ​ແລ້ວ ຍ້ອນ​ກາ​ນ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຄວິດ.

ສຳ​ລັບ​ພວກ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ລາວ ​ແບບທຸ​ລະ​ກິດ ຫລື​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ການນັ້ນກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ຊາ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ມີ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ພົວ​ພັນ​ຢູ່​ລາວນັ້ນ ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ແລະ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ, ຄວບ​ຄຸມແລະ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ກ່ອນແລະ ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຜ່ານກັກ​ກັນ​ຕົວ 14 ວັນ​ຈຶ່ງ​ອອກ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕາມ​ແຜນການ ​ໄດ້, ອີ​ງຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ ຂອງ​ໝ່ວຍ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 4881 ລົງ​ວັນ​ທີ 31 ທັນ​ວາ 2021.