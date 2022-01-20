ຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດຫລາຍຄົນ ກໍຄົງມີຄວາມດີໃຈ ທີ່ທາງການໄດ້ເລີ້ມເປີດໃຫ້ຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດໄປຢ້ຽມຢາມລາວໄດ້ອີກນັບວັນທີ 1 ມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມການເປີດປະເທດທີ່ວ່ານີ້ ຍັງເປັນການເປີດເປັນໄລຍະຢູ່ ຊຶ່ງກໍຄື ໄລຍະທີ 1 ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນຫາ 30 ມີນາ; ໄລຍະທີ 2 ແຕ່ວັນທີ 1 ເມສາຫາ 30 ມິຖຸນາ; ໄລຍະທີ 3 ແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນໄລຍະທີ 1 ນີ້ ກໍເປັນການເປີດໃຫ້ ສໍາລັບແຕ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວທີ່ມີ 3 ເຂດ ຄືນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງແລະ ເມືອງວັງວຽງ ເທົ່ານັ້ນ ແລະການເດີນທາງເຂົ້າໄປລາວ ກໍຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍຢູ່. ມີແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາສີຂຽວທີ່ເຂົ້າໄປລາວຜ່ານການບໍລິການຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງເຂົ້າໄດ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານອາດາມ ແດໂຣ, ຊາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ຍັງອາໄສຢູ່ລາວ ແລະໄດ້ຕິດຕາມເລື້ອງນີ້ຕະຫລອດມາເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:
The Green Visa is some kind of tourist incentive visa of the phased approach of the country reopening here. They're only requiring tour groups coming in and they are only allowed to go to certain places in Laos. They're still not giving normal tourist visas at all. I think that's also the case with the second phase with the second phase which they have planned, but it's still not going to be door totally wide open.
“ວີຊາສີຂຽວແມ່ນວີຊາແຮງທີ່ຈູງໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວປະເພດນຶ່ງ ຂອງວິທີການເປີດປະເທດຄືນ ແບບເປັນໄລຍະຢູ່ນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ຈຳຈັດ ມີພຽງແຕ່ນັກທ່ອງ ທ່ຽວເປັນກຸ່ມເທົ່ານັ້ ນທີ່ຈະເຂົ້າມາໄດ້ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໄປ ໄດ້ແຕ່ບາງບ່ອນເທົ່ານັ້ນໃນລາວ. ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ວີຊານັກທ່ອງທ່ຽວແບບປົກກະຕິເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ກໍລະນີຂອງໄລຍະທີສອງກໍຈະເປັນແບບດຽວກັນນີ້, ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນການເປີດຫມົດເທື່ອ.”
ສະນັ້ນ ມັນກໍຍັງເປັນການຍາກຫລາຍສຳລັບຄົນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ຖືສັນຊາດອື່ນຈະໄດ້ກັບໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານເກີດເມືອງນອນໄດ້ ໃນໄລຍະນີ້ ຫລັງຈາກປະເທດໄດ້ປິດເປັນບາງສ່ວນ ຫລືທັງໝົດມາໄດ້ເກືອບ 2 ປີແລ້ວ ຍ້ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ.
ສຳລັບພວກທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າລາວ ແບບທຸລະກິດ ຫລືເຮັດວຽກເຮັດການນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບວີຊາທຸລະກິດ ແລະມີການຮັບປະກັນ ຈາກບໍລິສັດທີ່ຈະໄປພົວພັນຢູ່ລາວນັ້ນ ຮັບປະກັນ ແລະກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກໜ່ວຍສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນແລະ ກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານກັກກັນຕົວ 14 ວັນຈຶ່ງອອກໄປປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນການ ໄດ້, ອີງຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງໝ່ວຍສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວ ສະບັບເລກທີ 4881 ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2021.
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