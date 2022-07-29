ລັດຖະມົນຕີລາວ ຍອມຮັບວ່າ ສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບການ ທີ່ອັນຕະລາຍ

ລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະສູນພັນ ຍ້ອນຖືກຄຸກຄາມໂດຍຂະບວນການລັກລອບຕັດ ແລະຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານເພັດ ພົມພິພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ຖະແຫຼງວ່າ ລັດ ຖະບານລາວໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະຮັກສາພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 16 ລ້ານເຮັກຕ້າ ຄິດເປັນອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃນອັດ ຕາສິເລ່ຍ 70 ເປີເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງລາວໃນປີ 2025, ແຕ່ການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນການປະຕິບັດໂຕຈິງນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະຍັງມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ ການບຸກລຸກ ແລະລັກລອບຕັດໄມ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໂດຍຂະບວນການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນຂ້າມຊາດ ທີ່ນອກ ຈາກຈະກະທົບຕໍ່ແຜນການເພີ້ມອັດຕາການປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະສັດນໍ້າ ສັດປ່າທີ່ຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະສູນພັນດ້ວຍ ຍ້ອນການບຸກລຸກເຂດປ່າສະຫງວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທໍາລາຍທີ່ຢູ່ ແຫຼ່ງອາຫານຂອງສັດປ່າຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນລາວໃນການປ້ອງກັນ ແລະຮັກສາເຂດປ່າສະຫງວນຂອງຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ ຈຶ່ງຈະສາມາດອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊີວະນານາພັນ ແລະເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້ຕໍ່ໄປຢ່າງຍືນຍົງ, ດັ່ງທີ່ທ່ານເພັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນຶ່ງທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ ອັນເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ມີຊະນິດພັນປາ 500 ກວ່າຊະນິດ, ສັດປ່າ 1,000 ກວ່າຊະນິດ ແລະສັດປ່າທີ່ຫາຍາກໃກ້ຈະສູນພັນຂອງໂລກມີ ໄດໂນເສົາ, ຂະຍຸ, ຊ້າງ, ເສືອໂຄ່ງ, ອົງໝັ່ງ, ປາຂ່າ ແລະສັດປ່າຊະນິດອື່ນໆ. ສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຄວາມສົມດຸນ ຂອງລະ ບົບນິເວດທໍາມະຊາດ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ.”
ທັງນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວກໍໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ເພື່ອຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນ ມາ, ແຕ່ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນທີ່ມີລັກສະນະຂ້າມຊາດ ແລະມີພະນັກງານຂອງລັດເຂົ້າໄປມີສ່ວນໃນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການປາບປາມ ໂດຍໜ່ວຍຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວໄດ້ກວດກາໂໂຮງງານແປຮູບໄມ້ 3,454 ແຫ່ງໃນຊ່ວງ 5 ປີຜ່ານມາພົບວ່າ 2,364 ໂຮງງານທີ່ໃຫ້ການສົ່ງເສີມ ແລະຊື້ໄມ້ຈາກຂະບວນການລັກລອບຕັດໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ຍຸຕິກິດຈະການທັງ 2,364 ໂຮງງານ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 1,090 ໂຮງງານນັ້ນຍັງຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນກິດຈະການແບບໃກ້ຊິດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
ສ່ວນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງເຂດປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ເປັນເຂດອະນຸລັກພັນສັດປ່າແຫ່ງທໍາອິດໃນລາວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໂດຍຖືເປັນການປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄ້າລະຫວ່າງປະ ເທດ ກ່ຽວກັບສັດປ່າທີ່ໃກ້ສູນພັນ ຫຼື CITES ທີ່ລາວເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກໃນປີ 2004 ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍສໍາຄັນຄືການປະຕິບັດໃນທຸກວິຖີທາງ ເພື່ອຢຸດການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທີ່ເຂດຕິດຕໍ່ຊາຍແດນລາວ ກັບປະເທດຈີນ ພະມ້າ ໄທ ກໍາປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມ.
ທັງນີ້ ໂດຍສັດປ່າໃນລາວທີ່ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຂະບວນການຄ້າສັດປ່າຂ້າມຊາດຄື ເສືອ ໝີກະທິງ ໂອງ-ມັ່ງ ລີງ ຊ້າງ ຟານ ແຂ້ ແລະ ກະຮອກ ແລະໝູປ່າເປັນຕົ້ນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ ທາງການລາວຈຶ່ງໄດ້ຈັດທໍາ ແລະຂຶ້ນບັນຊີສັດປ່າໄວ້ໃນ 3 ປະເພດນໍາກັນ ໂດຍບັນຊີທີ 1 ເປັນປະເພດສັດປ່າຫວງຫ້າມທີ່ບໍ່ໃຫ້ລ່າຢ່າງເດັດຂາດເຊັ່ນ ເສືອ ໝີ ກະທິງ ໂອງ ມັ່ງ ລີງ ແລະຊ້າງ, ກັບບັນຊີທີ 2 ເປັນສັດປ່າປະເພດອະນຸລັກທີ່ສາມາດລ່າໄດ້ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນກໍລະນີພິເສດເຊັ່ນ ຟານ ແລະແຂ້, ສ່ວນກໍລະນີທີ 3 ເປັນສັດປ່າປະເພດຜ່ອນຜັນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສາມາດລ່າໄດ້ ສະເພາະມາປຸງເປັນອາຫານເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນແລນ ແລະກະຮອກ ລະໝູປ່າເປັນຕົ້ນ, ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີສັດປ່າ 165 ຊະນິດ ເປັນສັດປ່າຫວງຫ້າມ ໃນນີ້ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ 79 ຊະນິດ ສັດເລືອຄານ 22 ຊະນິດ ສັດປີກ 52 ຊະນິດ ສັດນໍ້າ ແລະສັດ ເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນໍ້າ 12 ຊະນິດ ສ່ວນສັດປ່າ 66 ຊະນິດກໍໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີເປັນສັດປ່າຄຸ້ມຄອງ ໃນນີ້ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ 15 ຊະນິດ ສັດເລື້ອຍຄານ 6 ຊະ ນິດ ສັດປີກ 27 ຊະນິດ ແມງໄມ້ 9 ຊະນິດ ສັດນໍ້າ ແລະສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ 9 ຊະນິດ.